神戶UCC咖啡博物館重新回歸，限定周邊、聯名餅乾買起來。

1987年開館至今超過35年的UCC咖啡博物館，經過整修終於重新開幕了，整個空間規劃成咖啡主題樂園形式，讓遊客更了解咖啡的起源、栽培、鑑定、焙煎、萃取與文化，當然也有專屬的體驗區、限定周邊商品及體驗課程，有吃有玩還好好買。

喜歡咖啡的你準備好了嗎？神戶UCC咖啡博物館睽違6年終於重新開館。這裡是日本唯一的咖啡專門博物館，經過重新裝潢以後，升級成「咖啡主題樂園」，880日圓就能讓你玩一整天，同步購入限定周邊與莫洛索夫聯名餅乾。

UCC咖啡博物館為什麼值得來一趟

UCC咖啡博物館於1987年10月1日開館，至今超過35年，累計迎接超過150萬名遊客。這裡是日本唯一的咖啡專門博物館。館內介紹咖啡的起源、栽培、鑑定、焙煎、萃取與文化。這次重新開館，加入全新展區，主題更豐富。入館券大人（高中生以上）880日圓，兒童（小學生・國中生）440日圓，皆含稅。

▲UCC博物館是日本唯一咖啡專門博物館，館內介紹咖啡的起源、栽培、鑑定、焙煎、萃取與文化。





UCC咖啡博物館裡有哪些必看展區

館內依順路，共有10個區塊。從外觀入口開始遊覽會首先看到玻璃溫室，裡面種著真正的咖啡樹，就像走進咖啡農園一樣。接著是起源、栽培、鑑定、焙煎、萃取五大展區。再來是UCC歷史區與文化區，更展出了華麗的咖啡杯。最後還有試飲區，一天4次，限時免費試喝，每月還會更換品項。UCC咖啡博物館的動線設計成螺旋狀的斜坡，緩緩往下走就能逛完。

▲入口首先看到種著真正的咖啡樹的玻璃溫室，接著是起源、栽培、鑑定、焙煎、萃取五大展區。





UCC咖啡博物館新設的體驗實驗室是什麼

這次最大的亮點是新設的「咖啡體驗實驗室」。展區有許多可以動手觸摸的展示，小朋友也能邊玩邊學。最有趣的是「咖啡類型診斷」，只要依序回答「喜歡哪種香氣？」「炸雞要不要擠檸檬？」等簡單問題，填好診斷卡，放進診斷裝置，就會出現專屬你的「咖啡怪獸」。每隻怪獸都融入了各咖啡產地的味覺說明、文化與名勝設計。還有怪獸印章可以蓋在卡片背面，當作到館紀念帶回家。

▲咖啡體驗實驗室展區有許多可以動手觸摸的展示，小朋友也能邊玩邊學。





UCC咖啡博物館有哪些必買的限定周邊

經過改裝以後，博物館商店擴增為原本的3倍。招牌商品是「COFFEE MUSEUM BLEND」，只有在UCC咖啡博物館才買得到，咖啡豆與咖啡粉各1,220日圓，掛耳包240日圓。人氣聯名則是「UCC咖啡博物館 葉子餅乾」，由神戶老牌洋菓子品牌「莫洛索夫（モロゾフ）」操刀，裝在博物館原創設計鐵罐裡，990日圓。此外還有UCC牛奶咖啡設計的原創周邊，從襪子550日圓到巨大抱枕4,400日圓都有。7月中旬還會推出扭蛋，一次400日圓，全5種。商店免預約、免入館費就能逛。

▲人氣聯名則是UCC咖啡博物館 葉子餅乾，由神戶老牌洋菓子品牌操刀，裝在博物館原創設計鐵罐裡，價格990日圓。





UCC咖啡博物館還能體驗什麼特別課程

除了展區以外，UCC咖啡博物館還有多種體驗課程，需另外預約購票。「Lounge by UCC COFFEE ACADEMY」以咖啡與餐點的配對為主軸，入門課程2,200日圓、約25分鐘。「Cube by UCC COFFEE ACADEMY」則有紙濾滴、調配製作，以及可愛的3D拉花體驗，1,650日圓起，初學者與小朋友都能玩。「Studio」的手網烘焙體驗2,750日圓，約30到50分鐘，讓你親手烘出自己的咖啡。但要注意的是，這些課程都由日本講師授課，建議具備一定日文能力再參加！

▲，UCC咖啡博物館還有多種體驗課程，需另外預約購票。





■UCC咖啡博物館資訊

地址：神戶市中央區港島中町

營業時間：三～日10：00～17：00

公休日：一二

交通方式：搭乘港島線，在「南公園」站下車徒步1分即達

門票支付方式：信用卡與交通卡

官方網站

7月1日正午起，開放8月與9月的入館與體驗預約。想玩得盡興，記得先上官網預約喔。





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