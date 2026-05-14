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東京老字號和菓子築地千歲新品「彈珠汽水果凍」沁涼登場，只在羽田機場獨家販售。

2026-05-14 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社シュクレイ
特派員 Trish

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彈珠汽水是日本夏季的代表飲品，百年歷史的「築地千歲」再度推出每年大受好評的「彈珠汽水果凍」，透明藍的色調超沁涼。

提到夏天，腦海中總會浮現彈珠汽水瓶裡那顆碰撞出清脆聲響的玻璃彈珠。為了封存這份純粹的夏日情懷，擁有百年歷史的「築地千歲」再度推出每年大受好評的「彈珠汽水果凍」。這款結合了懷舊風情與創新食感的甜點，將在這個季節為旅人帶來最輕盈的涼意。

傳承百年的匠心築地老舖的夏季獻禮

創業於大正元年的「築地千歲」，是一間與東京飲食文化深度連結的傳奇和菓子店。憑藉著曾為皇室供餐的精湛手藝，品牌每年夏季都會將日本傳統「風物詩」轉化為美味。這款「彈珠汽水果凍」不僅僅是一道甜點，更是一件承載了夏日風景的藝術品。

▲每年夏季都會將日本傳統「風物詩」轉化為美味。
▲每年夏季都會將日本傳統「風物詩」轉化為美味。

藏在果凍裡的「藍色彈珠」

這款果凍最吸睛的特點，在於它完美重現了彈珠汽水那抹夢幻的透亮蔚藍。為了還原玻璃瓶中那顆靈魂般的彈珠，果凍內特別嵌入了渾圓玲瓏的「彈珠風軟糖」，營造出視覺上的清涼層次。 

▲完美重現了彈珠汽水那抹夢幻的透亮蔚藍。
▲完美重現了彈珠汽水那抹夢幻的透亮蔚藍。

在口感上，這是一道可以「喝」的果凍。質地細緻順滑，入口即化，伴隨而來的是彈珠汽水特有的清爽氣息與微甜香氣。當品嚐到果凍中的圓型軟糖時，那種彈牙的驚喜感，彷彿讓人瞬間回到了廟會祭典的熱鬧午後。
▲。質地細緻順滑，入口即化，伴隨而來的是彈珠汽水特有的清爽氣息與微甜香氣。
▲質地細緻順滑入口即化，伴隨而來的是彈珠汽水特有的清爽氣息與微甜香氣。

羽田空港必買的最強伴手禮

除了極致的內容物，包裝設計也毫不馬虎。外盒繪製了象徵盛夏的「牽牛花」，散發出優雅的日式美學質感。不論是作為旅途中的消暑點心，或是作為犒賞親友的伴手禮，這份體面又精緻的禮盒，絕對能傳遞出最誠摯的夏日問候。

▲外盒繪製了象徵盛夏的牽牛花，散發出優雅的日式美學質感。
▲外盒繪製了象徵盛夏的牽牛花，散發出優雅的日式美學質感。

築地千歲彈珠汽水飲用果凍（ラムネゼリー）

販售地點：

羽田空港第 1 航廈 2F： 東京食賓館 E 門前
羽田空港第 2 航廈 3F： Food Plaza 店
參考售價：
4 入裝：1,728 日圓
8 入裝：3,456 日圓

日本夏季吃吃喝喝

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