台北最狂音樂節來了！Jam Jam Asia陣容公開，限量奢華住房套票開搶。

隨著夏季音樂祭熱潮延燒，南港飯店業迎來住房高峰。資深編輯李維唐表示，台北漢來結合JAM JAM ASIA音樂節推出含門票與跨夜派對的套票，精準切中年輕樂迷對高品質渡假與音樂娛樂的雙重渴望，預計將掀起一波搶房熱潮。

每年讓全台樂迷引頸期盼的音樂盛事Grand Grand Grand Jam Jam Asia，即將在2026年盛大登場。這場匯聚亞洲頂尖音樂人、樂團與DJ的跨國音樂派對，今年不僅在演出陣容上大幅升級，更首度推出專為音樂迷量身打造的渡假村聯名住房專案。不論是想隨著名家音樂擺動，還是希望在狂歡後享有頂級奢華的住宿體驗，這場結合音樂與生活美學的盛會都將滿足所有期待。

▲台北漢來大飯店攜手2026 JAM JAM ASIA亞洲音樂節推出「漢你JAZZ夜夏」住房專案，雙人入住豪華客房只要7,900元起，贈JAM JAM ASIA亞洲音樂節雙日票兩張。 圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理



亞洲頂尖音樂人齊聚，打造跨界聽覺饗宴

今年的 Grand Grand Grand Jam Jam Asia 音樂節規模再創新高，邀請到來自台灣、日本、韓國及東南亞的重量級音樂陣容。從指標性樂團、爆發力十足的獨立樂團，到極具個人特色的饒舌歌手與電子音樂DJ，多元的音樂風格將在多個舞台輪番炸裂。演出陣容包含流行樂團Mayday Masa與聲線獨特的Mavis共同合作的震撼現場，還有知名歌手Crowd Lu、Joanna與TPO Band帶來的精采跨界演出。



除了主流音樂人之外，多位活躍於獨立音樂圈與電子樂界的大咖也將登台。包含知名DJ KRUSH、DJ KOCO aka SHIMOKITA，以及 Elephant Gym、ATARASHII GakKO!、Asian Dub Foundation 等跨國知名音樂團體。精彩紛呈的節目編排，讓不論是喜愛搖滾、流行、爵士還是電子樂的聽眾，都能在現場找到屬於自己的靈魂頻率。

▲2026 JAM JAM ASIA亞洲音樂節邀請到日本City Pop傳奇歌手大貫妙子首度來台，集結超過80組海內外音樂人輪番演出。 圖／潮臺北Trendy Taipei Facebook提供；窩客島整理

▲2026 JAM JAM ASIA亞洲音樂節邀請到范曉萱 & 100% 樂團等重量級卡司參演，陣容堅強。 圖／潮臺北Trendy Taipei Facebook提供；窩客島整理

攜手尊榮渡假村，推出限量豪華住房套票

為了讓遠道而來的樂迷能擁有最舒適的觀演體驗，主辦單位特別與頂級渡假村合作，推出極具吸引力的雙人與四人聯名住房專案。入住的樂迷除了能獲得音樂節單日或雙日進場門票外，房間內更提供專屬的免費迷你酒吧、精心準備的精緻迎賓小禮，以及充滿設計感的渡假村特製周邊商品。



這項專案旨在將音樂祭的熱血狂歡與悠閒的生活渡假完美結合。樂迷在白天盡情享受音樂祭的熱烈氣氛後，夜晚能直接返回奢華舒適的客房放鬆身心，徹底擺脫以往參加音樂節必須舟車勞頓的疲憊感，享受極致的生活儀式感。

▲台北漢來大飯店於8月24日至9月30日推出「職人感恩回饋」軍公教住房專案，雙人入住只要5,999元起。 圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

把握搶購良機，早鳥優惠套票限時開賣

為了回饋廣大樂迷的熱烈支持，主辦單位宣布自即日起至2026年8月30日止，正式推出限時早鳥優惠活動。凡於活動期間內預訂聯名住房套票或購買早鳥門票的民眾，皆可享有超值的折扣優惠。由於住房套票數量相當有限，預計將在開賣後迅速搶購一空。



對於計畫前往參加的樂迷來說，提前規劃行程並及早下訂，不僅能確保擁有優質的住宿品質，更能以最划算的價格享受這場全台矚目的年度音樂盛典。欲了解更多活動詳情、完整的演出時間表以及優惠套票的預訂方式，請至官方網站或合作訂房平台進行查詢。

▲入住三天兩夜加碼贈總價值8,976元的雙日票含跨夜DJ派對入場券，圖為去年JAM JAM ASIA亞洲音樂節熱鬧盛況。 圖／潮臺北Trendy Taipei 臉書提供；窩客島整理







台北漢來大飯店 攜手 2026 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節「漢你JAZZ夜夏」住房專案

活動時間：

住房專案銷售與入住期間： 2026年8月24日至2026年9月30日

音樂節活動期間： 2026年8月28日至2026年8月30日（南港展覽館/台北流行音樂中心）

活動內容與優惠整理：

「漢你JAZZ夜夏」一泊一食雙人專案： 售價 7,900 元起（原價 17,776 元），包含大廳酒廊專屬 JAZZ 派對夜特調飲品兩杯、客房免費 Mini Bar、三日雙人 JAM JAM ASIA 音樂節門票（價值 7,776 元）、島語自助早餐兩客。

「漢你JAZZ夜夏」三天兩夜加碼專案： 售價 15,800 元起（原價 18,976 元），除包含一泊一食所有權益外，額外加贈參加跨夜 DJ 派對（專屬特調與精緻小點）。

樂迷加碼回饋： 憑音樂節票根或手環入住，享全館指定餐廳用餐 9 折優惠；飯店專車接駁至音樂節現場服務（限量預約）。

台北漢來大飯店（Grand Hilai Taipei）

地址： 台北市南港區經貿一路168號

電話： 02-2786-8888





除了享受極致的音樂渡假體驗，若你還想了解更多今年夏季全台最夯的飯店住房專案，請繼續閱讀下方的精選推薦

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