2026東京大手町水面花燈火流光盛典：5大主題花景、週四限定微醺夜市與大師級造景全攻略。

東京的夏夜來了一場結合傳統、現代與藝術的演出，將神社的「花手水」以現代化的光影設計，在東京金融商辦核心大手町展出，氣質爆棚，美美的花卉換一種形式呈現在大家眼前，五大絕美展區既好拍，又賞心悅目。

在摩登高聳的大手町金融商辦區核心，一場將傳統日式神社「花手水」美學與現代光影藝術完美揉合的仲夏夜幻境，正悄悄點亮都心的夜空！大手町站直通的超大型複合設施「Otemachi One」，其緊鄰區域最大綠地空間「Otemachi One GARDEN」，即日起至7月31日盛大舉辦夏日限定的花與光空間演出——「Otemachi One 水面花燈火」。

▲一場將傳統日式神社「花手水」美學與現代光影藝術完美揉合的仲夏夜幻境，正悄悄點亮都心的夜空。



今年的策展靈感源自日本寺廟將季節鮮花浮於手水鉢的「花手水」風情。微風吹拂、水光粼粼，當夜幕低垂，在無數柔和光影的烘托下，五彩斑斕的鮮花與遠處摩天大樓的萬家燈火交相輝映。這座散發著洗練都市感卻又極具療癒魔力的都心綠洲，無疑是今年暑假在東京下班後散步、浪漫約會或享受個人微醺時光的殿堂級打卡聖地！

5大絕美主題展區必訪

本次盛典邀請日本頂尖花藝師越智康貴親自操刀，將整座公共花園與辦公大廳巧妙劃分為5大性格鮮明的裝置藝術區，超夢幻景致保證美照拍不停！

靜謐之水庭（静かな水の庭～Still Water Garden～）

這是一座被「療癒之藍」溫柔包圍的沉浸式空間。以洋甘菊、陸蓮花及純白非洲菊等質感柔和的植物為主調，透過壓克力展箱讓鮮花宛如反重力般漂浮於半空，與下方如水面般的鏡面反射交織出深刻的立體對比，撫平忙碌上班族與旅人緊繃的思緒。

▲以洋甘菊、陸蓮花及純白非洲菊等植物為主調，透過壓克力展箱讓鮮花宛如反重力般漂浮於半空，撫平忙碌上班族與旅人緊繃的思緒。





花迎大手町新入口（花で迎える大手町の新たな入り口～Flower Gate Avenue～）

位於綠意環繞的 Imperial Green 園區，由高低錯落、表面覆水的精緻光影裝置所構成。水面上鋪滿了蝴蝶蘭與非洲菊等高貴的粉紅色系鮮花。白天陽光灑落時鮮豔活潑，夜晚點燈後則流露優雅神祕的雙重表情，微風中還伴隨著草皮的清香，極具層次感。

▲水面上鋪滿了蝴蝶蘭與非洲菊等高貴的粉紅色系鮮花。





輝煌之綠洲（輝きのオアシス～Reflection Water Garden～）

座落於親水廣場 Water Garden，是一幅由向日葵、萬壽菊等盛夏明亮黃色系鮮花串聯而成的巨型水盆藝術。金黃色的溫暖光芒透過水面與大小鏡片多重折射，在水邊激盪出波光粼粼的夢幻景致。前方貼心設有長椅，最適合在夜間一邊吹著涼風、一邊遠眺大手町洗練的摩天大樓夜景。

▲由向日葵、萬壽菊等盛夏明亮黃色系鮮花串聯而成的巨型水盆藝術。





盛開之蒼翠花景（花開く蒼の花景～Crystal Scape～）

若想尋求極致的消暑清涼感，請移步至這座完全由大飛燕草、紫陽花與藍玫瑰構築而成的純藍色絕美花景。在潺潺水聲與開闊夜空的陪伴下，冷調的花海散發著凜冽而高雅的姿態。值得一提的是，除了在戶外漫步欣賞，從相鄰的室內大樓玻璃窗往外遠眺，能收穫如畫框般的不同視角。

▲由大飛燕草、紫陽花與藍玫瑰構築而成的純藍色絕美花景，在潺潺水聲與開闊夜空的陪伴下，冷調的花海散發著凜冽而高雅的姿態。





秘境綻放之紅盒（秘めて咲く花景～Red Bloom Box～）

移步至室內辦公大樓大廳，將會被這座充滿張力、以「情熱之赤」為題的動態巨型花藝所震撼！奢侈地使用了火焰百合、紅色非洲菊與火紅玫瑰，這些花卉皆擁有榮耀與勇氣等正能量花語，宛如一座高格調的都市能量氣場，為經過的人們注入滿滿活力。

▲室內辦公大樓大廳以「情熱之赤」為題的動態巨型花藝所包覆。





每週四限定美食餐車進駐

為了讓東京的夏夜更具儀式感，活動期間的每週四晚間將限定舉辦「GARDEN NIGHT OUT」仲夏夜微醺派對。現場將有精心挑選的特色美食餐車限時進駐，伴隨著流淌在花園中的質感音樂，旅人與上班族可以坐在規劃完善的戶外桌椅區，一邊仰望璀璨的手水花燈點燈，一邊大啖冰涼的生啤酒、在地日本酒，以及現做炸雞塊、美式漢堡等誘人下酒菜，在徐徐晚風中享受極致放鬆的小酌時光。

▲每週四晚間將限定舉辦GARDEN NIGHT OUT仲夏夜微醺派對。





活動資訊

活動地點： Otemachi One GARDEN 戶外花園及室內辦公大廳

美食餐車：活動期間每週四晚間限定

門票費用： 免費入場自由參觀（餐車餐飲需另行付費）





日本特色主題展

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