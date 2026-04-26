富士山秘境一日遊！無人絕景、兔子神社超療癒，必吃餺飥名店別錯過。

富士山竟然藏有無人秘境！避開賞櫻人潮，可愛神社、絕景角落與在地美食一次蒐藏，一日行程超療癒。

每到櫻花季，富士山周邊總是被賞櫻人潮擠得水洩不通，熱門拍照點幾乎處處都是排隊人潮。不過，除了大家熟知的經典景點外，其實還藏著值得慢慢探索的秘境行程。跟著這份攻略，安排一趟避開人潮、更為悠閒的富士山小旅行。



▲富士山不只有熱門賞櫻景點值得停留，無人秘境、千年神社同樣精彩，避開人潮展開一場更悠閒的絕景旅行。（攝影：陳怡吟）

▲來到富士山不只要追絕景，也要把在地美食吃好吃滿！山梨名物「餺飥」是旅途中絕對不能錯過的一餐。（攝影：陳怡吟）

走進無人秘境，富士山絕景獨享

抵達富士山的第一站，就從這處無人秘境開始玩起。搭乘河口湖公車到「河口湖音樂森林美術館」後，可在Google map上搜尋「河口湖拍富士山倒影較無人景點」，便能找到這個私房角落。遼闊的湖景與完整展開的富士山景，無論晴天、陰天都相當迷人。這裡不僅不需排隊，湖面平靜的時刻，甚至能拍下富士山的水中倒影，喜愛攝影者絕對不能錯過。





河口湖拍富士山倒影較無人景

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20（鄰近河口湖音樂森林美術館）



▲富士山無人秘境值得收藏！天氣晴朗時不僅能近距離欣賞富士山，還有機會拍下夢幻倒影。（攝影：陳怡吟）

大啖餺飥不動，山梨名物必朝聖

拍完美照，接續步行到鄰近的「餺飥不動」，品嚐當地最具代表性的美食「餺飥」。相異於河口湖站前店，北本店的人潮較少，加上翻桌率極快，即便是熱門時段，不到30分鐘便可入場。招牌餺飥使用寬版手打麵，搭配大量南瓜、菇類、高麗菜等蔬菜一起燉煮，味噌湯底相當濃郁，在天氣微涼的季節來上一碗，暖胃且無比滿足。





餺飥不動（北本店）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口707



▲來到富士山一定要品嚐「餺飥不動」，店內調味料罐都做成富士山造型，可愛細節讓人印象深刻。（攝影：陳怡吟）

▲餺飥以濃郁味噌湯底搭配寬版手打麵，南瓜的甜味與味噌香氣完美融合，每一口都相當暖胃。（攝影：陳怡吟）

漫步河口淺間神社，參道靜謐又療癒

填飽肚子後，不妨漫步到有千年歷史的「河口淺間神社」。此間神社主要供奉木花咲耶姬命（櫻花女神），是平安順產、防災之神。神社被茂密杉木圍繞，氣氛莊嚴寧靜，相當適合在此慢慢走逛、靜心參拜。臨走之際，別忘記購買可愛又吸睛的富士山御守及造型籤詩，祈求平安與指引。





河口淺間神社

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口1番地



▲擁有千年歷史的「河口淺間神社」，沿途可見高聳神木與靜謐參道，氛圍莊嚴平靜。（攝影：陳怡吟）

祈福兔子神社，可愛療癒拍不停

下一站，前往搭乘富士山纜車，抵達位於天上山公園的「兔子神社」。這間神社雖以守護登山客的安全著稱，但有不少旅客會帶著自家的毛孩兔子前來參拜，搭乘纜車時裝在提供的寵物籃裡，療癒畫面讓人一秒融化。由於兔子也象徵著幸運、緣分，因此不少人會特地來此祈求戀愛運，「天上之鐘」即為熱門打卡點，傳說二人一同敲響鐘聲，戀情便能長久穩固，吸引不少情侶前往祈福。





兔子神社

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川



▲「兔子神社」以可愛療癒的氛圍吸引許多人專程造訪，不僅守護登山客平安，也象徵戀愛運與好緣分，擁有超高人氣。（攝影：陳怡吟）

鐵板料理鉄焼收尾，香氣撲鼻超滿足

旅程的最後，很適合以熱騰騰的鐵板料理收尾。這間鄰近河口湖車站的「鉄焼」，主打現點現做的鐵板料理，從牛排到海鮮選擇相當豐富，料理口味樸實，帶著家常料理般的溫暖感，吃起來相當療癒。再加上價格實惠、人潮不多，很適合作為河口湖行程的最後一站，替充實又疲憊的一日好好補充體力。





鉄焼

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3486 1F

▲鄰近河口湖車站的「鉄焼」，主打現點現做的鐵板料理，口味樸實卻很有滿足感。（攝影：陳怡吟）

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