脆狂討論！東區新開BAKERHOOD有迷你酸種麵包，買一送一、150元麵包福袋吃。

編輯 鄭雅之 表示：台北麵包控要來吃！連近期最夯的酸種麵包也有超多選擇，更貼心的有迷你一人酸種！

麵包控注意！台北東區巷弄新開一間全新烘焙品牌 BAKERHOOD，店家主打每日新鮮現烤的質感歐包，從100公分巨木麵包、開心果可頌，到特製酸種麵包與吐司通通有，開幕更推出限量驚喜麵包福袋與買一送一優惠，試營運期間便吸引麵包控搶先朝聖，更在脆上面掀起話題。



▲全新烘焙品牌BAKERHOOD插旗台北東區，帶來許多特色麵包。(攝影：鄭雅之)

▲「火山肉桂捲」、「開心果法式可頌」、「薯泥燻牛穀堡」與「莓果乳酪酸麵包」，一次滿足麵包控對鹹甜風味的極致追求。(攝影：鄭雅之)





超Chill戶外庭院走進東區巷弄秒飛歐洲吃麵包

BAKERHOOD 特別邀請知名設計師操刀打造，把歐洲街頭的木質建築視覺搬進店裡，門口不只規劃綠意盎然的戶外庭院區供民眾打卡，推開門還能看到沉穩胡桃木搭配亮眼墨綠層架，整體空間寬敞又舒適，散步經過就能聞到陣陣現烤麵包香，讓人忍不住踏進店內選購美味麵包外帶享用。



▲BAKERHOOD落腳台北東區216巷，店門口結合質感深綠色旗幟與綠意植栽造景，打造愜意舒服的氛圍，成為熱門東區巷弄新開店。(攝影：鄭雅之)





超犯規100cm巨木麵包霸氣登場

店內最吸睛的招牌非「普羅旺斯暢遊」莫屬，這款長達100公分的巨型麵包由師傅在門市現場執刀切片販售，外皮帶有香酥脆感，裡面扎實有彈性，更包入德式香腸、培根與油漬蕃茄等豐富好料，層次感相當到位，非常適合買回家與家人朋友一起分食，分享這份現烤出爐的幸福美味。



▲BAKERHOOD特別邀請知名設計師操刀，店內以沉穩胡桃木搭配暖光，打造充滿歐洲街頭氛圍的質感空間，成為東區巷弄新開店打卡亮點。(攝影：鄭雅之)





開心果可頌、經典鹹堡都超推

除了巨型歐包之外，「開心果法式可頌」也是熱門選擇，師傅運用專業工法做出蜂巢般的酥脆層次，內餡滿滿都是濃郁的地中海開心果醬，呈現高級質感風味，鹹點則強烈推薦「薯泥燻牛穀堡」，雜糧堡體帶有穀物香氣，搭配厚實煙燻牛肉、綿密薯泥與特製醋漬洋蔥，吃起來清爽又不膩口。



▲「開心果法式可頌」以蜂巢狀酥皮包裹濃郁地中海開心果醬，外層撒上碎粒增添層次，成為BAKERHOOD東區巷弄新開店熱門必吃點心。(攝影：鄭雅之)

▲「薯泥燻牛穀堡」加入厚實煙燻牛肉、綿密薯泥與特製酸甜洋蔥，多層次鹹香滋味吸引許多麵包控搶吃，為BAKERHOOD試營運熱賣款。(攝影：鄭雅之)





爆夯酸種麵包、肉桂捲也買得到

酸種麵包迷絕不能錯過「莓果乳酪酸麵包」，店家以自養魯邦種與紅酒發酵麵團，裹入果乾與濃郁乳酪，清爽微酸超耐吃，日常想吃吐司或輕食也有滿滿質感選擇，甜點首推「火山肉桂捲」，軟Q麵體淋上起士奶蓋搭配焦香黑糖，濃郁香氣瞬間漫延，加上鮮果丹麥系列，多款熱門點心讓人一口接一口。



