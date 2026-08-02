新光北車打造新美食天堂！必買流淚吐司、京都拉麵9間新開店，北車商場改裝。

新光三越台北車站正式營運！編輯 鄭雅之 表示，期待北車變成美食、購物新天堂。

每天搭捷運或轉乘台鐵經過台北車站，大家是不是也常在這裡順手買個點心充飢。最近各大零售巨頭熱烈競爭的商場標案引發轟動話題，經營將近20年的微風團隊交棒，由大家最熟悉的新光三越強勢接手，不僅搶下至少15年的經營權，未來還會打造全新空間體驗，讓大家以後經過北車都能隨時開逛。

▲台北車站商場交棒新光三越營運，即將展開震撼市場的全新升級改裝計畫。 ▲饕客必吃的魚君帶來滿載甜蝦與鮭魚卵的浮誇系海鮮丼飯，呈現頂級美味饗宴。





新光北車最新美食即將登場

走進北車隨時都能滿足饕客的味蕾，這次改裝特別保留高達9成熱門櫃位，更規劃引進話題爆棚的新品牌。除了有Miopane帶來人氣貝果與爆款流淚吐司之外，還有日本京都正宗風味的「魁力屋拉麵」、主打南洋南洋風味料理的「日日南洋」、澎湃極致海鮮丼飯的「魚君」、在地老字號懷舊滋味的「中一排骨」、以及知名夢幻牛軋糖伴手禮「糖村」，同時搭配法雅客與美麗市場等陣容，讓大家無論通勤或聚餐都能大飽口福。

▲日本京都正宗拉麵名店魁力屋拉麵強勢進駐，濃厚醬油豚骨湯頭滿足饕客味蕾。





結合數位視覺展現在地美學

這座商場不僅是全台民眾通勤的必經之地，更是國際觀光客踏入台灣的首站門面。新接手的營運團隊善用豐富的空間規劃能力，大幅提升整體服務質感，更規劃於北二門大廳打造600吋大螢幕視覺牆，透過高畫質影像播映台灣各地的風土民情，讓每位行經大廳的旅人都能深刻感受這片土地的熱情與美景。

▲挑高的台北車站大廳將於北二門設置600吋大螢幕電視牆，透過精采畫面向國際旅客展現台灣之美。

新光三越台北車站 美食新推薦

美食推薦：包含魁力屋拉麵、日日南洋、魚君、中一排骨、Miopane等人氣餐飲。

購物選物：包含法雅客、美麗市場、糖村、LOVIN樂恋等。

特色亮點：北二門大廳設置600吋LED大螢幕展示台灣風光。





台北新開店都要吃！

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更多新光三越台北車站 美食

▲日式海鮮名店魚君主打極致奢華食材，飽滿鮮甜的干貝搭配濃郁海膽令人垂涎三尺。 ▲在地經典老字號美食中一排骨重磅登場，香酥多汁的懷舊排骨飯是通勤族首選。

▲麵包控最愛的人氣名店Miopane進駐北車，帶來爆款流淚吐司與必買夾心貝果。