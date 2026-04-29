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日本 7-11 推出和風摩登系列，當黑糖黃豆粉遇上提拉米蘇，混血系甜點華麗登場。

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2026-04-29 14:45文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
特派員 Trish

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每一季的7-11甜點總讓人充滿期待，這次讓和風時髦化了，可麗餅、提拉米蘇等西式甜點都化身濃濃日式風味。

日本 7-11 再次挑戰甜點控的味蕾，全日本門市將陸續推出全新「和風摩登（和モダン）」系列。這次的主角將優雅的和風食材與西式甜點完美揉合，碰撞出令人驚喜的層次感。
近年隨著訪日外國旅客增加，活用日本獨有食材的「和洋融合甜點」關注度大幅提升。抹茶、紅豆、黃豆粉、黑糖蜜等傳統和風食材，如今無論國內外都備受矚目。順應這股潮流，7-11將熟悉的西式元素與和風食材融合，提供能輕鬆享受嶄新和風魅力的商品。

▲日本門市將陸續推出全新和風摩登系列。
▲日本門市將陸續推出全新和風摩登系列。

這次登場的系列商品善用抹茶、紅豆、黃豆粉、黑糖蜜等傳統食材，追求新感覺的口感與風味。包裹麻糬的Q彈可麗餅、雙層銅鑼燒、加入融化麻糬的提拉米蘇、一次享受多種配料的和風聖代等四款春季甜點。

敲碎提拉米蘇 黑糖蜜黃豆粉麻糬（パキっとティラミス 黒蜜きなこもち）

用湯匙敲碎頂層黃豆粉巧克力，與內層提拉米蘇慕斯、底部融化麻糬及黑糖蜜醬一起品嚐，能享受敲碎、Q彈、綿密滑順等多重口感。使用國產大豆100%黃豆粉，呈現黃豆粉原有的香醇風味。售價：324日圓（含稅）。

▲頂層黃豆粉巧克力可以與內層提拉米蘇慕斯、底部融化麻糬及黑糖蜜醬一起品嚐。
▲頂層黃豆粉巧克力可以與內層提拉米蘇慕斯、底部融化麻糬及黑糖蜜醬一起品嚐。

雙層宇治抹茶生銅鑼燒（二層の宇治抹茶生どら焼）

蓬鬆濕潤的銅鑼燒皮中，夾入大量風味極佳的宇治抹茶製成的抹茶紅豆鮮奶油與抹茶紅豆餡。售價：259日圓（含稅）。

▲銅鑼燒皮中夾入宇治抹茶製成的抹茶紅豆鮮奶油與抹茶紅豆餡。
▲銅鑼燒皮中夾入宇治抹茶製成的抹茶紅豆鮮奶油與抹茶紅豆餡。

Q彈和風可麗餅 麻糬與黃豆粉（もっちり和クレープ おもちときなこ）

結合Q彈可麗餅皮與麻糬，充分享受Q彈口感。可麗餅皮擠入黃豆粉奶油、包入麻糬，點綴黑糖蜜醬，和風氛圍讓人愛不釋手。售價：280日圓（含稅）。

▲可麗餅皮擠入黃豆粉奶油，包入麻糬，點綴黑糖蜜醬，封未獨特。
▲可麗餅皮擠入黃豆粉奶油，包入麻糬，點綴黑糖蜜醬，封未獨特。

黃豆粉紅豆和風聖代（きなことあんこの和パフェ）

黑糖果凍層疊豆乳黃豆粉慕斯與牛奶慕斯，上層擺放黃豆粉鮮奶油、顆粒紅豆、蕨餅、糰子、黑糖果凍、蜜豆等配料。黃豆粉的香醇與紅豆的優質甜味交織出和諧美味。售價：399日圓（含稅）。

▲黑糖果凍層疊豆乳黃豆粉慕斯與牛奶慕斯，上層擺放黃豆粉鮮奶油、顆粒紅豆、蕨餅等配料。
▲黑糖果凍層疊豆乳黃豆粉慕斯與牛奶慕斯，上層擺放黃豆粉鮮奶油、顆粒紅豆、蕨餅等配料。

這四款7-11獨家和風摩登甜點，從4月14日起陸續開賣，無論喜愛和風甜點或想嘗鮮西式口感的人，都能找到心儀選擇。

日本甜點超美味

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