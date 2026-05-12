日本全家攜手熱門遊戲寶可夢 隨樂拍，高人氣皮卡丘與百變怪化為繽紛的沁涼飲品和甜點。

人氣寶可夢又推出萌萌的聯名商品，這次攜手全家便利商店的限定冰沙和甜點主角是皮卡丘和百變怪，粉絲要這意喔。

萌翻全日本的初夏盛宴療癒登場！日本全家便利商店，這次攜手 Nintendo Switch 2 的熱門遊戲《寶可夢 隨樂拍》展開強力聯名。從2026年4月28日起，全日本門市將同步推出一系列充滿童趣的限定冰沙與甜點。本次聯名以「與寶可夢一起在全家玩耍吧」為主題，特別將高人氣的皮卡丘與百變怪幻化為繽紛的沁涼飲品，並推出兩款外型極具辨識度的限量甜點，為初夏時節注入滿滿的療癒電力。

Poco a Pokemon冰沙

最受矚目的聯名主角，莫過於兩款專為初夏氣候打造的「草莓冰沙」與「彈珠汽水蘇打冰沙」。這系列冰沙不僅在包裝上完整呈現了遊戲中精靈們的可愛姿態，更在冰沙的基底中，加入了果凍與粒狀汽水糖等多重食感，完美應對即將到來的清爽季節。

▲兩款專為初夏氣候打造的草莓冰沙與彈珠汽水蘇打冰沙。





「咕溜」滑順！草莓果凍冰沙

這款「草莓冰沙」巧妙融合了細緻剉冰、酸甜的草莓果肉醬與香醇鮮乳，打造出絕佳的風味平衡。在冰涼的入喉感中，還能吸到「咕溜」質地的滑順果凍，口感層次極其豐富。杯身設計則以柔和的粉紅色為基調，皮卡丘與百變怪同框的萌樣，絕對是拍照打卡的最佳首選。 售價360日圓。

轉變口味的彈珠汽水蘇打冰沙

▲巧妙融合了細緻剉冰、酸甜的草莓果肉醬與香醇鮮乳，打造出絕佳的風味平衡。

另一款「彈珠汽水蘇打冰沙」則主打極致的爽快感。冰沙中加入了葡萄風味的粒狀汽水糖，隨著飲用過程，糖果在口中彈跳綻放，會引發奇妙的味道變化。大顆粒剉冰帶來的爽脆感，讓視覺與聽覺同步感受到前所未有的清涼消暑。售價360日圓。

▲冰沙中加入了葡萄風味的粒狀汽水糖，隨著飲用糖果在口中彈跳綻放，會引發奇妙的味道變化。





百變怪的軟Q葡萄蕨餅

除了冰沙，限定甜點也精采。「百變怪葡萄蕨餅（葡萄醬與牛奶鮮奶油）」精準還原了百變怪那充滿彈性的柔軟身軀。外層是帶有淡雅葡萄香氣的蕨餅，中心則包覆著酸甜適中的葡萄醬與輕盈的牛奶鮮奶油，入口即化的口感令人愛不釋手。 售價150日圓。

皮卡丘風巧克力香蕉捲心蛋糕

▲外層是帶有淡雅葡萄香氣的蕨餅，中心則包覆著酸甜適中的葡萄醬與輕盈的牛奶鮮奶油。

另一款視覺焦點則是「皮卡丘捲心蛋糕（巧克力香蕉口味）」。這款甜點以皮卡丘標誌性的黃色與棕色為視覺靈感，使用鬆軟的海綿蛋糕包裹住內餡。蛋糕內藏著拌入巧克力碎塊的香蕉奶油，醇厚的蕉香與巧克力的酥脆交織，是大人小孩都會一試成癮的經典風味。售價178日圓。

▲以皮卡丘標誌性的黃色與棕色為視覺靈感，使用鬆軟的海綿蛋糕包裹住內餡。





日本便利商店期間限定

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