2026漫畫博覽會買爆！超過1000攤必買漫博吉伊卡哇熱氣球，樂高喬巴帽子免費送。

2026漫畫博覽會必逛！台北世貿漫博展出至7/27，編輯鄭亦庭表示：超人氣航海王、芙莉蓮、我英周邊新品必買。

2026漫畫博覽會必買！2026漫畫博覽會即日起至7/27在台北世貿一館登場，各家品牌與代理商推出超值福袋、優惠、滿額贈，從必搶動漫周邊、玩具公仔、扭蛋、抽卡機，到遊戲試玩、見面會舞台活動等，超人氣航海王、我的英雄學院、咒術迴戰、葬送的芙莉蓮、貓貓蟲咖波等，通通都能在台北世貿漫博一次逛到，快趁漫博優惠爆買一波。



▲2026漫畫博覽會即日起至7/27於台北世貿一館登場，吸引全台大批動漫迷前往現場排隊爆買。(攝影：鄭亦庭)



▲2026漫博展區集結各大人氣IP限量福袋、周邊新品、抽卡機，航海王、我的英雄學院、咒術迴戰必搶。(攝影：鄭亦庭)





海賊迷必衝樂高航海王新品、航海王主題館

▲台灣樂高®於漫博攤位展出航海王第二季新品，打卡還能參加活動抽限量樂高喬巴帽子。(攝影：鄭亦庭)





2026漫博羚邦限定吉伊卡哇熱氣球電影套票

▲2026漫會博覽會必買！羚邦攤位開賣漫博限定吉伊卡哇電影套票，超萌吉伊卡哇熱氣球、海報小卡都要收。(攝影：鄭亦庭)





2026漫博木棉花、台灣角川超值優惠新品必逛

▲木棉花開賣進擊的巨人、葬送的芙莉蓮等6大超值福袋、新品周邊等，展場更有限定滿額六大好禮。(攝影：鄭亦庭)



▲2026漫博台灣角川分為本館、絢戀館雙館，原作、動漫新品全面85折，消費滿額送書籤、收藏小卡等。(攝影：鄭亦庭)





貓貓蟲咖波漫博新品、野獸國盲盒周邊

▲貓貓蟲咖波於2026漫博開賣咖波、狗狗手機架娃娃、護腕滑鼠墊，現場還有咖波一番賞可以抽。(攝影：鄭亦庭)



▲野獸國、X8TOY攤位集結多款人氣IP盲盒公仔、扭蛋，吸引眾多動漫迷、玩具公仔收藏家。(攝影：鄭亦庭)





2026第25屆漫畫博覽會 活動資訊

活動時間：7/23 (四) – 7/27 (一) 10:00 - 18:00

活動地點：台北世貿一館

展期票價：180元

(同步展出台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展)

航海王粉來漫博先衝台灣樂高®攤位，這是搶先展出航海王系列第二季7款新品、打卡區，包含橡膠果實、多利vs.布洛基、磁鼓城之戰等經典場景，首次登場的喬巴樂高可站可坐，包包還能打開裝東西，現場拍照打卡還能玩「尋找毒蘑菇」，有機會獲得限量喬巴帽子樂高；漫博現場還有航海王主題館，必搶巨人島限定福袋、全台首賣艾爾帕夫魯夫絨毛帽、懸賞單透明小包與宙斯玩偶等，滿滿的艾爾帕布周邊，海賊迷必衝。羚邦集結25大IP推出超過100款新品、10款限量超值福袋，像是《咒術迴戰》第三季周邊新品小金蟲單肩包、長抱枕、死滅迴游劇照撲克牌，《我的英雄學院》最終季綠谷與爆豪對視一卡通、拼圖，以及磁鐵娃娃、A3海報組等，現場更能買到漫博限定「吉伊卡哇電影套票」，把超可愛海報收藏小卡、吉伊卡哇熱氣球帶回家，各家展場外更設有多台抽卡機，讓粉絲買完周邊後繼續爆抽一波。動漫迷必衝木棉花攤位則推出進擊的巨人、葬送的芙莉蓮、黃泉使者等六大超值福袋，最低1000元帶走，更首賣新品芙莉蓮項鍊、膽大黨高速婆婆玩偶，以及展場限定滿額贈6大好禮，台灣角川則推出15款超人氣特裝、限定版新品，原作、動漫新品全面85折優惠，今年特別分為本館、絢戀館，本館消費滿480元送雙面雷射書籤，以愛為主題的絢戀館消費滿350元送雙人收藏小卡。超可愛貓貓蟲咖波也現身2026漫博，現場開賣咖波、狗狗手機架娃娃、咖波護腕滑鼠墊、飲料提袋等周邊新品，還有咖波一番賞最大獎抱走60公分巨大咖波娃娃；喜歡公仔、扭蛋不能錯過X8TOY攤位的多款扭蛋機；野獸國攤位則有咒術迴戰、膽大黨、藥師少女的獨語、加油！中村同學等多個熱門IP的盲盒公仔、周邊小物，讓動漫每個都想帶回家。

動漫迷也要衝動漫IP台北展覽

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▲2026漫博展區集結各大人氣IP限量福袋、周邊新品、抽卡機，航海王、我的英雄學院、咒術迴戰必搶。(攝影：鄭亦庭)

▲野獸國、X8TOY攤位集結多款人氣IP盲盒公仔、扭蛋，吸引眾多動漫迷、玩具公仔收藏家。(攝影：鄭亦庭)



▲2026漫博航海王主題館開賣巨人島限定福袋、艾爾帕夫魯夫絨毛帽、五檔魯夫玩偶，海賊迷必朝聖。(攝影：鄭亦庭)



▲2026漫博展區集結各大人氣IP限量福袋、周邊新品、抽卡機，航海王、我的英雄學院、咒術迴戰必搶。(攝影：鄭亦庭)