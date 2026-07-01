日本星巴克真的比較好喝！爆量果肉星冰樂、大人系黑茶與草本氣泡飲打造極致消暑體驗。

日本星巴克將於2026年7月22日推出全新芒果橘子系列，引發熱烈討論。資深編輯李維唐表示，這次新品將手撕果肉與血橙果凍完美結合，多層次口感絕對是今年暑假赴日旅遊必喝的消暑神仙飲品。

這款日本星巴克的新品讓許多人想要立刻買張機票飛去品嚐，日本星巴克將在2026年7月22日於日本全國門市同步推出橘子與芒果盛夏限定系列，這次直接把滿滿的果肉與超Q彈的血橙果凍和芒果汁塞滿杯底，從濃郁冰沙與清爽氣泡到大人系冰茶一次推出3款新選擇，如果7月22日之後剛好計畫去日本旅遊，一定要把星巴克列入行程，搶先體驗這波專屬夏日的澄黃色酸甜風暴。

▲日本星巴克一次推出星冰樂、草本氣泡飲與工藝茶飲，要用滿滿的芒果與柑橘風味攻佔旅客的味蕾。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理



芒果橘子星冰樂打造爆量果肉與果凍的奢華盛宴

這杯「ぎゅぎゅっとオレンジ＆マンゴーフラペチーノ」是這次新品的主打焦點，杯身基底一次使用了4種不同酸甜度與香氣的橘子原料，再混入濃郁香甜的芒果汁，打造出極具層次感的果香冰沙，最過癮的是杯底放了滿滿的手撕感橘子果肉，搭配帶有亮麗微酸的血橙果凍。

用吸管吸入，つぶつぶ的橘子果肉顆粒與細緻Q彈的果凍在口中交織，芒果橘子的香甜隨即在嘴裡炸開，吸到一半時，建議將頂部的哈尼血橙醬與鮮奶油和冰沙均勻攪拌，這能讓整杯風味轉化為像柑橘牛奶般溫潤的口感，如果想要嘗試更華麗的風味，日本網友大力推薦付費加點「白巧克力風味糖漿」或是「雙倍柑橘果肉」，這能讓整杯星冰樂的濃郁度與果香厚實感瞬間翻倍。

▲日本星巴克盛夏限定新品「ぎゅぎゅっとオレンジ＆マンゴーフラペチーノ」主打爆量手撕橘子果肉與Q彈血橙果凍。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理

舒壓級綠草本柑橘氣泡飲釋放清涼氣流

如果討厭甜膩且在悶熱的下午昏昏欲睡，這杯「チラックスソーダオレンジ＆マンゴー」絕對是瞬間清醒的首選，去年大受好評的舒壓系列這次以全新風味回歸，是以清爽的微氣泡汽水為主角，在杯底加入鮮甜橘子果肉與芒果汁和血橙果凍。

最關鍵的靈魂是星巴克特調的「綠色柑橘草本風味糖漿」，草本植物的獨特清香伴隨著碳酸氣泡在舌尖釋放，隨之而來的是水果的微酸與甜感，最後留下乾淨俐落且毫無負擔的尾韻，非常適合當作午後的消暑救星，若是想要享受更豐富的口感，日本網友建議可以客製化「追加柑橘果肉」，讓碳酸的刺激感配上爆汁果肉，嚼感會變得更加過癮。

▲「チラックスソーダオレンジ＆マンゴー」將清爽氣泡與草本柑橘糖漿完美調和，是消暑提神的最佳選擇。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理



經典黑茶與熱帶水果交織出大人系的苦甜美學

不愛喝太甜的人點這杯「クラフトジューシーオレンジ＆マンゴーティー」最對味，底層同樣舖了誠意十足的橘子果肉與芒果汁和血橙果凍，上層則是倒入帶有細緻澀感與煙燻香氣的經典黑茶。

水果的蜜甜剛好中和了茶葉的苦澀，喝起來就像高級咖啡廳的手作水果茶，清爽順口，而且熱量與甜度都比星冰樂更無負擔，是夏日想要補水與放鬆時的最佳良伴，日本網友也分享了點餐秘訣，推薦把經典黑茶免費更換成「芙蓉花草茶」，整杯會變成超漂亮的漸層亮紅色，酸甜的草本果酸與橘香芒果結合，風味會變得更加華麗奔放。

▲「クラフトジューシーオレンジ＆マンゴーティー」以微苦經典黑茶襯托芒果與橘子的鮮甜，展現大人系的高級層次。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理





日本星巴克「芒果＆橘子」盛夏限定3種飲品新登場

活動時間： 2026年7月22日(水)起限時販售，售完為止

活動內容：

ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®（中杯）： 外帶707日圓，店內飲用720日圓

チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー（中杯/大杯/特大杯）： 外帶579日圓起，店內飲用590日圓起

クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー（中杯/大杯/特大杯）： 外帶618日圓起，店內飲用630日圓起

販售地點： 日本全國星巴克門市（部分門市除外）

官方網站： https://www.starbucks.co.jp/

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