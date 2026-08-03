開箱全新親子景點！全台最大「高雄機廠遊樂園區」8/8開幕，攀岩場、戲水區30項設施免費玩。

這個親子景點真的太狂啦！編輯王瀅瀅表示，可以讓小孩放電，又不用日曬雨淋有夠幸福欸。

今年暑假的高雄好玩指數再度飆升！過往承載著滿滿產業記憶的臺鐵高雄機廠，如今迎來驚喜大轉型，華麗化身為兼具歷史特色與超大規模的半室內「高雄機廠親子遊樂園區」。市府特別選在炎夏季節，將這座全台最大的室內全齡樂園全面免費開放，就是要讓爸爸媽媽們再也不用擔心強烈日照或驟雨攪局，能無後顧之憂地帶著家中寶貝前往開箱體驗。不論是想放電的過動小童，還是需要稍微活動筋骨的青少年與大朋友，都能在這片全新的歡樂天地裡玩得開心又舒適。

▲高雄機廠舊廠房全新蛻變為高雄機廠親子遊樂園區，打造暑假放電首選勝地。

舊廠房華麗蛻變！高雄遮陽避雨的親子樂園新地標

位於苓雅與鳳山交界的臺鐵高雄機廠，曾是臺灣經濟騰飛時期極為關鍵的運輸心臟，隨著廠區遷移至潮州，原址沉寂許久。為了讓歷史場域重生，市府透過都市計畫變更與重劃，將園區第一步活化鎖定在親子休憩上，打造出全新的半室內親子遊樂園區。改造過程不僅完善保留了貨車工場的建築原貌與鐵道紋理，更巧妙將內部設備再利用。工務局拆除了舊有的石棉瓦屋頂並更新為太陽能光電板，在兼顧淨零碳排與歷史保存的同時，成功打造出全台首座融合半戶外與半室內設計的跨時代遊戲場。

▲屋頂特別換上太陽能光電板，兼顧文化保存與淨零碳排的綠能永續理念。

近30項全齡設施全免費，輕軌直達狂玩一整天

占地約1.5公頃的廣闊空間裡，規劃了近30項超豐富的遊憩與服務設施。從專為2到5歲幼兒設計的多功能遊戲區、雲朵彈跳床，到利用挑高空間打造的多層網繩攀爬系統、抱石攀岩場，甚至是跑酷練習區、Pump Track輪狀車道、滑步車與直排輪練習場、兒童趣味籃球場應有盡有。

▲園區內規劃多層網繩攀爬、抱石場與戲水區等近30項全齡化遊樂設施。

消暑必玩的戲水區、火車車廂導覽兼賣店以及家長休憩區更是貼心至極。目前園區預計於8月8日正式開幕，搭乘輕軌至凱旋武昌站就能輕鬆抵達，無年齡限制且完全免費，絕對是這個暑假全家出遊的最佳首選！

▲園區將於8月8日盛大開幕，搭乘輕軌至凱旋武昌站即可輕鬆抵達。

高雄機廠遊樂園區景點資訊

開幕時間：8月8日正式開幕

景點地址：高雄市苓雅區與鳳山區交界（原臺鐵高雄機廠，鄰近輕軌凱旋武昌站）

交通方式：搭乘高雄輕軌至 凱旋武昌站 下車即可抵達

入場費用：全區免費入場（免門票）

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