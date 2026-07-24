2026漫畫博覽會買爆！超過1000攤必買漫博吉伊卡哇熱氣球，樂高喬巴帽子免費送。

2026漫畫博覽會必逛！台北世貿漫博展出至7/27，編輯鄭亦庭表示：超人氣航海王、芙莉蓮、我英周邊新品必買。
2026漫畫博覽會必買！2026漫畫博覽會即日起至7/27在台北世貿一館登場，各家品牌與代理商推出超值福袋、優惠、滿額贈，從必搶動漫周邊、玩具公仔、扭蛋、抽卡機，到遊戲試玩、見面會舞台活動等，超人氣航海王、我的英雄學院、咒術迴戰、葬送的芙莉蓮、貓貓蟲咖波等，通通都能在台北世貿漫博一次逛到，快趁漫博優惠爆買一波。
海賊迷必衝樂高航海王新品、航海王主題館航海王粉來漫博先衝台灣樂高®攤位，這是搶先展出航海王系列第二季7款新品、打卡區，包含橡膠果實、多利vs.布洛基、磁鼓城之戰等經典場景，首次登場的喬巴樂高可站可坐，包包還能打開裝東西，現場拍照打卡還能玩「尋找毒蘑菇」，有機會獲得限量喬巴帽子樂高；漫博現場還有航海王主題館，必搶巨人島限定福袋、全台首賣艾爾帕夫魯夫絨毛帽、懸賞單透明小包與宙斯玩偶等，滿滿的艾爾帕布周邊，海賊迷必衝。
2026漫博羚邦限定吉伊卡哇熱氣球電影套票羚邦集結25大IP推出超過100款新品、10款限量超值福袋，像是《咒術迴戰》第三季周邊新品小金蟲單肩包、長抱枕、死滅迴游劇照撲克牌，《我的英雄學院》最終季綠谷與爆豪對視一卡通、拼圖，以及磁鐵娃娃、A3海報組等，現場更能買到漫博限定「吉伊卡哇電影套票」，把超可愛海報收藏小卡、吉伊卡哇熱氣球帶回家，各家展場外更設有多台抽卡機，讓粉絲買完周邊後繼續爆抽一波。
2026漫博木棉花、台灣角川超值優惠新品必逛動漫迷必衝木棉花攤位則推出進擊的巨人、葬送的芙莉蓮、黃泉使者等六大超值福袋，最低1000元帶走，更首賣新品芙莉蓮項鍊、膽大黨高速婆婆玩偶，以及展場限定滿額贈6大好禮，台灣角川則推出15款超人氣特裝、限定版新品，原作、動漫新品全面85折優惠，今年特別分為本館、絢戀館，本館消費滿480元送雙面雷射書籤，以愛為主題的絢戀館消費滿350元送雙人收藏小卡。
貓貓蟲咖波漫博新品、野獸國盲盒周邊超可愛貓貓蟲咖波也現身2026漫博，現場開賣咖波、狗狗手機架娃娃、咖波護腕滑鼠墊、飲料提袋等周邊新品，還有咖波一番賞最大獎抱走60公分巨大咖波娃娃；喜歡公仔、扭蛋不能錯過X8TOY攤位的多款扭蛋機；野獸國攤位則有咒術迴戰、膽大黨、藥師少女的獨語、加油！中村同學等多個熱門IP的盲盒公仔、周邊小物，讓動漫每個都想帶回家。
2026第25屆漫畫博覽會 活動資訊
活動時間：7/23 (四) – 7/27 (一) 10:00 - 18:00
活動地點：台北世貿一館
展期票價：180元
(同步展出台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展)
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