史努比博物館「軟綿綿博物館」全新療癒空間登場，拍照打卡點、手作工作坊等體驗全面升級。

趕快揪你的史努比粉絲好友，東京史奴比博物館做了些調整，新增軟綿綿博物館，體驗項目、互動遊戲等絕對很有看頭。

史努比控準備要暴動了！位於東京町田的史努比博物館全新企劃「軟綿綿博物館」，陸續增設多項體驗內容，讓參觀變得更療癒、更好玩，超多互動遊戲、打卡亮點搶先帶你來看！

▲史努比博物館全新企劃軟綿綿博物館陸續增設多項體驗內容。





入口就是打卡熱點

一踏進博物館就能看見全新設置的拍照區，史努比與兄弟姊妹們化身柱子矗立在空間中，遊客可以抱著他們拍照留念，既可愛又好拍。

▲史努比與兄弟姊妹們化身柱子矗立在空間中，遊客可以抱著他們拍照留念。





迷你軟綿綿公園讓你躺平放空

超舒適「迷你軟綿綿公園」登場！這個區域鋪設了宛如草地般的柔軟地面，遊客可以躺下來閱讀《花生漫畫》或單純放鬆休息。空間裡到處藏著史努比的身影，邊找邊放空也是不錯的消磨時間方式。

▲這個區域鋪設了宛如草地般的柔軟地面，遊客可以躺下來閱讀《花生漫畫》或單純放鬆休息。



此外，原本可觸摸的壁面裝飾「軟綿綿浮雕」更新為史努比與兄弟姊妹們的設計。館內各處也擺放了以兄弟姊妹為靈感的「軟綿綿椅」，參觀或體驗到一半想休息時，隨時都能找到舒適的座位。

▲可觸摸的壁面裝飾「軟綿綿浮雕」更新為史努比與兄弟姊妹們的設計。

▲館內各處也擺放了以兄弟姊妹為靈感的軟綿綿椅。





手作體驗不需預約

配合「軟綿綿博物館」啟動，體驗型內容也更加豐富。「史努比吊飾標籤」工作坊新增了印有史努比名言的愛心吊飾配件，可以自由搭配各種零件，製作獨一無二的原創吊飾標籤。

▲工作坊新增了印有史努比名言的愛心吊飾配件。



「史努比徽章」則升級為工作坊形式，在「迷你軟綿綿公園」舉辦，讓參加者能在充滿《花生漫畫》氛圍的空間中製作徽章。兩項工作坊都不需事前預約，當天就能輕鬆參加。

▲史努比徽章則升級為工作坊形式。





韓國自拍機進駐

館內新設置了來自韓國的自助拍照機「Photomatic」，提供史努比博物館限定設計的相框，包括「軟綿綿博物館」開幕紀念款與季節限定款等共六種設計，快來拍下專屬紀念照留念吧！

▲提供史努比博物館限定設計的相框，包括開幕紀念款與季節限定款等共六種設計。





限定商品與企劃展同步登場

館內商店Brown's Store推出一系列新商品，包括兄弟姊妹們的軟綿綿吊飾、托特包等雜貨，還有可愛的刺繡貼紙等。同日開始的企劃展「Together with LINUS 大家的奈勒斯」，聚焦於以水藍色安心毯為標誌的角色奈勒斯，展出漫畫原稿與複製原稿，同時販售相關商品。

▲館內商店Brown's Store推出一系列新商品。





鄰近咖啡廳推出聯名餐點

博物館旁的花生咖啡廳也配合企劃推出特色餐點。最吸睛的是「史努比軟綿綿卡邦尼麵」，用現刨起司呈現蓬鬆質感，並在上方用配料排出史努比圖案，充滿巧思。

「史努比與兄弟姊妹的軟綿綿提拉米蘇」在棉花糖上淋醬後會出現草莓提拉米蘇，視覺效果十足。「史努比軟綿綿拿鐵」則在巧克力拿鐵上綴以蓬鬆咖啡鮮奶油，讓人捨不得喝下。

▲花生咖啡廳也配合企劃推出特色餐點。



史努比博物館這波「軟綿綿博物館」企劃，從空間設計、體驗活動到周邊商品與餐飲都全面升級，無論是史努比鐵粉或親子出遊，都能在這裡度過療癒又充實的時光。





史努比博物館資訊

地址：東京都町田市鶴間3-1-4

開館時間：10：00～18：00、 六日假10：00～19：00

休館日：2026年8月18日、2027年1月1日

票價：

預售票 (線上)：一般・大學生2,000日圓、中學・高中生900日圓、4歲 ~ 小學生500日圓

當日票 (現場)：一般・大學生2,200日圓、中學・高中生1,100日圓、4歲 ~ 小學生700日圓

※未滿 4 歲兒童免費入場。

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