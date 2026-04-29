日本 7-11 推出和風摩登系列，當黑糖黃豆粉遇上提拉米蘇，混血系甜點華麗登場。

每一季的7-11甜點總讓人充滿期待，這次讓和風時髦化了，可麗餅、提拉米蘇等西式甜點都化身濃濃日式風味。
日本 7-11 再次挑戰甜點控的味蕾，全日本門市將陸續推出全新「和風摩登（和モダン）」系列。這次的主角將優雅的和風食材與西式甜點完美揉合，碰撞出令人驚喜的層次感。
近年隨著訪日外國旅客增加，活用日本獨有食材的「和洋融合甜點」關注度大幅提升。抹茶、紅豆、黃豆粉、黑糖蜜等傳統和風食材，如今無論國內外都備受矚目。順應這股潮流，7-11將熟悉的西式元素與和風食材融合，提供能輕鬆享受嶄新和風魅力的商品。
敲碎提拉米蘇 黑糖蜜黃豆粉麻糬（パキっとティラミス 黒蜜きなこもち）
用湯匙敲碎頂層黃豆粉巧克力，與內層提拉米蘇慕斯、底部融化麻糬及黑糖蜜醬一起品嚐，能享受敲碎、Q彈、綿密滑順等多重口感。使用國產大豆100%黃豆粉，呈現黃豆粉原有的香醇風味。售價：324日圓（含稅）。
雙層宇治抹茶生銅鑼燒（二層の宇治抹茶生どら焼）
蓬鬆濕潤的銅鑼燒皮中，夾入大量風味極佳的宇治抹茶製成的抹茶紅豆鮮奶油與抹茶紅豆餡。售價：259日圓（含稅）。
Q彈和風可麗餅 麻糬與黃豆粉（もっちり和クレープ おもちときなこ）
結合Q彈可麗餅皮與麻糬，充分享受Q彈口感。可麗餅皮擠入黃豆粉奶油、包入麻糬，點綴黑糖蜜醬，和風氛圍讓人愛不釋手。售價：280日圓（含稅）。
黃豆粉紅豆和風聖代（きなことあんこの和パフェ）
黑糖果凍層疊豆乳黃豆粉慕斯與牛奶慕斯，上層擺放黃豆粉鮮奶油、顆粒紅豆、蕨餅、糰子、黑糖果凍、蜜豆等配料。黃豆粉的香醇與紅豆的優質甜味交織出和諧美味。售價：399日圓（含稅）。
日本甜點超美味
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