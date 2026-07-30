脆狂討論！東區新開BAKERHOOD有迷你酸種麵包，買一送一、150元麵包福袋吃。

編輯 鄭雅之 表示：台北麵包控要來吃！連近期最夯的酸種麵包也有超多選擇，更貼心的有迷你一人酸種！
麵包控注意！台北東區巷弄新開一間全新烘焙品牌 BAKERHOOD，店家主打每日新鮮現烤的質感歐包，從100公分巨木麵包、開心果可頌，到特製酸種麵包與吐司通通有，開幕更推出限量驚喜麵包福袋與買一送一優惠，試營運期間便吸引麵包控搶先朝聖，更在脆上面掀起話題。
超Chill戶外庭院走進東區巷弄秒飛歐洲吃麵包
BAKERHOOD 特別邀請知名設計師操刀打造，把歐洲街頭的木質建築視覺搬進店裡，門口不只規劃綠意盎然的戶外庭院區供民眾打卡，推開門還能看到沉穩胡桃木搭配亮眼墨綠層架，整體空間寬敞又舒適，散步經過就能聞到陣陣現烤麵包香，讓人忍不住踏進店內選購美味麵包外帶享用。
超犯規100cm巨木麵包霸氣登場
店內最吸睛的招牌非「普羅旺斯暢遊」莫屬，這款長達100公分的巨型麵包由師傅在門市現場執刀切片販售，外皮帶有香酥脆感，裡面扎實有彈性，更包入德式香腸、培根與油漬蕃茄等豐富好料，層次感相當到位，非常適合買回家與家人朋友一起分食，分享這份現烤出爐的幸福美味。
開心果可頌、經典鹹堡都超推
除了巨型歐包之外，「開心果法式可頌」也是熱門選擇，師傅運用專業工法做出蜂巢般的酥脆層次，內餡滿滿都是濃郁的地中海開心果醬，呈現高級質感風味，鹹點則強烈推薦「薯泥燻牛穀堡」，雜糧堡體帶有穀物香氣，搭配厚實煙燻牛肉、綿密薯泥與特製醋漬洋蔥，吃起來清爽又不膩口。
爆夯酸種麵包、肉桂捲也買得到
酸種麵包迷絕不能錯過「莓果乳酪酸麵包」，店家以自養魯邦種與紅酒發酵麵團，裹入果乾與濃郁乳酪，清爽微酸超耐吃，日常想吃吐司或輕食也有滿滿質感選擇，甜點首推「火山肉桂捲」，軟Q麵體淋上起士奶蓋搭配焦香黑糖，濃郁香氣瞬間漫延，加上鮮果丹麥系列，多款熱門點心讓人一口接一口。
超值驚喜麵包福袋與買一送一搶先衝為慶祝新店開幕，BAKERHOOD 加碼推出限時優惠，首三日排隊前50位顧客，能以150元搶購價值300元以上的驚喜麵包福袋，另外整個月單筆消費滿額還能參加加價購優惠，包含「丹麥布丁燒」買一送一，或是以甜甜價把4吋開心果巴斯克蛋糕帶回家，吸引大批民眾排隊撿便宜。
打造烘焙職人的創業方舟
BAKERHOOD 不只是間麵包店，品牌更立志成為烘焙師傅的堅強後援，經營團隊打理後勤行政與營運風險，讓職人能心無旁鶩地專注於研發麵包與烘焙工藝，位於東區216巷的門市就是首間示範據點，期待未來能帶領更多懷抱創業夢想的烘焙師一同出航，把熱騰騰的手作麵包持續分享給每位顧客。
BAKERHOOD 店家資訊
門市地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號
營業時間：週一至週六 12:00–20:00
門市電話：02-8771-8519
BAKERHOOD 推薦必點麵包
- 普羅旺斯暢遊 180元 / 片
- 薯泥燻牛穀堡 125元
- 開心果法式可頌 125元
- 莓果乳酪酸麵包 68 元
- 火山肉桂捲 125元
- 藍莓乳酪丹麥 180元
- 晨曦鳳梨丹麥 125元
BAKERHOOD 開幕優惠
- 限量驚喜福袋
活動時間：2026年7月30日至8月1日
活動內容：每日前50名排隊顧客，可以150元購買價值300元以上的驚喜福袋，每日12點準時發放號碼牌，每人限購1個。
- 滿額加價購
活動時間：2026年7月30日至8月31日
活動內容：
1、單筆消費滿350元，享55元丹麥布丁燒買一送一。
2、單筆消費滿500元，可以199元加購原價320元的4吋開心果巴斯克蛋糕1個。
注意事項：每人限擇一加購，每日數量有限，售完為止。
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