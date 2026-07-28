夏天衝八里沙雕展開吃！新北八里美食推薦7選，八里巨無霸碗公麵 南洋風餐廳。

八里巨無霸碗公麵必吃！新北八里美食推薦7選，八里左岸餐廳、八里在地美食一次看，編輯鄭亦庭表示：夏天衝八里沙雕展都要吃。
新北八里美食推薦7選！2026八里沙雕展即將在8月1日於八里左岸公園登場，今年聯名日本San-X Universe，將拉拉熊、角落小夥伴等超人氣角色打造出16座造型沙雕打卡點，讓大家免費拍個夠，這次窩客島幫你整理7大八里美食名單，不管是想吃八里在地巨無霸碗公麵、臉盆大砂鍋魚頭，還是打卡系的餐廳、八里左岸泰式料理等，7個八里美食名單都先收藏。
新北八里美食推薦：芭達桑原住民主題餐廳、美好時光八里位在八里左岸的「芭達桑原住民主題餐廳」以原始叢林風為設計，挑高空間內有獨木舟、椰子樹，餐點推薦必吃卑南族阿拜、石板肉，現場還有歌手駐唱，是充滿原住民民俗氛圍的八里原住民餐廳，而隱身觀音山麓的「美好時光八里」則是採預約制的復古咖啡廳，店內滿滿的台日古董物件，還能遠看淡水河美景，餐點主打酥脆日式最中、彈珠汽水，八里秘境咖啡廳先收口袋。
芭達桑原住民主題餐廳 位置資訊地址：新北市八里區米倉里渡船頭路6-6號
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】芭達桑原住民主題餐廳 - 八里左岸的特色原住民料理，阿拜、飛魚卵香腸、石板烤肉超有亮點
美好時光八里 位置資訊地址：新北市八里區大崁里觀海大道111號
電話：02-8630-4612
完整介紹由部落客「草西」於窩客島分享：觀音山麓咖啡廳，有山有水，滿室的復古靜謐時光｜新北市八里區｜美好時光．八里
新北八里左岸異國風餐廳推薦：Island小島泰式料理、Ton Up Cafe 英倫復古餐廳八里左岸異國風餐廳推薦「Island 小島泰式料理」，以亮黃色南法建築結合熱帶度假風，店內落地窗讓大家能觀賞淡水河景，餐點提供泰式奶茶、金錢蝦餅，戶外還有純白沙坑，吃完美食直接來玩，而英倫復古風咖啡廳「Ton Up Cafe」以機車為主題，展示懷舊摩托車、英倫風裝潢擺飾，餐點部分有排餐、英式炸魚薯條，設有河景露台、兒童遊戲空間，讓大人能放鬆享受下午茶，小孩也能盡情嗨玩。
Island小島泰式料理 位置資訊地址：新北市八里區大崁里觀海大道91號
電話：02-2610-7999
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：南洋風渡假景觀餐廳！新北八里左岸「小島泰式料理」，必點豐盛四人分享餐。
Ton Up Cafe 英倫復古餐廳 位置資訊地址：新北市八里區大崁里觀海大道61號
電話：02-2610-2813
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：【Ton Up Cafe】八里左岸，品味英倫風情，享受美味下午茶，感受懷舊機車展覽
新北八里美食推薦：張吳記什錦麵、梁師傅牛肉麵餃子館、八里古早厝小吃店來八里必吃「張吳記什錦麵」的巨無霸碗公麵，一碗130元配料超豐富，蝦子、豬肝、魚丸等超大份量，2、3人分食才剛剛好，甚至還有10人份超大碗公麵，「梁師傅牛肉麵餃子館」牛肉麵牛肉軟嫩大塊、湯頭鮮美，搭配皮Q水餃超涮嘴，而藏在鐵皮屋、在地開超過15年的「八里古早厝小吃」，直接霸氣用臉盆盛裝大目鰱「砂鍋魚頭」，搭配免費白飯吃到飽，以及各種平價熱炒，是老饕心中的高CP值八里在地美食。
張吳記什錦麵 位置資訊地址：新北市八里區大崁里忠四街47號
電話：02-2619-2207
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新北八里美食 ❙ 張吳記什錦麵 ❙ 120元巨大碗公什錦麵、招牌黑排骨 高cp值!
梁師傅牛肉麵餃子館 位置資訊地址：新北市八里區訊塘里中山路二段572號
電話：02-8630-2915
完整介紹由部落客「小臉」於窩客島分享：梁師傅牛肉麵餃子館｜八里最有名氣的牛肉麵，牛肉軟嫩大塊，湯頭與麵條也很完美
八里古早厝小吃店 位置資訊地址：新北市八里區舊城里中華路二段165巷1號
電話：02-8630-1072
完整介紹由部落客「茜的美食記」於窩客島分享：【新北八里區 】八里美食『八里古早厝小吃』沙鍋魚頭竟然用臉盆裝也太霸氣了吧!
夏天必去新北一日遊、新北餐廳推薦
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