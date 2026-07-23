極致浪漫！日本限定HELLO KITTY手作不鏽鋼對戒開賣，親手敲出屬於兩人的命定婚戒。

日本JAM HOME MADE推出HELLO KITTY手作不鏽鋼對戒，附工具箱與玩偶，打造獨一無二的情感印記。資深編輯李維唐表示，這類結合角色IP與高參與感手作體驗的飾品，能大幅提升生活儀式感，勢必成為情侶收藏熱門首選。

情侶之間最棒的禮物，莫過於兩個人一起親手留下的生活記憶。來自日本東京澀谷的潮流飾品品牌JAM HOME MADE，一直以來都主張讓飾品貼近生活與肌膚。品牌名稱靈感來自爵士樂手的即興演奏，代表著隨性且不受拘束的創意。這次品牌在2026年7月24日推出HELLO KITTY聯名款無名指環不鏽鋼版，把原本繁複的金工過程簡化成在家就能完成的敲擊體驗，讓大家在敲打指環的過程中把心意鎖進去，打造專屬彼此的情侶對戒。

▲超萌HELLO KITTY絨毛玩偶，陪伴情侶一起敲打專屬彼此的無名指環。圖／JAM HOME MADE提供；窩客島編輯李維唐整理



HELLO KITTY敲擊手作對戒打造專屬記憶

這套曾獲日本好設計獎GOOD DESIGN AWARD肯定的無名指環，最迷人的地方就在於指環需要由兩個人共同完成。這次推出的全新版本改用質感沉穩的不鏽鋼材質，不只防汗防水而且不易生鏽，平常戴著洗手或運動都不必擔心保養問題，對於皮膚敏感的人來說也相當溫和。因為不鏽鋼材質硬度比較高，敲打時需要花更多心思與力道，每一次木槌敲擊留下的痕跡與紋理，都代表著兩個人一起投入的時間與情感，讓指環隨著手作逐漸呈現出圓潤且獨特的樣貌。

▲展示HELLO KITTY聯名手作不鏽鋼戒指套組，包含8款不同尺寸指環及專屬南京鎖。圖／JAM HOME MADE提供；窩客島編輯李維唐整理

HELLO KITTY限量工具箱與溫暖玩偶配備

開箱這套手作指環工具箱，裡面隨附了完整的敲打工具與測量工具，讓人在家裡的客廳或是去外縣市旅行時都能隨時開工。盒子裡面還特別附上了印有HELLO KITTY圖樣的專屬南京鎖，以及一隻造型超可愛的HELLO KITTY絨毛玩偶。這隻玩偶可以在手作時放在旁邊陪著你們，做完之後還能掛在隨身包包上當吊飾，不管走到哪裡都能帶著這份甜蜜回憶。

無名指環進階結婚對戒刻劃一生承諾

更厲害的是這套指環開創了全新的對戒概念。盒子裡一口氣提供了8種不同尺寸的橢圓指環，兩個人只要把有點歪斜的戒指套進木棒上，拿木槌慢慢敲打就能把它敲成完美的圓形。日後若是動了結婚念頭，還能把這枚帶有日常配戴刮痕與敲打痕跡的不鏽鋼指環當作原型，拿去翻模製作成黃金或鉑金材質的正式婚戒。歲月在戒指上留下的所有磨損與生活痕跡，都會被完整保留下來，變成這世界上絕無僅有的一對結婚戒指。

JAM HOME MADE跨界創新傳遞溫暖微笑

HELLO KITTY一直以來用可愛融化大家的心，而由高橋征明社長領軍的JAM HOME MADE則是用設計把飾品變成溫暖的陪伴。品牌從千駄谷的門市出發，經常跟藝術與動漫展開各種有趣的跨界合作。這款訂價26400日圓的手作指環組，於2026年7月22日正式公開並於7月24日開賣，在官方線上商店與東京店以及ZOZOTOWN同步發售，非常適合想要尋找質感對戒或是紀念禮物的台灣讀者參考。

▲完整手作工具箱開箱，內容物包含實木敲打木槌，測量工具與專屬陪伴玩偶。圖／JAM HOME MADE提供；窩客島編輯李維唐整理







HELLO KITTY的名もなき指輪®-ステンレス- 聯名手作指環開賣活動

活動時間：2026年7月24日（五）起正式發售（2026年7月22日官方發佈）

活動內容：

HELLO KITTY無名指環不鏽鋼款套組（含#5,7,9,11,13,15,17,19共8種尺寸指環組）

販售價格： 26,400日圓（含稅）

套組配件：

手作製作工具箱與測量工具套組

HELLO KITTY專屬圖樣南京鎖

HELLO KITTY絨毛玩偶（附掛鉤，可作包包吊飾）

商品特點：

選用高抗水、抗汗且不易過敏的不鏽鋼材質，日常佩戴保養方便。

主打體驗型手作對戒，透過木槌叩擊將歪斜橢圓指環敲打至真圓，紀錄專屬記憶。

可將帶有生活痕跡與敲打凹痕的不鏽鋼指環作為原型模具，日後翻模打造為鉑金或黃金結婚戒指。

實體門市

店家名稱： ジャムホームメイド東京店（JAM HOME MADE東京店）

店家地址： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

聯絡電話： 03-3478-7113

線上購買管道：

官方線上商店： JAM HOME MADE Onlineshop

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