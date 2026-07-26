全家中元普渡開箱！迪士尼福箱抽3000元股票金，貓咪迷你店舖箱超萌。

編輯 鄭雅之 表示，全家中元普渡竟然還出毛孩福箱，真的很會誒！

一年一度的中元普渡即將到來，全家這次特別帶來超有誠意的驚喜，除了備妥拜拜必備的各式食品，更結合熱門角色與寵物需求推出限定福箱。不論是忙碌的上班族想快速準備，或是想幫家裡毛小孩澎湃加菜，都能在全家一站購足，輕鬆打造滿滿的生活儀式感。

▲貓狗專屬寵物福箱登場全家中元普渡，西莎澎湃箱與貓咪店舖箱隨箱贈送好禮。

▲玩具總動員角色齊聚全家中元普渡總動員箱，澎湃拜拜組輕鬆備齊澎湃供品。

迪士尼角色加持好運連連

深受大家喜愛的肖像福箱，這次驚喜集結了迪士尼熱門角色，推出「全家總動員箱」、機智感十足的「怪獸驚喜箱」，以及茹素朋友首選的「TOY蔬多力箱」。每款售價均為399元，開箱除了有豐富零食麵點，還有機會刮中投資金，特定支付方式還能累積會員點數。

▲迪士尼主題箱於全家中元普渡登場，隨箱附贈股票禮品卡與限定保冷袋等好禮。





毛孩專屬澎湃禮盒超吸睛

顧及毛毛角色的家庭地位，全家用心打造「西莎澎湃箱」與「全家便利箱」兩款寵物禮盒。狗爸媽必備款附贈潔牙骨與玩具球，喵星人款則把外箱做成迷你店舖形狀，隨箱還附上俏皮頭套。內含豐富主食與凍乾，讓毛孩子在祭拜儀式後也能開心開吃，盡情享受滿滿寵愛。

▲貓咪迷你店舖造型登場全家中元普渡寵物箱，隨箱隨機贈送獅子與乳牛款頭套。





門市優惠與線上代普超省心

偏好自行挑選的朋友可到門市選購指定商品，享有限定折扣，滿額還能獲得限量保冷袋。線上平台也同步推出領券優惠與抽整單免費的好康，甚至攜手知名宮廟提供線上代普服務，讓大家不必頂著大太陽奔波，在家就能優雅完成中元採買與拜拜儀式。

▲門市消費滿額贈好禮歡慶全家中元普渡，購買指定商品免費獲得熱門肖像保冷袋。 ▲澎湃拜拜組亮相全家中元普渡福箱，集結各式熱銷零食泡麵再刮股票投資金。

全家中元普渡零食箱

優惠活動：隨箱附贈專屬永豐金證券股票禮品卡乙張，張張有獎，最高可刮中3000元存股投資金。即日起至9月1日止，使用全盈+PAY或My FamiPay購買肖像福箱，每箱加贈15000 Fa點。品項：

全家總動員箱

售價：399元

內容物：米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料等，隨箱附贈一款療癒IP小物，並有30%機率額外獲得商品兌換卡乙張，可兌換衛生紙、鮮乳、蜂蜜水或檸檬蜂蜜水等生活用品



怪獸驚喜箱

售價：399元

內容物：米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料等，隨箱附贈一款療癒IP小物，並有30%機率額外獲得商品兌換卡乙張，可兌換衛生紙、鮮乳、蜂蜜水或檸檬蜂蜜水等生活用品。

TOY蔬多力箱（蛋奶素）

售價：399元

內容物：蛋奶素零食、餅乾、飲料等，隨箱附贈一款療癒IP小物，並有30%機率額外獲得商品兌換卡乙張，可兌換衛生紙、鮮乳、蜂蜜水或檸檬蜂蜜水等生活用品。

西莎澎湃箱（狗食）

售價：599元

開賣日期：7月27日

內容物：寵物食品、主食、點心、用品等，總價值約1000至1100元

隨箱贈品：健綠潔牙骨乙份、狗狗玩具球乙個

全家便利箱（貓食）

售價：799元

開賣日期：7月27日

外觀特色：採用縮小版全家店舖形狀紙箱設計，可作為貓咪專屬小窩

內容物：寵物食品、主食、凍乾、用品等，總價值約1100至1200元

隨箱贈品：貓咪頭套乙個，獅子款與乳牛款隨機贈送





全家中元普渡實體門市 優惠活動

活動時間：8月5日至9月1日

折扣機制：購買實體店舖中元端架指定商品，享任選2件79折、3件77折

滿額贈品：單筆消費滿4件，免費贈送玩具總動員保冷袋乙個，款式隨機，可累贈，數量有限贈完為止





全家行動購線上 中元普渡優惠

折扣機制：7月22日至9月1日上站可領優惠券，使用優惠券結帳可抽整單全額回饋金

滿額贈品：8月5日起於線上中元普渡專區單筆消費滿199元，免費贈送玩具總動員保冷袋乙個，款式隨機，單筆不累贈，數量有限贈完為止

宮廟代普服務：攜手大甲鎮瀾宮與北港朝天宮推出線上代普及寵物線上普渡服務

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