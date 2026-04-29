小品雅廚信義區開幕！台北最強清粥小菜 小品雅廚信義宵夜開吃，最低25元起 粥10元就有。

台北宵夜清粥小菜小品雅廚市府店5/1正式開幕，編輯張人尹表示，小品雅廚進駐信義區，主打凌晨05:00營業與平價菜單，將成爲信義區宵夜場全新話題。

小品雅廚信義店開了！被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」的小品雅廚，這次把40年來的歷史老味道帶進信義區，用家常台味料理、一碗療癒熱粥，打造信義區宵夜場新歡。這次小品雅廚市府店在5/1起正式開幕，並且營業時間從晚間6點到凌晨5:00，讓人不論是下班後、狂歡結束，都能在信義區開吃。



▲小品雅廚進駐信義區推出宵夜清粥小菜，延續40年老味道與熱粥組合，成為粉絲在深夜時段想吃點熱食的全新選擇。（攝影：張人尹）



▲小品雅廚主打晚間到凌晨營業，讓粉絲在下班或聚會後都能坐下來吃一碗熱粥，打造信義區宵夜場新據點。（攝影：張人尹）





台北最強宵夜清粥小菜進駐信義區

▲小品雅廚市府店5/1開幕，營業至凌晨05:00，鎖定信義區宵夜需求，提供粉絲從晚餐一路吃到深夜的用餐選擇。（攝影：張人尹）

招牌必點菜經典家常組合

▲小品雅廚番茄蛋60元以滑順口感與酸甜比例成為人氣招牌，搭配熱粥是許多粉絲固定必點組合。（攝影：張人尹）

招牌必點菜滿足肉控與重口味

▲小品雅廚提供腿庫與滷白菜等多款家常菜，其中魯腿庫現場剪切後淋上滷汁，口感軟嫩帶膠質深受粉絲喜愛。（攝影：張人尹）



▲小品雅廚餐台超過20款菜色，從香菇肉燥到魯豆腐與配料一應俱全，讓粉絲自由搭配出滿滿一桌宵夜。（攝影：張人尹）

小品雅廚市府店將於2026/5/1開幕，地點位於信義區忠孝東路五段，營業時間從18:00一路到凌晨05:00，直接鎖定信義區宵夜場需求。店內約30坪、40席座位，維持開放式餐檯設計，粉絲可以一眼看到各式菜色，自由搭配。價格設定也相對親民，像是白粥一碗10元，單道菜最低25元起，不論是自己一個人簡單吃、或是揪三五好友擺滿一整桌小菜澎湃吃，通通都很可以。小品雅廚40年來吸引許多死忠鐵粉，粉絲們推薦必吃招牌就是番茄蛋、四季豆與香菇肉燥等經典菜色。其中番茄蛋60元，以滑順口感與剛好的酸甜比例成為許多粉絲心中的固定搭配，幾乎是每桌都會出現的基本款。香辣涮嘴的「四季豆」則帶點鍋氣與微辣香氣，入口後層次分明，很容易一口接一口停不下來。人氣必點還有「丁香苦瓜、宮保皮蛋、紅燒茄子」等，香辣口味超下飯。在餐台上提供超過20種基本款家常菜，小品雅廚也提供「腿庫、滷白菜、香菇肉燥、滷豆腐」等配菜選擇，以及吃粥必備的「豆棗、肉鬆」通通有，不一定在檯面上看得到，可以直接跟服務人員點餐。其中推薦必吃「魯腿庫」口感軟嫩帶膠質，現場剪腿庫、放上香菜並臨上滷汁，連視覺效果也滿分。





點餐方式保留傳統用餐節奏

▲小品雅廚採托盤點餐方式，粉絲沿餐檯挑選菜色，由服務人員協助盛裝，保留傳統清粥小菜用餐流程。（攝影：張人尹）



▲小品雅廚白粥與白飯由專人送上桌，搭配每日超過20款餐點，讓信義區宵夜場選擇更加豐富。（攝影：張人尹）

小品雅廚 市府店營業資訊

小品雅廚招牌必吃推薦

在用餐方式上，小品雅廚維持傳統清粥小菜的流程。粉絲可以拿著托盤沿著餐檯點餐，由服務人員協助盛裝好各道菜放上托盤，整個過程直覺又快速。而白粥或白飯則是由專人直接送上桌，讓動線更加順暢。每日在餐台上提供超過20款餐點，讓信義區宵夜場又有更豐富選擇。營業時間：週一～週日 18:00-05:00地址：台北市信義區忠孝東路五段37號

番茄蛋：60元

腿庫：180元

四季豆：85元





看更多小品雅廚必吃

▲小品雅廚餐台超過20款菜色，招牌必吃：蕃茄炒蛋、腿庫、四季豆、苦瓜、茄子。（攝影：張人尹）



▲小品雅廚主打晚間到凌晨營業，讓粉絲在下班或聚會後都能坐下來吃一碗熱粥，打造信義區宵夜場新據點。（攝影：張人尹）



▲小品雅廚腿庫在餐台後方，可以直接點餐，可看到服務人員剪腿庫、淋上滷汁視覺效果滿分。（攝影：張人尹）

