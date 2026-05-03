品川水族館×NAKED初夏花卉特展盛大登場，置身紫藤花海與深海交織的夢幻奇境。

今年初夏品川Maxell Aqua Park水族館迎來超浪漫的展覽，將花朵、光影在水族館裡綻放，精彩參訪亮點搶先看。

當初夏的微風吹向東京，品川Maxell Aqua Park水族館也換上了最絢麗的衣裳，創意團隊NAKED與品川水族館再度聯手，即日起至6月28日推出期間限定活動「FLOWER AQUARIUM by NAKED」。今年不僅延續了深受好評的「生物與花卉融合」主題，更透過全新的空間感與LED技術，打造出一場沉浸式的初夏花園體驗。

光、水、花、生物：進化版的立體幻想空間

穿過入口的那一刻，旅人將瞬間從繁忙的都市街道，切換到由光影與花卉交織的立體幻想世界。今年的演出規格全面升級，特別是在「Colors」展區，首度引進以「紫藤棚架」為靈感的天花板裝飾，讓旅客抬頭便能看見滿布的紫色花穗與水族箱中的游魚相互映襯，營造出被季節之美完全包圍的沉浸感。 ▲今年的演出規格全面升級，特別是在Colors展區。





白天與夜晚的雙重海豚盛宴

本次活動的一大重點，在於海豚秀的戲劇性進化。透過更強大的LED燈光與水幕投射技術，海豚表演將根據時段展現截然不同的表情：

白天場「After the rain雨後」：以新綠季節變幻莫測的天氣為題，在清脆的雨聲與飛濺的水花中，海豚展現充滿力量的跳躍，如雨後陽光般清新活潑。

▲海豚展現充滿力量的跳躍，如雨後陽光般清新活潑。夜晚場「Beauty of Flower花之美」：則是一場360度的光影藝術！結合了光、水、音效與海豚的律動，全新追加的LED演出讓整體氛圍更顯華麗，將令人印象深刻的感官體驗推向極致。▲結合了光、水、音效與海豚的律動，全新追加的LED演出讓整體氛圍更顯華麗。

不可錯過的展區亮點

發光花門Luminous Flower Gate

柔和的光線照亮初夏繁花，引領你走入這個充滿生命力的入口。

▲柔和光線照亮繁花，引領你走進充滿生命力的入口。

閃耀雨後花園Shiny Rain Garden

以雨後濕潤的晶瑩感為概念，加入滿天星裝飾，讓花卉與水槽世界完美融合。 ▲雨後濕潤的晶瑩感為概念，加入滿天星裝飾。





花開光之路Blossom Glow Way

漫步在紫藤垂掛的天花板下，享受被魚群與花彩簇擁的藝術廊道。▲在紫藤垂掛的天花板下享受魚群與花彩簇擁。

綻放咖啡吧Blooming Cafe Bar 在被初夏色彩包圍的水面花園中，點一杯季節限定飲品，享受這座城市綠洲中的優雅清涼。 ▲點一杯季節限定飲品，享受這座城市綠洲中的優雅清涼。



這場期間限定的「FLOWERAQUARIUM」不僅是視覺的饗宴，更是心靈的療癒所。今年初夏若在東京，不妨走入品川水族館，體驗這場結合自然節氣與數位藝術的奇幻之旅。



活動資訊 活動期間：即日起～6月28日（週日）

開放時間：10：00～20：00（最後入場時間19：00）

※5月2日～6日：09：00～21：00（最後入場時間20：00）

※5月10日、6月21日因舉辦「Heartful Aquarium」活動，將於19：30閉館

活動地點：MaxellAquaPark品川（品川水族館）

地址：東京都港區高輪4-10-30

入場費用：

一般入場券：成人2,800日圓、國中小學生1,300日圓、幼兒（4歲以上）800日圓

全年護照：成人5,200日圓、國中小學生2,500日圓、幼兒（4歲以上）1,500日圓





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