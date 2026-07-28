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夏天衝八里沙雕展開吃！新北八里美食推薦7選，八里巨無霸碗公麵 南洋風餐廳。

八里美食新北美食八里沙雕展八里左岸
2026-07-28 17:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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八里巨無霸碗公麵必吃！新北八里美食推薦7選，八里左岸餐廳、八里在地美食一次看，編輯鄭亦庭表示：夏天衝八里沙雕展都要吃。

新北八里美食推薦7選！2026八里沙雕展即將在8月1日於八里左岸公園登場，今年聯名日本San-X Universe，將拉拉熊、角落小夥伴等超人氣角色打造出16座造型沙雕打卡點，讓大家免費拍個夠，這次窩客島幫你整理7大八里美食名單，不管是想吃八里在地巨無霸碗公麵、臉盆大砂鍋魚頭，還是打卡系的餐廳、八里左岸泰式料理等，7個八里美食名單都先收藏。

▲新北八里美食推薦7選！拍2026八里沙雕展拉拉熊順吃，八里巨無霸碗公麵、臉盆大砂鍋魚頭、八里左岸餐廳推薦。
▲新北八里美食推薦7選！拍2026八里沙雕展拉拉熊順吃，八里巨無霸碗公麵、臉盆大砂鍋魚頭、八里左岸餐廳推薦。
▲新北八里美食推薦7選！拍2026八里沙雕展拉拉熊順吃，八里巨無霸碗公麵、臉盆大砂鍋魚頭、八里左岸餐廳推薦。
▲新北八里美食推薦7選！拍2026八里沙雕展拉拉熊順吃，八里巨無霸碗公麵、臉盆大砂鍋魚頭、八里左岸餐廳推薦。

新北八里美食推薦：芭達桑原住民主題餐廳、美好時光八里

位在八里左岸的「芭達桑原住民主題餐廳」以原始叢林風為設計，挑高空間內有獨木舟、椰子樹，餐點推薦必吃卑南族阿拜、石板肉，現場還有歌手駐唱，是充滿原住民民俗氛圍的八里原住民餐廳，而隱身觀音山麓的「美好時光八里」則是採預約制的復古咖啡廳，店內滿滿的台日古董物件，還能遠看淡水河美景，餐點主打酥脆日式最中、彈珠汽水，八里秘境咖啡廳先收口袋。

芭達桑原住民主題餐廳  位置資訊

地址：新北市八里區米倉里渡船頭路6-6號
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】芭達桑原住民主題餐廳 - 八里左岸的特色原住民料理，阿拜、飛魚卵香腸、石板烤肉超有亮點

美好時光八里  位置資訊

地址：新北市八里區大崁里觀海大道111號
電話：02-8630-4612
完整介紹由部落客「草西」於窩客島分享：觀音山麓咖啡廳，有山有水，滿室的復古靜謐時光｜新北市八里區｜美好時光．八里
▲新北八里美食推薦！芭達桑原住民主題餐廳原始叢林風裝潢、道地原民料理，八里左岸極具特色餐廳。(攝影：部落客 雞蛋糕生活美學專題報告)
▲新北八里美食推薦！芭達桑原住民主題餐廳原始叢林風裝潢、道地原民料理，八里左岸極具特色餐廳。(攝影：部落客 雞蛋糕生活美學專題報告)
▲新北八里美食推薦！美好時光八里店內滿滿復古古董物件，在靜謐老宅內遠眺淡水河品嚐日式甜點。(攝影：部落客 草西)
▲新北八里美食推薦！美好時光八里店內滿滿復古古董物件，在靜謐老宅內遠眺淡水河品嚐日式甜點。(攝影：部落客 草西)

新北八里左岸異國風餐廳推薦：Island小島泰式料理、Ton Up Cafe 英倫復古餐廳

八里左岸異國風餐廳推薦「Island 小島泰式料理」，以亮黃色南法建築結合熱帶度假風，店內落地窗讓大家能觀賞淡水河景，餐點提供泰式奶茶、金錢蝦餅，戶外還有純白沙坑，吃完美食直接來玩，而英倫復古風咖啡廳「Ton Up Cafe」以機車為主題，展示懷舊摩托車、英倫風裝潢擺飾，餐點部分有排餐、英式炸魚薯條，設有河景露台、兒童遊戲空間，讓大人能放鬆享受下午茶，小孩也能盡情嗨玩。

Island小島泰式料理  位置資訊

地址：新北市八里區大崁里觀海大道91號
電話：02-2610-7999
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：南洋風渡假景觀餐廳！新北八里左岸「小島泰式料理」，必點豐盛四人分享餐。

