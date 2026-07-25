這是哪位仙女？香港三麗鷗旗艦店「長髮Hello Kitty」時尚度破表，學院風、牛仔Look周邊一次看。

沒看過長髮的Kitty吧！編輯王瀅瀅表示，這下Kitty真的成了女神啦。

作為全球流行文化的指標人物，Hello Kitty每一次跨界或變裝總能掀起滿滿話題。這次三麗鷗特別推出的香港限定「Hello Kitty Dress Up Series長髮裝扮系列」，直接讓大家最熟悉的Kitty換上一頭柔順亮澤的全新長髮！告別過去經典簡約的無髮設計，長髮版的Kitty完美融合了歐風學院感與現代時髦穿搭，不僅細節精緻度提高，視覺效果更是仙氣滿滿。一公開亮相就讓廣大粉絲直呼太心動，絕對是近期潮流圈討論度最高、必須手刀收藏的夢幻逸品。



▲HelloKitty換上亮澤長髮驚喜亮相，以充滿仙氣的全新形象驚艷粉絲。

哪位仙女？Kitty換上柔順長髮時尚度破表

這套美出新高度的新造型，背後的靈感繆斯其實就是陪伴Hello Kitty多年的靈魂人物——首席設計師山口裕子老師。在長達46年的傳奇設計生涯中，山口裕子老師一直以百變又獨特的個人時尚品味聞名，持續為Hello Kitty注入各種大膽又驚喜的創意。這次設計團隊以這份大膽展現自我的精神為出發點，選用軟綿綿的毛絨布料搭配光澤感十足的柔順長髮，還加入髮飾、絲帶、針織背心與牛仔裙等超精緻細節，打造出可甜可鹹的雙重魅力。無論是優雅優雅的學院風，還是個性十足的型格牛仔Look，隨手拿著拍OOTD或放在房間當擺飾都非常吸睛。

▲系列靈感源自山口裕子老師的時尚風格，巧妙將柔軟毛絨布與細緻服飾結合，呈現學院風與牛仔Look等多元魅力。

全系列周邊這裡買，再打卡復古英倫試衣間

除了造型最吸睛的造型毛公仔鑰匙扣之外，全系列還包含證件套、化妝袋、眼鏡盒、環保購物袋以及頭飾等多款實用隨身配件。目前全系列商品已於全新登場的「Sanrioworld+ Hong Kong」中環主題旗艦店限定販售。旗艦店2樓更特別佈置了「長髮Hello Kitty復古英倫高級試衣間」，想近距離欣賞長髮Kitty優雅風采、拍照留念並帶走限定新品的粉絲們，務必把握機會前往朝聖！

▲香港中環Sanrioworld+旗艦店獨家開賣限定商品，2樓更特別打造復古英倫高級試衣間供粉絲拍照打卡。

商品資訊與售價

造型毛公仔鑰匙扣：每款HK$289（折合台幣約1,190元）

證件套：每款HK$189（折合台幣約779元）

化妝袋：HK$189（折合台幣約779元）

環保購物袋：HK$189（折合台幣約779元）

眼鏡袋盒：HK$169（折合台幣約696元）

頭飾：HK$109（折合台幣約449元）

販售地點與活動資訊

門市名稱：Sanrioworld+ Hong Kong（中環主題旗艦店）

門市地址：香港中環威靈頓街30號 1/F - 5/F

特別展區：旗艦店2樓「長髮 Hello Kitty 復古英倫高級試衣間」打卡區

開放日期：7月22日至9月20日

營業時間：每日11:00 – 21:00





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