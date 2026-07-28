IKEA變皮克敏樂園！金色花苗、皮克敏帽3大周邊免費送，吹冷氣種花很推。

IKEA這次攜手人氣遊戲皮克敏跨界合作，打造充滿童趣的跨界驚喜。編輯 鄭雅之 表示，限定小卡、紙帽免費送，皮克敏鐵粉要先領起來啊！

到IKEA吹冷氣種花、還有免費皮克敏周邊拿！暑假快閃驚喜來襲，全台8家IKEA門市宣布與人氣遊戲「皮克敏」跨界合作，從8月1日到8月31日，玩家除了可以在門市蒐集金色花苗與專屬明信片，宜家卡卡友還能參與店內尋寶換取限量小卡。週末更有森林系遊戲展間，讓大家免費體驗遊戲並把造型紙帽帶回家。



▲IKEA打造森林系遊戲展間，週末限定舉辦皮克敏4試玩同樂會，完成體驗免費送造型紙帽。





皮克敏玩家到IKEA種花！

只要在活動期間造訪全台8間門市，打開遊戲軟體就能滑出工具飾品金色花苗與各店專屬明信片。這些花苗會隨機長成7種不同造型的皮克敏，每隔7天就能重新領取一次。另外完成2000步的地點挑戰任務，還可以加碼獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。



▲開啟手機軟體造訪門市可獲得專屬工具飾品金色花苗與明信片，完成步數挑戰再加碼送好禮。





卡友專屬店內尋寶任務

針對廣大會員推出了獨家的實體尋寶活動。宜家卡卡友只要依照入口立牌的提示，在店內角落找出隱藏的皮克敏身影，成功找到3隻並拍照記錄，就能到客服櫃台兌換限量皮克敏感謝小卡。每家門市每天限量發送250份，未滿18歲的玩家跟隨持卡家人也能一起參加。



▲宜家卡卡友專屬店內尋寶任務，找出隱藏的皮克敏拍照並完成指定條件即可兌換限量感謝小卡。





森林系展間試玩送紙帽

為了營造沉浸式的森林氛圍，現場運用蘑菇椅凳與花朵抱枕等家居商品打造極具特色的客廳空間。活動期間每週六與週日會舉辦皮克敏4試玩同樂會，大家可以領取整理券體驗遊戲內容。只要順利完成試玩體驗，就能免費獲得限量皮克敏造型紙帽，數量有限送完為止。



▲IKEA攜手Pikmin Bloom推出期間限定活動，全台8家門市同步登場展開夏日尋寶冒險。

IKEA皮克敏聯名活動

活動時間：2026年8月1日至8月31日

活動地點：全台8家IKEA門市

活動內容：

皮克敏 Bloom 特殊地點獎勵：造訪門市可獲得工具飾品金色花苗與專屬明信片，每7天可重新領取1次。

地點挑戰任務：完成2000步可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏金色花苗。

宜家卡卡友獨享任務：尋找店內隱藏的皮克敏並拍下3隻，即可兌換限量皮克敏感謝小卡，每店每日限量250份。

皮克敏4遊戲試玩同樂會：活動期間每週六與週日發放整理券，完成體驗即贈限量皮克敏造型紙帽。





療癒小物都要收下！

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