Ton Up Cafe 英倫復古餐廳  位置資訊

地址：新北市八里區大崁里觀海大道61號
電話：02-2610-2813
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：【Ton Up Cafe】八里左岸，品味英倫風情，享受美味下午茶，感受懷舊機車展覽
▲新北八里左岸異國風餐廳推薦！Island小島泰式料理以亮黃色南法建築結合熱帶度假風，泰式奶茶、金錢蝦餅都要吃。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)
▲新北八里左岸異國風餐廳推薦！Island小島泰式料理以亮黃色南法建築結合熱帶度假風，泰式奶茶、金錢蝦餅都要吃。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)
▲新北八里左岸異國風餐廳推薦！Ton Up Cafe 英倫復古餐廳，還設有河景露台、兒童遊戲空間。(攝影：部落客 饅頭弟)
▲新北八里左岸異國風餐廳推薦！Ton Up Cafe 英倫復古餐廳，還設有河景露台、兒童遊戲空間。(攝影：部落客 饅頭弟)

新北八里美食推薦：張吳記什錦麵、梁師傅牛肉麵餃子館、八里古早厝小吃店

來八里必吃「張吳記什錦麵」的巨無霸碗公麵，一碗130元配料超豐富，蝦子、豬肝、魚丸等超大份量，2、3人分食才剛剛好，甚至還有10人份超大碗公麵，「梁師傅牛肉麵餃子館」牛肉麵牛肉軟嫩大塊、湯頭鮮美，搭配皮Q水餃超涮嘴，而藏在鐵皮屋、在地開超過15年的「八里古早厝小吃」，直接霸氣用臉盆盛裝大目鰱「砂鍋魚頭」，搭配免費白飯吃到飽，以及各種平價熱炒，是老饕心中的高CP值八里在地美食。

張吳記什錦麵  位置資訊

地址：新北市八里區大崁里忠四街47號
電話：02-2619-2207
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新北八里美食 ❙ 張吳記什錦麵 ❙ 120元巨大碗公什錦麵、招牌黑排骨 高cp值!

梁師傅牛肉麵餃子館  位置資訊

地址：新北市八里區訊塘里中山路二段572號
電話：02-8630-2915
完整介紹由部落客「小臉」於窩客島分享：梁師傅牛肉麵餃子館｜八里最有名氣的牛肉麵，牛肉軟嫩大塊，湯頭與麵條也很完美

八里古早厝小吃店  位置資訊

地址：新北市八里區舊城里中華路二段165巷1號
電話：02-8630-1072
完整介紹由部落客「茜的美食記」於窩客島分享：【新北八里區 】八里美食『八里古早厝小吃』沙鍋魚頭竟然用臉盆裝也太霸氣了吧!
▲新北八里美食推薦！張吳記什錦麵必吃130元巨無霸碗公麵，2、3人分食才剛剛好。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)
▲新北八里美食推薦！張吳記什錦麵必吃130元巨無霸碗公麵，2、3人分食才剛剛好。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)
▲新北八里美食推薦！八里古早厝小吃店直接霸氣用臉盆盛裝大目鰱「砂鍋魚頭」，搭配免費白飯吃到飽。(攝影：部落客 茜的美食記)
▲新北八里美食推薦！八里古早厝小吃店直接霸氣用臉盆盛裝大目鰱「砂鍋魚頭」，搭配免費白飯吃到飽。(攝影：部落客 茜的美食記)

夏天必去新北一日遊、新北餐廳推薦

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更多 新北八里美食 照片：

▲新北八里美食推薦！芭達桑原住民主題餐廳原始叢林風裝潢、道地原民料理，八里左岸極具特色餐廳。(攝影：部落客 雞蛋糕生活美學專題報告)
▲新北八里美食推薦！芭達桑原住民主題餐廳原始叢林風裝潢、道地原民料理，八里左岸極具特色餐廳。(攝影：部落客 雞蛋糕生活美學專題報告)
▲新北八里美食推薦！美好時光八里店內滿滿復古古董物件，在靜謐老宅內遠眺淡水河品嚐日式甜點。(攝影：部落客 草西)
▲新北八里美食推薦！美好時光八里店內滿滿復古古董物件，在靜謐老宅內遠眺淡水河品嚐日式甜點。(攝影：部落客 草西)
▲新北八里左岸異國風餐廳推薦！Ton Up Cafe 英倫復古餐廳，還設有河景露台、兒童遊戲空間。(攝影：部落客 饅頭弟)
▲新北八里左岸異國風餐廳推薦！Ton Up Cafe 英倫復古餐廳，還設有河景露台、兒童遊戲空間。(攝影：部落客 饅頭弟)
▲新北八里美食推薦！梁師傅牛肉麵餃子館必吃牛肉麵牛肉軟嫩大塊、湯頭鮮美。(攝影：部落客 小臉)
▲新北八里美食推薦！梁師傅牛肉麵餃子館必吃牛肉麵牛肉軟嫩大塊、湯頭鮮美。(攝影：部落客 小臉)

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相關商家

美好時光八里

新北市八里區渡船頭路6-6號
4.6

芭達桑原住民主題餐廳

新北市八里區觀海大道111號
4.7

小島泰式料理

新北市八里區觀海大道91號
4.1

Ton Up Cafe

02-2610-2813
新北市八里區觀海大道61號
4.3

張吳記什錦麵八里店

新北市八里區忠四街47號
4.1

梁師傅牛肉麵餃子館

02-86302915
新北市八里區中山路二段572號
4

八里古早厝小吃店

02-8630-1072
新北市八里區中華路二段165巷1號
4.3