全台7大海景民宿推薦！山海景觀、建築美宅全收錄，夏日度假沒預訂會後悔。

夏日出遊，不妨把住宿安排在離海最近的地方！精選全台特色各異的海景民宿，房內放空、出門吹海風都超愜意。

說到夏天，蔚藍海景當然不能少！旅行時若能住進海景第一排，光是在房內吹海風、看浪花，就能感受到專屬夏日的浪漫氣息。這次搜羅全台7間海景民宿，即便不是五星級飯店，也能享有頂級的看海視野，從山海景觀、建築美學到海邊慢旅，不同度假需求都能滿足。



▲全台多間海景民宿坐擁無敵海景，不用入住五星飯店，也能享受與蔚藍大海相伴的夏日時光。（部落客：靜怡＆大顆呆、Erin）



▲夏日出遊不一定要頂著豔陽趕行程，待在房內看海景、泡澡，也能享受舒服又療癒的海線旅行。（部落客：紫色微笑、小咪ma．吃喝玩樂趣）

建築美學首選：花蓮 Noosa 海岸行館、宜蘭 PLAY Hotel、屏東日和灣居

對住宿體驗特別講究的旅人，記得走入這3間海景民宿，從建築外觀到房內設計各有亮點，相當適合放入口袋名單。「花蓮 Noosa 海岸行館」坐落東海岸旁，房型風格相當鮮明，從乾燥花、老件家具到黑膠唱片元素，每間皆有獨特的氛圍與亮點，讓海濱度假更添記憶點；而位於宜蘭頭城的「PLAY Hotel」，則以海景第一排視野著稱，部分房型能透過大片落地窗遠眺龜山島，房內鞦韆、浴缸與露台等設計，一入住便能感受外澳海岸的愜意氛圍；南台灣的「日和灣居」則鄰近墾丁南灣，純白建築結合北歐與日式簡約風格，空間明亮通透，搭配南國的日光清爽又迷人。





Noosa 海岸行館

地址：台灣花蓮縣豐濱鄉磯崎村99號

電話：0965-738655

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PLAY Hotel

地址：台灣宜蘭縣頭城鎮外澳里濱海路二段106號

電話：03-9780056

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日和灣居

地址：台灣屏東縣恆春鎮南灣里南灣路48號

電話：088-883663

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▲從建築外觀到房內設計都亮點十足！Noosa 海岸行館、PLAY Hotel、日和灣居讓旅客待在房內，便能享有質感住宿與無敵海景。（部落客：小咪ma．吃喝玩樂趣、紫色微笑、Erin）

山海景觀推薦：九份海論海景民宿、台東富杉晴民宿

若想欣賞不同視角的海景，不妨從山城、草地與高處視野重新感受海岸風光。「九份海論海景民宿」位於九份山城之中，最大亮點就是可從高處眺望海景，將九份老街、基隆嶼、東北角海岸與懷舊山城串連，比起單純海景，更能感受九份獨有的山海魅力；而台東「富杉晴民宿」則坐擁都蘭灣、杉原灣視野，客房外便是面海的半戶外空間，能同時欣賞山脈、海灣與綠地交織的開闊景致，無論遠眺或拍照，都能展現更豐富的山海層次。





海論海景民宿

地址：台灣新北市瑞芳區崙頂路59號

電話：02-77294370

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富杉晴民宿

地址：台灣臺東縣卑南鄉富山村70號、954號

電話：089-281613

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▲「海論海景民宿」擁有獨特山城視角，天氣晴朗時能將九份山景與海景收入眼底，景色相當迷人。（部落客：mika）

▲「富杉晴民宿」房內採光明亮，推開陽台便能將山景、海景與綠意盡收眼底。（部落客：jacklsy）

親海慢活住宿：屏東聽著海聲迷路旅居、台東小魚兒的家

渴望貼近海邊日常，這2間民宿絕不能錯過，從入住開始，就能感受到海風、浪聲與漁村生活的慢步調。「聽著海聲迷路旅居」位於恆春的小漁村，周圍沒有墾丁大街的熱鬧喧囂，走幾步路便能抵達萬里桐海灘，黃昏時分坐著吹風、看夕陽特別療癒；而台東「小魚兒的家」則鄰近富山護魚區、杉原海岸，結合民宿與海景咖啡空間，踏出房門便能見海，也能在面海座位與鞦韆間轉換風景，享受浪漫又放鬆的海線時光。





聽著海聲迷路旅居

地址：台灣屏東縣恆春鎮山海里萬里路18-3號

電話：088-869707

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小魚兒的家

地址：台灣臺東縣卑南鄉富山村杉原32號

電話：0913-916875

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▲「聽著海聲迷路旅居」緊鄰萬里桐海岸，從房內就能望見海景，走出戶外更能近距離感受海風與浪聲。（部落客：妞妞幸福花園）

▲「小魚兒的家」結合民宿與海景咖啡廳，戶外鞦韆直面遼闊海岸，讓旅人能坐在海邊慢慢停留。（部落客：靜怡＆大顆呆）

清涼感拉滿！夏日景點一次收

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