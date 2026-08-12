458元哆啦A夢火鍋吃到飽！和牛涮、聚夢幻聯名，超萌圍兜、霜淇淋先打卡。

哆啦A夢聯名周邊送你！聚、和牛涮哆啦A夢主題店超好拍。編輯 鄭雅之 表示：哆啦A夢控來揪吃鍋了！

哆啦A夢鐵粉揪吃火鍋！王品集團旗下的「聚日式鍋物」與「和牛涮」推出哆啦A夢聯名活動，不僅把湯頭升級還送超萌哆啦A夢造型圍兜，和牛涮自助吧部分更有針對哆啦A夢設計的限定餐點，讓大家無限享用。內用消費達到指定金額還能抽獨家哆啦A夢周邊，讓大家大口吃鍋又能帶著滿滿驚喜小禮物回家。



▲聚與和牛涮聯手哆啦A夢打造主題門市，吸引許多粉絲前來打卡拍照。(攝影：鄭雅之)

▲消費指定餐點即贈送哆啦A夢限定圍兜，打造跨世代共享的吃鍋樂趣。(攝影：鄭雅之)





聚升級版雙重起司牛奶鍋

喜歡濃郁湯頭的火鍋控，絕對不能錯過這次聚日式鍋物與哆啦A夢帶來的驚喜，招牌牛奶湯加入白切達乾酪與切達起司打造出「超濃郁！起司牛奶湯」，只要點這款湯頭就送哆啦A夢限定圍兜，主餐還能搭配肉質極致鮮甜柔嫩的「日本國產牛」或澎湃的「龍蝦海鮮盛宴」，主餐送上桌時由店員拿著哆啦A夢開著任意門的小卡喊著「開啟任意門」上餐，讓大家吃鍋充滿儀式感。



▲嚴選日本國產牛搭配豪華海鮮拼盤，油花細緻柔嫩，吸引不少肉控前來品嚐。(攝影：鄭雅之)





和牛涮推哆啦A夢限定餐

吃到飽控鎖定和牛涮準沒錯，這次主打關西煎燒與關東甘醇湯頭的「壽喜燒雙吃」，點購同樣能獲得哆啦A夢圍兜，還豪邁升級金牌純血和牛肉量讓饕客暢快享受，吃完正餐再到自助吧DIY「哆啦A夢設計杯裝霜淇淋」，清爽的蘇打優格風味搭配星星脆餅與會爆漿的荔枝爆爆珠，最後放上「哆啦A夢款魚餅」視覺感直接拉滿。



▲選用清爽蘇打優格風味的哆啦A夢設計杯裝霜淇淋，搭配星星脆餅好拍又美味。(攝影：鄭雅之)





滿額再抽限量哆啦A夢好禮

全台51間門市從8月12日開始到9月30日全面佈置成哆啦A夢打卡牆與滿滿主題裝飾，只要內用消費發票滿1290元就能拿到張張有獎的「任意開鍋卡」，有機會把限量「馬上開動碗」或「口袋小吊飾」帶回家，消費兩客套餐還能用129元加購限量「環保購物袋」，瘋美食會員更獨享現金券加碼優惠，趕快約親朋好友一起衝一波。



▲內用消費兩客單人套餐即可加購哆啦A夢環保購物袋，吸引許多粉絲收藏。(攝影：鄭雅之)

▲內用滿額即可獲得任意開鍋卡，張張有獎，有機會把哆啦A夢周邊好禮帶回家。(攝影：鄭雅之)





和牛涮、聚 哆啦A夢 聯名活動資訊

活動時間：2026年8月12日起至2026年9月30日。

活動內容：

IP餐點加價購與造型圍兜贈送活動

即日起至2026年9月30日期間，聚日式鍋物點購超濃郁起司牛奶湯加價99元即贈哆啦A夢圍兜一件，和牛涮點購壽喜燒雙吃加價69元即贈哆啦A夢圍兜一件。





即日起至2026年9月30日期間，聚日式鍋物點購超濃郁起司牛奶湯加價99元即贈哆啦A夢圍兜一件，和牛涮點購壽喜燒雙吃加價69元即贈哆啦A夢圍兜一件。 早鳥內用贈菜活動

即日起至2026年8月31日憑瘋美食票券，內用消費2客單人套餐以上即贈指定菜色，和牛涮贈送時令海鮮，聚贈送鮮蝦。





即日起至2026年8月31日憑瘋美食票券，內用消費2客單人套餐以上即贈指定菜色，和牛涮贈送時令海鮮，聚贈送鮮蝦。 王品瘋美食會員專屬現金券加碼活動

內用消費不限金額出示會員即贈通用129元現金券8張，總價值1032元，可於2026年9月1日至2026年11月30日發票滿1290元時折抵129元。





內用消費不限金額出示會員即贈通用129元現金券8張，總價值1032元，可於2026年9月1日至2026年11月30日發票滿1290元時折抵129元。 哆啦A夢環保購物袋加購活動

即日起至2026年9月30日內用消費2客單人套餐以上，即可用129元加購環保購物袋，包含穿透環款與同行款兩款，數量有限售完為止。





即日起至2026年9月30日內用消費2客單人套餐以上，即可用129元加購環保購物袋，包含穿透環款與同行款兩款，數量有限售完為止。 滿額抽任意開鍋卡活動

即日起至2026年9月30日內用發票滿1290元即贈任意開鍋卡一張，張張有獎，獎項包含特賞獎馬上開動碗、頭獎口袋小吊飾，以及參獎與肆獎之品牌贈菜券，贈菜券回兌期間為2026年9月1日至2026年11月30日。





超萌聯名周邊全都要！

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看更多和牛涮、聚 哆啦A夢聯名

▲和牛涮與聚自助吧限定供應哆啦A夢款魚餅，印上可愛圖樣讓人食欲大開。(摄影：鄭雅之)

▲哆啦A夢款魚餅在自助吧台上吃到飽。(攝影：鄭雅之)

▲內用消費滿額獲得開鍋卡，有機會抽中限量造型鑰匙圈等哆啦A夢周邊好禮。(攝影：鄭雅之)

▲經過烈火炙燒的三溫糖炙燒和牛壽司，完美封存和牛油香與焦糖甜味。(攝影：鄭雅之)

▲聚日式鍋物招牌超濃郁起司牛奶湯，雙重起司堆疊濃郁乳香，起司控絕對不能錯過。(攝影：鄭雅之)

▲和牛涮與聚自助吧澎湃升級，設有滿滿哆啦A夢主題裝飾，深受饕客喜愛。(攝影：鄭雅之)