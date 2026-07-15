粉綠色美到犯規！Café Ladurée推出第一款馬卡龍甜甜圈，日本第二間分店進駐埼玉大宮，限定口味一次看。

風靡歐洲的甜點品牌Café Ladurée即將在日本埼玉大宮開設日本第二間門市，馬卡龍甜甜圈、費南雪、手指甜點和各式飲品都是店裡特色，除了用料實在外，店內還設有烘焙攻防，走進店裡都能看到製作過程，甜滋滋的美味讓人看起來、吃起來都好幸福。

愛吃甜食的人注意，Café Ladurée繼巴黎、倫敦、紐約之後，在日本的第二間分店將於7月24日進駐JR大宮車站，推出品牌世界首款馬卡龍甜甜圈與現烤費南雪。除了以上品項以外，這篇文章也統整了Café Ladurée大宮店的必吃清單！

為什麼Café Ladurée大宮店值得一訪

Café Ladurée大宮店就在JR大宮車站內的Ecute大宮。店內以品牌的代表色綠色與粉紅色妝點，再加上格紋的裝飾，呈現出優雅的氣質。店內附設烘焙工房，你可以直接看見烘焙師傅製作的過程。

▲店內以品牌的代表色綠色與粉紅色妝點，再加上格紋的裝飾，呈現出優雅的氣質。





Café Ladurée大宮店有哪些限定甜點

Café Ladurée大宮店的最大亮點是馬卡龍甜甜圈，嚴選高筋麵粉與法國產的低筋麵粉，加入奶油、蜂蜜與牛奶，使麵團柔軟而濃醇，再以米油油炸，富有餘韻但保證清爽。最後，表面用翻糖、大量奶油餡、金箔與L型巧克力裝飾，口味共有3種，包含玫瑰與覆盆子交織的伊斯法罕、開心果香氣迷人的Pistache、榛果與巧克力平衡的Plaisir Sucré，價格都是594日圓（含稅）。

▲最大亮點是馬卡龍甜甜圈，嚴選高筋麵粉與法國產的低筋麵粉，加入奶油、蜂蜜與牛奶，再以米油油炸而成。



另一款限定餐點是是現烤費南雪。每日11點、13點、17點出爐，濕潤的口感搭配焦化奶油香與杏仁醇味，非常美味。口味分為香草、濃郁巧克力、開心果三種：香草與巧克力價格378日圓、開心果432日圓（含稅）。



▲限定餐點是是現烤費南雪，口味分為香草、濃郁巧克力、開心果三種。





Café Ladurée大宮店提供飲料嗎

Café Ladurée大宮店的招牌飲品是「拿鐵」。最特別的是，Café Ladurée會把招牌甜點的風味直接化為飲料，例如以伊斯法罕為靈感的伊斯法罕拿鐵，主打玫瑰香氣、酸甜覆盆子與荔枝甜味，並以香緹鮮奶油、玫瑰馬卡龍殼、L型巧克力、覆盆子與玫瑰花瓣裝飾。你可選擇熱飲與是冰飲，價格為一杯1,080日圓，含稅。

▲大宮店的招牌飲品是拿鐵，Café Ladurée會把招牌甜點的風味直接化為飲料。



此外還有指尖甜點（Finger Pâtisserie）。在酥脆的基底上疊上入口即化的內餡，再以巧克力包覆成細長造型。口味包含伊斯法罕、開心果、巧克力焦糖榛果，每一款價格都是1,188日圓，含稅。當然，馬卡龍、Eugénie、烤菓子與紅茶等經典品項也一應俱全。



▲此外還有指尖甜點，在酥脆的基底上疊上入口即化的內餡，再以巧克力包覆成細長造型。





商店資訊

地址：埼玉縣埼玉市大宮區錦町630

營業時間：07：00～21：00；日與國定假日07：00～20：30

交通方式：JR大宮車站內Ecute大宮

官方網站





甜滋滋甜點吃起來最幸福

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