▲BAKERHOOD推出多款不同風味的肉桂捲，淋上特製淋醬與滿滿核桃顆粒，焦香與奶香完美搭配，吸引全台麵包控與肉桂捲迷前往朝聖。(攝影：鄭雅之)

▲BAKERHOOD季節水果丹麥系列擺滿鮮甜藍莓、葡萄與鳳梨，搭配酥脆丹麥餅皮，多層次酸甜滋味讓無數麵包控直呼過癮。(攝影：鄭雅之)





超值驚喜麵包福袋與買一送一搶先衝

▲BAKERHOOD開幕期間推出滿額加價購優惠，單筆消費滿額即可享丹麥布丁燒買一送一。(攝影：鄭雅之)

▲BAKERHOOD推出多款質感吐司系列，嚴選優質食材製作，口感軟綿香Q，是麵包控不可錯過。(攝影：鄭雅之)

打造烘焙職人的創業方舟

為慶祝新店開幕，BAKERHOOD 加碼推出限時優惠，首三日排隊前50位顧客，能以150元搶購價值300元以上的驚喜麵包福袋，另外整個月單筆消費滿額還能參加加價購優惠，包含「丹麥布丁燒」買一送一，或是以甜甜價把4吋開心果巴斯克蛋糕帶回家，吸引大批民眾排隊撿便宜。

BAKERHOOD 不只是間麵包店，品牌更立志成為烘焙師傅的堅強後援，經營團隊打理後勤行政與營運風險，讓職人能心無旁鶩地專注於研發麵包與烘焙工藝，位於東區216巷的門市就是首間示範據點，期待未來能帶領更多懷抱創業夢想的烘焙師一同出航，把熱騰騰的手作麵包持續分享給每位顧客。



▲BAKERHOOD推出多款質感吐司系列，嚴選優質食材製作，口感軟綿香Q，是麵包控不可錯過。(攝影：鄭雅之)

▲「莓果乳酪酸麵包」使用自養魯邦種與紅酒發酵麵團，包裹四種果乾與濃郁乳酪，清爽微酸超耐吃，深受酸種麵包控喜愛。(攝影：鄭雅之)

BAKERHOOD 店家資訊

門市地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號

營業時間：週一至週六 12:00–20:00

門市電話：02-8771-8519





BAKERHOOD 推薦必點麵包

普羅旺斯暢遊 180元 / 片

薯泥燻牛穀堡 125元

開心果法式可頌 125元

莓果乳酪酸麵包 68 元

火山肉桂捲 125元

藍莓乳酪丹麥 180元

晨曦鳳梨丹麥 125元





BAKERHOOD 開幕優惠

限量驚喜福袋

活動時間：2026年7月30日至8月1日

活動內容：每日前50名排隊顧客，可以150元購買價值300元以上的驚喜福袋，每日12點準時發放號碼牌，每人限購1個。





活動時間：2026年7月30日至8月1日 活動內容：每日前50名排隊顧客，可以150元購買價值300元以上的驚喜福袋，每日12點準時發放號碼牌，每人限購1個。 滿額加價購

活動時間：2026年7月30日至8月31日

活動內容：

1、單筆消費滿350元，享55元丹麥布丁燒買一送一。

2、單筆消費滿500元，可以199元加購原價320元的4吋開心果巴斯克蛋糕1個。

注意事項：每人限擇一加購，每日數量有限，售完為止。





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▲招牌「火山肉桂捲」淋上如雪花般的起士奶蓋搭配焦香黑糖，爆漿口感濃郁誘人，是BAKERHOOD東區巷弄新開店超高人氣的必吃甜點。(攝影：鄭雅之)

▲BAKERHOOD每日新鮮現烤各式鹹款歐式麵包，嚴選頂級食材搭配獨特調味，帶給饕客豐富多變的口感驚喜。(攝影：鄭雅之)