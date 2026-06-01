吉伊卡哇粉絲赴日新聖地！日本越谷專賣店，必買微醺吊飾盲盒與限定滿額贈托特包攻略。

日本療癒系教主吉伊卡哇正式宣布進駐關東購物天堂，預計於2026年6月19日對外營運。資深編輯李維唐表示，這次選址避開東京都心擁擠人潮，改以寬敞的購物體驗吸引家庭與自由行旅客，配合7月即將上映的全新電影蓄勢待發，極具觀光朝聖價值。

如果你最近正在規劃2026年的日本東京自由行，請先把這個日期用紅筆圈起來。由株式會社KIDDYLAND與株式會社SpiralCute聯手打造的日本超人氣療癒教主官方專賣店，正式宣布將在2026年6月19日進駐琦玉縣的永旺夢樂城越谷湖城。這間日本全國第16間的全新店鋪，選在2026年7月24日週五全日本首部劇場版電影「電影吉伊卡哇人魚島的秘密」盛大上映前夕開幕，完全就是要讓特地飛去日本的台灣粉絲們大荷包失血。那種專屬於吉伊卡哇的獨特世界觀，正透過滿滿的限定周邊，默默治癒著我們在工作和生活中疲憊的心靈。



▲吉伊卡哇官方專賣店插旗越谷湖城帶來元氣滿滿的可愛視覺。圖／株式會社KIDDYLAND提供；窩客島編輯李維唐整理

從推特滑到電視螢幕這群小可愛究竟憑什麼讓人想立刻買機票

這股風靡全亞洲的粉紅風暴，最初只是插畫家Nagano在X平台上連載的短篇漫畫。故事裡的主角們雖然長得軟萌，卻跟我們一樣要辛苦工作賺錢，要參加檢定考試，甚至還會遇到各種無奈的挫折。這種超級寫實卻又無比溫馨的劇情，成功在網路上吸引了超過469萬名粉絲。實體單行本和聯名咖啡廳一開即滿，每天早上還能在富士電視台的「鬧鐘電視」看到他們的動畫。對很多35歲以上的台灣上班族來說，看著他們努力生活的樣子，就像看到了在職場上奮鬥的自己，難怪每次去日本都一要把專賣店排進行程裡。



▲精緻度滿分且表情生動的GPSBOX吉伊卡哇造型公仔盲盒全套共有6款。圖／株式會社KIDDYLAND提供；窩客島編輯李維唐整理

避開東京都心排隊人潮搭電車就能到的越谷湖城購物新天堂

這次新開幕的店舖位於琦玉縣越谷市的永旺夢樂城mori館3F。對台灣旅客來說，其實從東京市區搭電車過去非常方便，完全可以當作東京近郊一日遊的定番行程。相較於擠到不行的原宿店或東京車站店，越谷湖城擁有更寬敞舒適的購物空間。你可以一邊悠閒地推著推車，一邊享受被小可愛們包圍的幸福感。店內還貼心設置了開幕紀念戳章區，去日本旅遊時帶著自己的集章本去蓋個章留念，絕對是最有儀式感的旅行回憶。



▲讓粉絲瘋狂的造型公仔盲盒包含多款精緻動作令人忍不住想試手氣。圖／株式會社KIDDYLAND提供；窩客島編輯李維唐整

只有新店才有的非賣品滿額贈光是那雙面帆布托特包就值得衝一波

既然是盛大開幕，官方自然準備了誠意滿滿的獨家好禮，全都是只送不賣的夢幻逸品。只要在越谷湖城店入店消費不限金額，就能直接獲得1張閃閃發光的雷射貼紙。如果單筆消費含稅滿3300日圓，還能再帶走1個限定雷射閃光徽章。最讓人心動的絕對是單筆消費含稅滿5500日圓的滿額禮，那款大小剛剛好且圖案又超可愛的限定帆布托特包，不論是平常出門買菜還是當作上班的便當袋都超級實用。因為全部都是數量限定，送完就沒了，大家動作真的要快。



▲單筆消費滿5500日圓含稅即可獲贈實用度破表的限定帆布托特包。圖／株式會社KIDDYLAND提供；窩客島編輯李維唐整理

微醺跟宿醉系列吊飾太搞怪公仔盲盒與包巾箸置逼人全套打包

除了滿額贈之外，這次同步登場的新商品更是完美戳中大人的笑點。官方推出了全新微醺毛絨玩偶與宿醉毛絨玩偶，3款售價各為1650日圓，看著角色們臉紅紅且眼神迷離的樣子，簡真就是我們下班後小酌的翻版。公仔控絕對不能錯過GPSBOX吉伊卡哇與小八貓的造型公仔盲盒，單抽1320日圓，如果怕抽不到本命，直接砸7920日圓入手一整盒就能集齊全套6款。另外還有充滿生活儀式感的ChiikawaBaby嬰兒包巾造型筷架，3款售價各990日圓，可貼在衣服或布包上的英文字母透明貼紙共8款，每款495日圓。這些精緻的小物，最適合帶回台灣放在辦公桌上，每次看到都能一秒勾起在日本度假的美好心情。



▲搞笑又逗趣的全新二日醉宿醉系列毛絨玩偶吊飾逼人全套收藏。圖／株式會社KIDDYLAND提供；窩客島編輯李維唐整理

▲臉紅紅神情迷離的全新微醺系列毛絨玩偶吊飾完美捕捉微醺神態。圖／株式會社KIDDYLAND提供；窩客島編輯李維唐整理

「ちいかわらんど」越谷湖城店盛大開幕活動

活動時間：2026年6月19日週五正式開幕

活動內容：

不限金額消費禮：入店消費不限金額即贈送「雷射貼紙」1張。

滿額3300日圓禮：消費滿3300日圓含稅即贈送「雷射閃光徽章」1個。

滿額5500日圓禮：消費滿5500日圓含稅即贈送「限定帆布托特包」1個。

開幕紀念體驗：店內特別設置開幕紀念戳章區供粉絲免費蓋章留念。

ちいかわらんど越谷レイクタウン店

地址：埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番1イオンレイクタウンmori3F

官方網站：https://chiikawa-info.jp/chiikawaland/koshigaya/

官方X社群：@chiikawa_land

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供