日本北九州最新心動旅宿！星野集團BEB5門司港7月24日正式登場，開箱全房型海景與無邊際半露天大浴場。

星野集團全新旅宿BEB5門司港將於7月24日重磅登場，主打全房型海景與24小時自由空間。資深編輯李維唐表示，該飯店巧妙結合關門海峽絕景與獨特桑拿體驗，勢必成為北九州旅遊的新指標。

喜歡去日本探索新鮮住宿的朋友有福了，星野集團旗下最懂年輕人想鬆一下的品牌BEB，這次選在福岡縣北九州市帶來全新驚喜，於2026年7月24日正式開張BEB5門司港。這裡主打心動海峽之旅的概念，把關門海峽的超狂海景跟BEB專屬的自由玩心揉合在一起，擺脫傳統旅行一定要跑行程的束縛，打造出一個可以跟好友隨性聊天、放空度過美好時光的海畔基地。



▲星野集團「BEB5門司港」公共空間TAMARIBA設有櫃檯與咖啡廳，提供旅客24小時自由使用的放鬆場所。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

▲從TAMARIBA公共空間向外遠眺，傍晚時分能盡情飽覽落日餘暉與關門海峽的迷人景致。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

全天候不打烊的玩味公共空間，隨時隨地盡情放鬆

走進這間飯店，第一個吸引人的就是品牌最具代表性的客廳空間TAMARIBA，這裡全天24小時開放，最讚的是完全歡迎大家自己帶外食進來享用。隔壁的戶外露天平台MIZUBA更是欣賞關門海峽的絕佳視角，白天能看著海面上忙碌往來的船隻，夕陽西下時有渲染天空的茜紅色餘暉，到了晚上則能遠眺關門橋跟對岸下關點亮的璀璨夜景。不管是拎著附近買的美食跟朋友圍坐閒聊，還是挑個舒服的沙發角落放空到天亮，都能用最自在的心情享受這裡的每一刻。



▲從TAMARIBA公共空間向外遠眺，傍晚時分能盡情飽覽落日餘暉與關門海峽的迷人景致。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

全館119間海峽景觀房，沉浸式享受專屬私密桑拿

BEB5門司港全館119間房間全部都是海景房，窗外就是壯麗的關門海峽與海面上悠然划過的船隻。房間裡特別採用代表大海的藍色調，搭上當地傳統工藝小倉織的抱枕與飾品，質感直接拉滿。窗邊配置了超寬廣的榻榻米臥榻跟圓弧沙發，坐上去就不想起來了。偏愛私人放鬆空間的人千萬別錯過附露台海峽桑拿房，房內備有正統乾式桑拿，可以選自己喜歡的精油享受自助澆水升溫的香氛體驗。陽台上還準備了冷水池跟專用放鬆椅，看著海風吹過關門橋進行冷卻放鬆，蒸完桑拿直接躺回大床或喝上一口冷飲，這種不受規矩限制的自由感受實在太過癮。



▲全館客房皆為海峽景觀房，藍色調空間搭配圓弧沙發，打造能獨占海峽美景的特等席。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

延伸至天際的半露天大浴場，將身心託付給浩瀚大海

位於飯店最高樓層的大浴場採用無邊際設計，把浴池跟關門海峽的景色完美連成一線，讓人泡湯時彷彿整個人延伸到了天空跟海水的交界處。特別推薦在夕陽西下到夜幕低垂這段時間來泡湯，看著海面上點點船燈與對岸下關繁華的夜景，身心累積的所有疲憊都會在這一刻徹底煙消雲散。

▲最高樓層的半露天大浴場採用無邊際設計，讓浴池巧妙與關門海峽絕景融為一體。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理



舌尖上的異國港都冒險，DIY原創麵食酒吧與現做饗宴

吃的部分同樣充滿巧思，飯店因為門司港過去是國際貿易港口，特別打造了超有話題性的體驗型餐廳Noodle Bar Buffet。大家可以挑選自己喜歡的多國籍麵條、湯頭跟豐富配料，隨心所欲地組裝出一碗專屬於自己的原創麵食，好吃又好玩。開放式廚房還會在早餐時段提供現烤香濃法式吐司，晚上則準備了現煎香噴噴的牛排，為旅程帶來視覺跟味覺的雙重饗宴。

▲體驗型自助餐廳「Noodle Bar Buffet」於晚餐時段提供現煎牛排，帶來香氣四溢的美味饗宴。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

日暮到深夜的兩大限定活動，深度感受大正懷舊浪漫

隨著時間推移，飯店每天都安排了充滿驚喜的活動。傍晚的海峽SUNSET HOUR會在宣告時間的船鐘聲中拉開序幕，現場甚至有超帥氣的香檳軍刀開瓶表演。大家可以拿著氣泡酒或軟性飲料，靜靜看著落日把天空染成繽紛色彩。天黑之後TAMARIBA則會秒變身為復古之夜沙龍，把大正浪漫的異國風情搬進飯店裡，不只提供日式復古輕食跟飲品，還有深夜打字沙龍等懷舊體驗，帶大家穿越時空感受老港口的獨特魅力。

▲每日夕陽時分舉辦「海峽SUNSET HOUR」活動，旅客可拿著飲料悠閒享受漸變的天空美景。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理



星野集團BEB5門司港

地址：福岡縣北九州市門司區西海岸一丁目4-44

客房總數：119間

附屬設施：公共空間TAMARIBA、咖啡廳、商店、餐廳、半露天大浴場

樓層配置：地上10層（飯店部位於3樓以上）

住宿費用：每晚6,600日圓起（雙人房單人價格，含稅，不含餐食）

交通方式：從JR門司港站步行4分鐘即可抵達

停車資訊：館內設有25台付費停車位，鄰近特約停車場提供200台車位

官方網站：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/beb5mojiko/





享受完無邊際海景大浴場與特色美食之餘，日本還有許多不容錯過的在地私房景點等待旅人親自解鎖

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