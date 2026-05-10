想脫單必衝冰川神社！人氣鰻魚飯、地瓜甜點一次吃，川越半日遊攻略必看。

想感受小江戶風情，距離東京不到1小時的川越是最佳首選！這裡精華景點集中，最適合安排睡飽再出發的悠閒半日遊。

說起從關東市區出發的輕旅行，保留濃厚江戶風情、大正浪漫的「小江戶」川越絕對是首選。古色古香的藏造老街、充滿歷史韻味的木造建築，都是日本難得一見的迷人景色。此外，川越的精華景點相當集中，不用耗費大量體力與交通時間，無論是安排悠閒的半日輕旅行，還是深度一日遊都相當適合。



▲來到川越不只要逛老街、吃美食，在地高人氣的冰川神社、熊野神社同樣值得安排參拜。（攝影：陳怡吟）

▲從超人氣地瓜甜點到排隊名店百年鰻魚飯，一日就能將川越經典滋味全解鎖。（攝影：陳怡吟）

排隊品嚐小川菊，大啖秘醬鰻魚飯

抵達川越，當然要以在地最具指標性的美食作為開場。創立至今超過 200 年歷史的老字號「小川菊」，至今已傳承7代，是許多饕客來到川越的必吃名單。強烈建議開店前就抽取整理券，才不會被漫長的等待時間給勸退。小川菊的鰻魚採先蒸後烤的做法，讓魚肉保持極致的軟嫩口感，再刷上代代相傳的秘製醬汁，炭火香氣、鹹甜醬味完美融合，配上熱騰騰的白飯，一入口便能明白它為何總是大排長龍。





小川菊

地址：埼玉県川越市仲町3-22



▲川越百年老店「小川菊」傳承至今已超過7代，炭火現烤的鰻魚香氣十足，讓人一吃就難忘。（攝影：陳怡吟）

漫步大正浪漫通，芋福堂嗑霜淇淋

吃完正餐，順著復古風情濃厚的「大正浪漫夢通」與周邊街道漫步時，記得留點胃給超人氣的甜點店「芋福堂」。店家將川越名產「地瓜」製作成各式甜品，霜淇淋、地瓜牛奶口感濃郁，自然的甜味完全不膩口，邊欣賞懷舊街景，邊品嚐道地甜點，絕對是最幸福的午後時刻。





芋福堂

地址：埼玉県川越市連雀町8-4



▲「芋福堂」將川越名產地瓜做成各式甜點，綿密霜淇淋、香濃地瓜牛奶都是高人氣的熱賣商品。（攝影：陳怡吟）

參拜冰川神社，釣鯛魚求良緣

來到川越，若想求取好桃花，便不能不提到「冰川神社」。這座擁有1500年歷史的神社以祈求良緣聞名，最受歡迎的亮點莫過於小魚御神籤，參拜者可以拿起專屬的小釣竿，親自釣起一隻可愛的「鯛魚籤」，不僅體驗有趣，更是期盼好姻緣到來的重要儀式感。





冰川神社

地址：川越市宮下町2-11-3



▲擁有超過1500年歷史的「川越冰川神社」，是埼玉縣知名的戀愛結緣聖地，每年吸引不少旅客專程前來參拜。（攝影：陳怡吟）

▲冰川神社的「鯛魚籤」擁有超高人氣，能親手釣起自己心儀的御神籤，紅色象徵平安順心，粉色則是專門祈求良緣與戀愛運。（攝影：陳怡吟）

走訪熊野神社，套圈祈求好運勢

除了冰川神社，川越的「熊野神社」同樣是不容錯過的好運景點。這裡供奉著象徵開運的神鳥「八咫烏」，不僅可以體驗極具特色的「洗錢」儀式，祈求財源富足，還能挑戰神社的套圈圈遊戲，為自己祈求好運勢，入口處甚至還有一條考驗耐力的健康步道，非常適合在此停留，享受充滿在地特色的參拜樂趣。





熊野神社

地址：埼玉県川越市連雀町17-1



▲川越「熊野神社」以開運、招財聞名，不只能體驗「洗錢」祈求財運與好運勢，熱鬧又有趣的參拜方式，也讓現場的人潮總是絡繹不絕。（攝影：陳怡吟）

▲熊野神社的「八咫烏」是日本神話中象徵太陽、指引方向的神鳥，被視為帶來好運、勝利的神使，如今也成為祈求交通安全、人生順遂的象徵。（攝影：陳怡吟）

加碼美食阿夫利，清爽柚子鹽拉麵

結束川越漫步後，若時間還未太晚，推薦搭車回到東京、橫濱等地區，接續逛街行程，或是尋覓晚餐。座落橫濱車站內的「阿夫利」，是東京超人氣的清爽拉麵，招牌的柚子鹽拉麵，帶有淡淡的柚子清香，搭配現烤出爐、香氣逼人的厚切叉燒，吃起來毫無負擔，不僅暖胃，更撫慰著走跳一整天的疲憊身心。





阿夫利 橫濱JOINUS店

地址：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 横浜ジョイナスB1F

▲來自東京的人氣名店「阿夫利拉麵」，以清爽系柚子鹽拉麵聞名，淡雅柚香湯頭即使整碗吃完也不會感到負擔。（攝影：陳怡吟）

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