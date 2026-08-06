聯手超人氣 IP「貓貓蟲咖波」與國際金獎傳統藺編，WeMo打造今夏最香、最具文化溫度的騎乘體驗。

當都市氣溫節節攀升，日常通勤伴隨悶熱焦慮，共享運具如何成為療癒城市的文化載體？

亞洲第一運具領導品牌 WeMo 推出「夏感移動三大策展亮點」，響應全臺最具指標性的年度文化創意盛事 —— 2026 臺灣文博會（8/1-8/31），攜手三大知名 IP 創作者「貓貓蟲咖波」、「毛絨絨星人」與「駝背人」，推出限定主題車貼、專屬安全帽香氛與獨家聯名周邊，打破傳統交通工具邊界，將共享機車定位為「流動的城市策展載體」。

秉持「 Move to More 」品牌精神，WeMo 擁有逾 210 萬用戶與近 1.7 億公里騎乘實績。今年更將備受矚目的 WeMo Fly 和 WeMo GO「雙電車」與三大品牌戰略「 GO廣、GO多、GO香 」完美融入文博會展場體驗，打造「雙倍有趣，無法抗拒」的低碳騎乘。本次策展WeMo，不僅透過與創作者合作「聯名藝術車貼」與「年度限定香氛」帶來創新騎乘體驗， WeMo 亦深耕在地文化，攜手榮獲國際設計大獎的「臺灣手藺」，將苗栗苑裡傳統編織工藝轉譯為現代騎士機能配件；同時將綠色版圖拓展至離島，攜手澎湖福朋喜來登酒店設立同站租還據點，成功將永續移動從本島都市一路延伸至海島風土。



▲WeMo 擁有逾 210 萬用戶與近 1.7 億公里騎乘實績。





市即展場：三大超人氣 IP 騎進巷弄，展現「 GO多 」跨界魅力與「 GO廣 」無縫接駁

WeMo將共享機車轉化為連結「臺灣文博會」展場與城市角落的「最後一哩路」，展現「GO 廣」串聯全台同站租還 52+ 樞紐站點的覆蓋力與無縫轉乘體驗，透過療癒 IP 與安全帽香氛，成功將文化創意無縫織入大眾日常通勤路網：

【 GO 多 】雙車款流動策展：打破單一車款限制，將創意延伸至雙北地區投放的WeMo GO與WeMo Fly 雙車款。三大創作者以獨特的視覺語言轉譯都市地景——釋放冒險靈魂的「咖波」、提供情緒修復儀式感的「毛絨絨星人」，以及陪伴自我對話的「駝背人」，讓每一台WeMo都化身街頭巷弄間的移動展品，把日常騎乘變成一場隨時開展的城市策展。

【 GO 香 】五感體驗實體化： WeMo x 咖波全台首發「快樂多巴胺帽帽香噴噴組」（含安全帽香氛，購買即隨機贈送「旅行平安御守」或「行車平安」壓克力吊飾），將過往「看得到、摸得到」的 IP 聯名，全面升級為「聞得到、帶得走」的五感商品。結合咖波可愛療癒的視覺意象，打造專屬用戶的嗅覺體驗。這款香氛能持續為騎乘體驗注入快樂多巴胺； WeMo 不僅將虛擬繪本中的嗅覺線索實體化，更搭建起從「交通服務」轉譯為「快樂旅程回憶」的橋樑，將日常通勤昇華為紓壓的感官之旅，完美傳遞「騎上 WeMo，生活不 emo 」的品牌精神。



▲WeMo化身街頭巷弄間的移動展品，把日常騎乘變成一場隨時開展的城市策展。

工藝當代轉譯：聯手 GOOD DESIGN BEST 100 臺灣手藺，落實「 GO香 」五感療癒

針對夏日通勤最惱人的安全帽悶熱痛點，WeMo結合「 GO香 」戰略，將視角投向臺灣傳統工藝當代的機能轉譯，結合在地風土，攜手以「地域構想」類別榮獲「日本 GOOD DESIGN AWARD 2025 BEST 100」獎項，同時拿下「優秀焦點獎（新事業設計類）」國際雙料殊榮的「臺灣手藺（台灣藺草學會）」，將苗栗苑裡國寶級編織工藝轉譯為現代騎士配件，聯名推出天然永續的「手工編織環保藺草帽襯」，WeMo PASS訂閱用戶達成指定趟次即可獲得。憑藉藺草本身吸濕排汗、天然除臭與透氣散香的特性，不僅能有效解決騎士夏日戴安全帽高溫悶熱的痛點，更落實了綠色永續的環保理念，讓傳統工藝完美融入當代人的每日騎乘情境中。



▲將苗栗苑裡編織工藝轉譯為現代騎士配件，聯名推出天然永續的手工編織環保藺草帽襯。





風土漫遊：從都市到離島，「GO廣 」版圖解構島嶼漫遊的自由節奏

延續「城市即展場」的文化溫度， WeMo 進一步將「 GO廣 」綠色移動跨足海島風土。2026 年，WeMo 攜手澎湖福朋喜來登酒店打造「 WeMo 澎湖喜來登站」，以低碳智慧運具回應離島旅遊場景。旅客只需打開手機APP，即可快速開啟移動樂趣：無論是參與夏日海洋音樂祭與花火節的熱鬧盛典、參訪澎湖天后宮共感歷史底蘊，或迎著海風漫步觀音亭欣賞日落美景，都能以更靈活、無負擔的步調自由深入在地。搭配專屬日租優惠，除了WeMo全台最低每日349元起日租方案，輸入代碼「喜來登」折抵50元；首次包車體驗輸入「日租遊澎湖」再折100元（兌換期限至12/31 23:59止，輸入代碼後須於14天內使用完畢），邀請民眾隨時催動油門，體驗不受時間限制的島嶼漫遊雅興。



▲WeMo 進一步將「 GO廣 」的綠色移動跨足海島風土。

2026臺灣文博會專屬觀展限定優惠與活動， 即刻行動，好禮GO多1. 咖波驚喜車｜限量尋寶：活動期間租借WeMo「貓貓蟲咖波」主題聯名車款，車廂內將隨機現身聯名冒險胸章(全台限量500組，驚喜隨機送完為止)。

2. 文博會｜註冊送：8/8至8/12每日15:00前，親臨臺灣文博會品牌商展區現場，找到WeMo品牌活動人員完成新戶註冊，即可獲得「 IP 聯名好禮」。

3. 文博會｜專屬騎乘優惠：

新戶限定：於 WeMo APP 輸入優惠碼 【騎去文博會 GO 】，即享「一日免費騎乘體驗」（折抵上限 40 公里）。

不限新舊戶：於 WeMo APP 輸入優惠碼 【文博日租 50 】，購買「日租以上方案」即享現折 50 元優惠。

▲凡購買『咖波聯名－快樂多巴胺 帽帽香噴噴組』，即贈限定好禮乙份。



即刻行動，好禮 GO香

1. 咖波快樂多巴胺｜香氛限定贈禮：凡購買『咖波聯名－快樂多巴胺 帽帽香噴噴組』，即贈限定好禮乙份——「旅行平安御守」或「行車平安」專屬壓克力吊飾（共兩款，隨機出貨不挑款，數量有限送完為止）。

2. WeMo PASS 訂閱送 | 500 趟成就禮：2026/12/31 前訂閱 WeMo PASS 達成 500 或 1,000 趟，即可獲得「手工編織環保藺草帽襯」。



更多聯名周邊資訊：https://wemo.onelink.me/oFh7/2026wemo



