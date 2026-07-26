全台最黑蛋黃酥回歸！貓茶町2026中秋禮盒首度推6入裝芋頭流心酥限時預購享優惠。

中秋節將至，貓茶町今年推出全台最黑鐵觀音茶金蛋黃酥與島嶼芋金流心酥等多元禮盒。資深編輯李維唐表示，結合在地特色茶香與法式甜點工藝的糕點，正是今年中秋送禮最受矚目的市場新焦點。

每到中秋節這個時候，大家心裡想的往往都是要送什麼禮盒才夠貼心又不會流於俗套。深耕台灣茶甜點很多年的貓茶町，今年一樣帶領著大家最期待的招牌鐵觀音茶金蛋黃酥強勢回歸。這次品牌特別把經典茶香跟創新風味當作兩大靈魂主軸，不只研發出好幾款運用台灣在地食材製作的甜點新品，還把中式糕點做出了法式甜點一樣的精緻外觀與口感，讓這份在中秋送出去的心意變得更加有手作溫度與生活質感。

▲鐵觀音茶金璀璨禮盒9入單一金箔款式，為中秋熱門指定回購禮盒。 圖／貓茶町提供；窩客島編輯李維唐整理



被譽為全台最黑蛋黃酥璀璨回歸，茶香與鹹蛋黃交織出滿滿的奢華享受

說到貓茶町最受大家歡迎的人氣明星商品，那絕對就是被大家封為全台最黑蛋黃酥的鐵觀音茶金蛋黃酥系列了。今年店家非常貼心，首度推出了方便輕鬆享用的6入裝禮盒，不管是一個人想吃還是小家庭分享都剛剛好。這顆蛋黃酥的外皮可不簡單，特別挑選法國巴黎大磨坊T55麵粉配合紐西蘭無水奶油揉做而成，裡頭的鹹蛋黃是用屏東大武山下醃製23天再拿君度橙皮酒醃浸5天的紅土鴨蛋，內餡則是用貓空鐵觀音結合低糖烏豆沙。最厲害的是每一顆都大手筆加入2公克研磨好的鐵觀音茶粉，吃起來茶香味濃郁而且完全不會覺得油膩。如果你喜歡風味更有變化，還有加入黑松露醬與白松露鹽的鐵觀音茶金松露蛋黃酥，以及用蘭姆酒熟成香草籽製作的台灣香草蛋黃酥可以選擇，品嚐起來真的滿是成熟大人的細膩風味。

▲貓茶町台灣香草蛋黃酥選用香莢蘭果莢製作，呈現甜而不膩且層次豐富的風味。 圖／貓茶町提供；窩客島編輯李維唐整理

當迷人花果香碰上在地島嶼風土，三款全新甜點帶來生活裡的溫柔驚喜

除了原本就很出色的茶香底蘊之外，貓茶町今年還把眼光放在台灣在地花卉與農特產品上面。新品花香玫瑰把文山包種茶揉進淡雅的綠色酥皮裡面，內餡用慢火細細熬煮鳳梨跟玫瑰花瓣，餅皮上面還點綴了精緻的茶巧克力片，看起來就像一件好看的藝術品。另外一款島嶼芋金流心酥則是把大甲芋頭跟金山地瓜結合在一起，夢幻的粉紫色外皮帶有自然薯香，綿密的芋泥夾著黃薯流心，一口咬下去滿滿都是台灣這片土地的香甜記憶。若是偏好大人系的甜點，蜜香紅茶歐蕾曲奇餅乾把天然蜜香紅茶融入餅體，搭配亮眼的鮮綠色鐵盒，擺在桌上就讓人心情很好。

▲島嶼芋金流心酥融合大甲芋頭與金山地瓜，展現濃郁流心層次。 圖／貓茶町提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲全新推出的花香玫瑰結合文山包種茶與玫瑰，外觀宛如藝術品般精緻。 圖／貓茶町提供；窩客島編輯李維唐整理

運用專利茶粉技術打造茶香三劍客，隨機開箱體驗多元茶韻的小確幸

獲得過2024年新味食潮獎讚賞的茶香三劍客，今年除了大家熟悉的經典款之外，還全新推出了焙火款供大家選擇。經典款可以吃到鐵觀音、清香烏龍與紅烏龍，全新的焙火款則收錄了金萱烏龍茶、重焙紅玉紅茶跟炭焙烏龍茶，把獨特的奶香、肉桂薄荷香還有炭焙尾韻完整鎖在餅乾裡面。今年貓茶町還特別把年輕人很喜歡的隨機出貨開箱驚喜帶給消費者，讓大家在收到禮盒打開的那一瞬間，都能享受到探索台灣茶文化的趣味小確幸。即日起到9月27日這段期間，貓茶町在門市、官網跟官方社群都已經開放預購跟早鳥優惠了，趕快挑選幾款最合心意的禮盒，一起把這份溫暖的茶香分享給身邊最重要的人吧。

▲貓茶町茶香三劍客首度推出經典款與焙火款雙版本，帶給消費者隨機開箱體驗。 圖／貓茶町提供；窩客島編輯李維唐整理







貓茶町2026中秋節禮盒預購優惠活動

活動時間：

新品禮盒預購檔期： 2026年7月20日至2026年9月27日（包含花香玫瑰、島嶼芋金流心酥、蜜香紅茶歐蕾、茶香三劍客）

蛋黃酥禮盒預購檔期： 2026年7月20日至2026年9月20日（包含鐵觀音茶金蛋黃酥系列、鐵觀音茶金松露蛋黃酥、台灣香草蛋黃酥）

第一波早鳥優惠： 2026年7月20日至2026年8月20日（鐵觀音茶金璀璨禮盒9入單一金箔，特價750元）

第二波早鳥優惠： 2026年8月21日至2026年9月20日（鐵觀音茶金璀璨禮盒9入單一金箔，特價800元）

活動內容：

花香玫瑰（6入）： 原價480元，預購期間兩盒特價900元。

島嶼芋金流心酥（6入）： 原價480元，預購期間兩盒特價900元。

蜜香紅茶歐蕾： 原價450元，預購期間兩盒特價790元，五盒特價1,900元。

茶香三劍客（經典款/焙火款）： 原價520元，預購期間四盒特價1,800元。訂購60盒以上可指定款式，一般購買採隨機出貨。

鐵觀音茶金閃耀禮盒（9入，全金箔）： 原價999元，預購特價888元。

鐵觀音茶金璀璨禮盒（6入，單一金箔）： 原價570元，預購期間12盒優惠價6,480元。

鐵觀音茶金松露蛋黃酥（6入）： 原價660元，預購期間12盒優惠價7,080元。

鐵觀音茶金松露蛋黃酥（9入）： 原價920元，預購特價820元，可加價300元升級全盒金箔。

台灣香草蛋黃酥（8入）： 原價880元，預購特價750元。

官方網站： https://www.tdh.com.tw