麥味登Ｘ小熊維尼聯名！維尼滿福堡 跳跳虎薯餅蛋塔盲盒整套收，吃早餐萌翻。

麥味登Ｘ小熊維尼聯名連飲料杯、蛋餅盒都有可愛維尼現身！限定維尼早餐盲盒預購時間、限購辦法要先看。編輯 鄭雅之 表示：維尼控整個八月都要早起吃早餐！

早餐就被小熊維尼萌到！麥味登為了歡慶迪士尼巨星小熊維尼問世100週年，將於8月推出一系列餐點、限定聯名商品，將甜蜜蜜的蜂蜜元素融入晨間餐點，還把外帶紙盒與紙杯換上小熊維尼與好朋友們的百畝森林繪本風繪圖，更打造萌度爆表造型玩偶盲盒與限定主題門市，讓維尼控今年夏天被萌萌的小熊維尼叫起床吃早餐。



▲維尼早餐玩偶盲盒特別版小熊維尼款滿分堡，8月3日開賣限量預購。

▲麥味登攜手小熊維尼限定換上溫暖擁抱主題紙杯包裝，滿滿萌感陪你開啟早餐時光。





麥味登Ｘ小熊維尼聯名蜂蜜餐！

為了呈現小熊維尼最愛的極致甜美，麥味登特意針對小熊維尼的最愛「蜂蜜」設計多款蜂蜜主題餐點。鹹甜交織「嫩雞鬆餅特餐」與香濃「嫩雞法國吐司特餐」淋上蜂蜜後風味層次大提升，搭配清香解膩「蜂蜜綠茶」或酸甜「蜂蜜檸檬」更是消暑。杯身與包裝印上小熊維尼、小豬、、屹耳跳跳虎等好朋友的可愛圖樣，隨手一拿就能捕捉童趣時刻，維尼控一早就有好心情。



▲麥味登小熊維尼聯名全套主題紙杯與餐盒包裝，全台門市限時限量登場。





早餐玩偶盲盒收藏指數爆表

這波合作最令收藏控瘋狂莫過於獨家周邊，把經典台式早餐結合小熊維尼與好朋友化成療癒玩偶。「小熊維尼款捲餅」與「小熊維尼款滿分堡」造型逗趣，「小豬款草莓湯種」與「跳跳虎款薯餅蛋塔」更是細節滿滿，連「屹耳款荷包蛋」都超級欠帶回家。同步登場大抱枕與桌上滑鼠墊，讓粉絲的日常生活有滿滿的小熊維尼陪伴。



▲維尼早餐玩偶盲盒小熊維尼款捲餅，精緻還原餅皮與蔬菜配料細節。





2間小熊維尼100週年主題門市要拍

想感受最完整的童話世界，別忘記親自走訪台北與高雄兩間限定主題概念店。店外貼上繽紛角色窗貼，店內則擺放立牌與夢幻場景，讓大家一進門宛如走進百畝森林。不論是想享受愜意晨光，或是帶著周邊擺拍打卡，都能在這裡捕捉到最夢幻瞬間，絕對是今年夏天不可錯過熱門打卡新景點。



▲維尼早餐玩偶盲盒跳跳虎款薯餅蛋塔，經典番茄醬細節完美還原。

▲維尼早餐玩偶盲盒屹耳款荷包蛋，趴姿搭配金黃荷包蛋造型超療癒。

麥味登Ｘ小熊維尼100週年聯名 活動資訊

限定蜂蜜系列餐點

開賣日：2026年8月1日品項：

嫩雞鬆餅特餐

嫩雞法國吐司特餐

蜂蜜綠茶

蜂蜜檸檬





麥味登Ｘ小熊維尼100週年主題包裝

活動日期：2026年8月1日起全台門市更換

款式：

溫暖擁抱主題紙杯（共3款）

享用美食與草地悠閒主題餐盒（共2款）

角色陪伴主題漢堡紙袋





麥味登Ｘ小熊維尼100週年獨家限定周邊商品

MY維尼早餐玩偶盲盒

售價：單盒 329元、4入中盒 1316元

販售時間、預購辦法：8月3日上午10點起於麥味登APP限量預購，每帳號限購2盒。

款式：小熊維尼款捲餅、小豬款草莓湯種、屹耳款荷包蛋、跳跳虎款薯餅蛋塔、特別版小熊維尼款滿分堡，共5款



售價：單盒 329元、4入中盒 1316元 販售時間、預購辦法：8月3日上午10點起於麥味登APP限量預購，每帳號限購2盒。 款式：小熊維尼款捲餅、小豬款草莓湯種、屹耳款荷包蛋、跳跳虎款薯餅蛋塔、特別版小熊維尼款滿分堡，共5款 維尼抱抱漢堡抱枕 459元

森林悄悄話滑鼠墊 279元





麥味登Ｘ小熊維尼100週年限定主題概念店門市

北市敦南遠企店

高雄西子灣店

暑假超萌話題要知道！

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看更多麥味登Ｘ小熊維尼100週年聯名

▲小熊維尼款滿分堡抱枕，將人氣經典漢堡變身柔軟舒適大抱枕。

▲維尼早餐玩偶盲盒小豬款草莓湯種，搭配草莓抹醬與實體草莓細節滿滿。

▲大尺寸森林悄悄話滑鼠墊，維尼與小豬分享溫馨場面陪伴日常工作與生活。

▲麥味登推出小熊維尼限定包裝與蜂蜜特餐，帶來超療癒的晨間美味體驗。