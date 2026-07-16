大阪老爺爺起司蛋糕70週年！大丸梅田店改裝升級，復刻甜點與免排隊取貨櫃亮麗登場。

大阪必吃甜點老爺爺起司蛋糕迎來70週年！大丸梅田店同步進行擴大改裝，並推出限定復刻商品「軍配大関」。資深編輯李維唐表示，這次升級引進科技取貨櫃，將大幅優化台灣旅客的採買體驗。

提到日本大阪最經典的平價美食，許多台灣旅客第一個想到的，絕對是那顆剛出爐、軟綿綿還會發出叮咚鈴聲的「老爺爺起司蛋糕」（りくろーおじさんの店）。這家由創業者西村陸郎在1956年創立的甜點品牌，即將在2026年7月24日邁入值得紀念的70週年。

從最初在北加賀屋店烙印上標誌性的老爺爺招牌圖樣，到1989年正式將店名統一為「老爺爺起司蛋糕」，品牌憑藉著現烤的極致美味，早已成為大阪在地人與全球觀光客心中不可取代的甜點代表。為了感謝大家70年來的支持，位於交通最便利的大丸梅田店地下1樓專櫃，特別在7月21日（二）至26日（日）舉辦為期6天的「陸郎創業祭」，準備用滿滿的驚喜寵愛甜點控。

▲即將出爐的現烤起司蛋糕，烙印上標誌性的老爺爺微笑標章，散發誘人奶香。圖／株式会社 大丸松坂屋百貨店 提供；窩客島整理



免排隊取貨櫃與大丸梅田門市大升級

相信不少去過大阪的朋友，都曾在大丸梅田店看過誇張的排隊人潮。為了讓大家買得更輕鬆，大丸梅田店除了原本販售現烤起司蛋糕的區域外，之前增設的預先烤製專區「PLUS店」這次迎來全面擴大改裝，購物空間更寬敞，採買體驗直接升級。

最讓人期待的是科技帶來的便利。專櫃預計在8月1日（六）首度引進「陸郎智慧取貨櫃」（モバイルオーダーリクロッカー）。之後大家只要先在線上預訂好，到了現場就能直接去取貨櫃拿蛋糕，完全不用跟著人潮在大熱天排隊，簡直是觀光客趕行程、趕飛機的超級救星。

創業代表作軍配大関復刻回歸與限定展示

這次創業祭最不能錯過的限定亮點，就是初代神級商品「軍配大関」的重磅回歸。這款商品誕生於1956年創業初期，是酷愛相撲的創業者西村陸郎精心研發的品牌起點。這次配合相撲七月場所舉辦，特別升級了獨家工藝與配方，讓餅皮、紅豆餡與栗子在入口的瞬間完美融合，口感溫潤又軟嫩。

活動期間這款象徵幸運的大関級甜點，將以230日圓的佛心限定價發售。現場還會特別展示創業初期載著這款甜點沿街賣麵包餅乾的古董單車，讓大家在品嚐美味的同時，也能拍照打卡感受滿滿的懷舊復古風情。

▲經典再登場的「白玉紅豆餡蜜」，Q彈白玉搭配綿密紅豆，是正宗日式甜點。圖／株式会社 大丸松坂屋百貨店 提供；窩客島整理

豐富多元的新品與經典商品改版登場

改裝後的PLUS店除了必買的起司蛋糕外，還同步推出了多款令人垂涎三尺的新品與升級商品，不管買來當飯店宵夜還是回台伴手禮都超合適。

ジャム塗りたて！アップルパイ（刷上新鮮果醬的整顆蘋果派）：售價1,880日圓

店內廚房切片！おかげ食パン（感謝吐司1.5斤）：售價620日圓

とろーりプリンとバナナのまるまるケーキ（香濃布丁香蕉整顆蛋糕）：新品登場，售價1,480日圓

バタークッキー（奶油餅乾8入）：新品登場，售價830日圓

ミニとろーり生ゼリー（抹茶／咖啡迷你生果凍）：新品登場，抹茶款325日圓、咖啡款280日圓

白玉おあんみつ（白玉紅豆餡蜜）：經典再登場，售價230日圓

老爺爺起司蛋糕（りくろーおじさんの店）大丸梅田店 PLUS店

店家地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-1 大丸梅田店地下1樓和洋菓子賣場

官方網站：https://www.rikuro.co.jp/

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