黃仁勳愛店豬腳與香川怪味冰淇淋開吃！2026台灣美食展世貿登場，星級飯店餐券優惠懶人包。

炎炎夏日最令人期待的飲食盛事即將來臨，2026台灣美食展確定於7月31日至8月3日在台北世貿一館隆重開幕。資深編輯李維唐表示，今年展覽以「風土醞釀」為核心，不僅集結14家米其林與排隊名店，五星飯店祭出的展場限定餐券更下殺至2.2折，絕對是今年夏天饕客與省錢達人不能錯過的採購聖地。

暑假最讓吃貨們期待的美食盛會終於要來了，2026台灣美食展確定會在7月31日到8月3日於台北世貿一館登場。今年展覽以風土醞釀當作主題，把全台灣各地超厲害的在地食材、金牌美食還有冠軍伴手禮通通搬到現場。不論是想一站吃遍各種名店，還是打算趁優惠搶一波飯店住宿券跟餐券，這場夏日美食嘉年華絕對能讓人大飽口福。

▲故宮晶華推出展場限定優惠，包含豐盛的晶華好味道平日晚餐四人合菜。圖／台灣觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理



2026台灣美食展米其林餐廳陣容與名廚現場展演

走到展場裡面最讓人眼睛一亮的，就是一次集結了14家米其林與必比登推薦餐廳的超狂陣容。像是新入選米其林的自在天，還有獲得必比登推薦的雲川水月，專賣虱目魚全魚料理的長盈海味屋，以及主打精燉牛肉麵的牛店。如果喜歡小份量精緻台菜可以試試馨苑小料理，愛喝茶的朋友則不能錯過天然茶莊的冠軍包種有機茶。展覽開幕當天屏東好味館特別找來全台最年輕米其林主廚吳定祐人用屏東食材現場做菜，知名主廚詹姆士也會在8月3日到場跟民眾互動，近距離展現廚藝魅力。

▲武芳草老師帶來極具視覺震撼的精美果凍花作品，邀請民眾到場打卡互動。圖／台灣觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理

台北世貿美食展排隊名店與日本香川怪味冰淇淋

除了米其林光環加持之外，好幾家超人氣平民美食同樣讓人流口水。來自台南的宇航牛肉湯每天直接搭高鐵把新鮮溫體牛直送台北展場，讓人不用跑南部就能喝到極致鮮甜的湯頭。連AI教父黃仁勳跟韓國美食家白種元都特別去吃的五燈獎豬腳飯這次也有進駐，還有把豆腐乳做得像高級乳酪一樣的露酪，以及推出梅乾菜巧克力的御巧可可巧克力坊。想消暑的話趴利趴利台灣冰淇淋用新鮮水果做成道地口味，日本美食館更是直接開賣日本直送的海膽丼跟鮑魚。香川縣每天還會限量發放50份特色冰淇淋試吃，包含炸烏龍麵、丁香魚辣油、蔥花醬油跟橄欖油等獵奇口味，讓人越吃越過癮。

▲趴利趴利台灣冰淇淋以在地食材與風土文化為核心，打造道地台灣味的冰淇淋美味。圖／台灣觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣美食展飯店餐券與住宿券展場限定超值折扣

很多人逛美食展最期待的餐券跟住宿券優惠這次也給得很大方。圓山大飯店首度推出展場限定的金龍客房住宿券7,777元，直接給到4.7折，平假日金龍廳片皮鴨四人分享餐券也打6.1折只要5,980元。晶華酒店主打azie餐廳爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐每張1,999元，北投泉源閣總舖師酒家宴十人桌菜每套16,800元，故宮晶華平日晚餐四人合菜優惠券每張4,299元。



天成集團旗下六館聯合住宿券打2.2折起，平日含早餐每張3,200元，台北天成大飯店翠庭中餐廳招牌四人烤鴨合菜3,980元打6.9折。台北美福飯店彩匯餐券推出買8送1跟買12送2，美食通用券3,500元起。綠舞國際觀光酒店首次推出御膳套餐雙人餐券1,400元起，黑RURU CAFE雙人下午茶只要799元。海霸王每天限量50組台菜料理甲天下4人超值套餐，算下來只要888元。這個夏天準備好肚子跟錢包，一起去世貿掃貨吃美食。









2026台灣美食展

活動時間： 7月31日（五）至8月3日（一）10:00-18:00

活動內容： 以「风土醞釀」為主題，匯聚全台優質在地食材、金牌美食、冠軍伴手禮、米其林及必比登推薦餐廳，並邀請名廚現場展演，同時集結多家五星飯店集團推出展場限定餐券與住宿券優惠。

展場精選店家與亮點資訊

米其林及必比登推薦餐廳： 自在天（2026新入選米其林）、雲川水月（必比登推薦）、長盈海味屋（虱目魚全魚料理）、牛店（精燉牛肉麵）、馨苑小料理（小份量台菜）、天然茶莊（冠軍包種有機茶）



名廚展演活動：

7月31日開幕首日：屏東好味館邀請全台最年輕米其林主廚吳定祐親自展演屏東在地食材

8月3日：交通部觀光署邀請知名主廚詹姆士現身展館展演

人氣平民與地方名店：

宇航牛肉湯：每日限量搭高鐵直送台北展場

五燈獎豬腳飯：黃仁勳及韓國美食家白種元造訪名店

趴利趴利台灣冰淇淋：新鮮水果製成道地台灣風土冰淇淋

露酪：將豆腐乳製成高級乳酪質感

御巧可可巧克力坊：推出梅乾菜巧克力

日本美食館：

直送海膽丼及鮑魚現場販售

香川縣每日限量50份特色冰淇淋試吃（炸烏龍麵、丁香魚辣油、蔥花醬油、橄欖油口味）

飯店餐券與住宿券優惠條列資訊

圓山大飯店

金龍客房住宿券：售價 7,777 元（下殺 4.7 折，展場限定）

平假日金龍廳片皮鴨四人分享餐券：每套售價 5,980 元（享 6.1 折優惠）

晶華酒店

azie 餐廳「爐烤厚切日本 A5 和牛排 12oz 雙人分享餐」：每張 1,999 元（展場限定）

北投泉源閣「總舖師酒家宴十人桌菜」：每套 16,800 元（展場限定）

故宮晶華「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」：每張 4,299 元（展場限定）

天成飯店集團

旗下六館聯合住宿券：每張 3,200 元起（平日入住含早餐，享 2.2 折起）

台北天成大飯店翠庭中餐廳「招牌四人烤鴨合菜」：每套 3,980 元（下殺 6.9 折）

台北美福大飯店

彩匯自助餐券：展場限定買 8 送 1、買 12 送 2

美食通用券：售價 3,500 元起

綠舞國際觀光酒店

御膳套餐雙人餐券：售價 1,400 元起（首次登場）

黑 RURU CAFE 雙人下午茶餐券：雙人價 799 元

海霸王

台菜料理甲天下 4 人超值套餐：特價 888 元（展場每日限量 50 組）

官方網站： https://www.tcetva.tw/

品嚐完這次美食展的精采亮點後，如果你還想探索更多隱藏版的在地美味與私房餐廳，不妨繼續往下閱讀相關推薦

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