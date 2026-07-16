Snoopy迷暑假去日本必朝聖！PEANUTS Cafe推出2026生日限定歐姆蛋包飯與限定商品。

為慶祝8月10日Snoopy生日，日本PEANUTS Cafe於2026年7月17日起推出HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026慶典，涵蓋限定歐姆蛋包飯與黑毛和牛晚宴。資深編輯李維唐表示，這次活動將經典IP深度結合夏日旬味與限定周邊，是今年暑假赴日旅遊不可錯過的沉浸式美食體驗。

每年的8月10日是全球廣受喜愛的卡通明星Snoopy生日，為了迎接這個充滿歡笑與溫暖的特別日子，知名主題餐廳PEANUTS Cafe特別推出以HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026為主題的夏日慶祝活動。自2026年7月17日起，在日本各地的指定門市引領粉絲一同進入充滿歡樂的慶生世界。這次的活動將萌趣十足的插畫意象融入生活周邊與精緻餐飲中，為喜愛史努比的廣大民眾打造視覺與味覺的雙重饗宴。

▲PEANUTS Cafe推出 HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026 主題活動，歡慶史努比生日。圖／PEANUTS Cafe提供；窩客島整理



Snoopy生日慶典限定菜單美味登場

走進餐廳，首先吸引目光的是專為生日打造的歡慶主題拼盤。這道售價2640日圓的限定餐點以金黃滑嫩的歐姆蛋包飯為主角，上頭鑲嵌著可愛的Snoopy造型起司。盤中更匯集了深受大眾喜愛的經典漢堡排與酥脆炸蝦，豐富的食材組合帶來滿滿的幸福感。這款餐點於2026年7月17日至8月31日期間在名古屋與大阪及原宿等門市限時供應，神戶門市則限定午餐時段提供，無論是作為犒賞自己的奢華午餐，或是與親朋好友共同享用，都能讓人沉浸在濃濃的慶祝氛圍中。

▲限定菜單「Snoopy生日歐姆蛋包飯拼盤」，造型起司超吸睛。圖／PEANUTS Cafe提供；窩客島整理

2026限定海洋風周邊商品與居家紀念禮

除了精緻餐點，今年的紀念周邊商品同樣令人期待。特別推出的組合包售價為4620日圓，內含充滿清涼夏日感的海軍風帆布袋，袋中更裝有精心設計的紀念馬克杯與皮革鑰匙圈及吸水杯墊，一次滿足收藏者的慾望。每年備受期待的紀念玻璃杯與年度紀念盤也同步發表。售價2200日圓的紀念玻璃杯擁有圓潤的手感與專屬圖騰，非常適合放在桌上作為收納小物的小器皿。售價2970日圓的紀念盤則印有2026年的專屬插畫，放置甜點或作為擺飾都能為居家空間增添藝術氣息。這些限定商品於2026年7月17日起在實體門市與官方線上購物網站同時販售。

▲2026限定周邊商品大集合，包含帆布袋、紀念盤、玻璃杯等，史努比迷必收。圖／PEANUTS Cafe提供；窩客島整理



PEANUTS DINER神戶專屬黑毛和牛高級晚宴

對於追求極致餐飲體驗的饕客來說，位於PEANUTS HOTEL三樓的神戶門市特別推出了頂級晚宴方案。這套售價8800日圓的盛宴附贈專屬紀念品，主菜嚴選高品質的黑毛和牛一級部位，佐以香氣濃郁的雪莉酒醋醬汁，搭配金黃酥脆的炸馬鈴薯。前菜與麵點同樣別出心裁，從玉米慕斯搭配香住蟹與高湯凍的清爽開場，再到融合劍先烏賊與萬願寺辣椒的義大利麵，每一道菜餚都充分利用了夏季旬味。甜點則以帶有檸檬薄荷香氣的白桃慕斯完美收尾，呈現出華麗奢華的饗宴。

▲PEANUTS DINER神戶專屬的黑毛和牛生日慶祝晚宴，包含多道運用日本在地旬味食材製作的精緻料理。圖／PEANUTS DINER神戶提供；窩客島編輯李維唐整理

▲PEANUTS Cafe分店寬敞明亮的吧台與內用區，牆面繪有巨大史努比塗鴉。圖／PEANUTS Cafe提供；窩客島編輯李維唐整理





HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2026

活動時間：2026年7月17日（金）至2026年8月31日（月）

活動內容：

為慶祝8月10日Snoopy生日，日本PEANUTS Cafe推出一系列生日限定主題菜單與限定周邊商品。

活動期間提供印有Snoopy造型起司的滑嫩歐姆蛋包飯拼盤（售價2640日圓），以及包含海軍風帆布袋、馬克杯、皮革鑰匙圈、吸水杯墊的紀念組合包（售價4620日圓）、手感玻璃杯（售價2200日圓）與2026年度紀念盤（售價2970日圓）。

此外，PEANUTS DINER神戶門市更特別推出嚴選黑毛和牛一級部位配雪莉酒醋醬汁、附贈專屬紀念品的精緻晚宴套餐（售價8800日圓）。





PEANUTS Cafe 神戶（僅販售周邊商品）

地址：兵庫縣神戶市中央區中山手通1段22巷26號1樓（PEANUTS HOTEL 1F）

電話：0782005848

官方網站：https://www.peanutscafe.jp/shoplist/kobe/

PEANUTS DINER 神戶（僅提供餐點與晚宴）

地址：兵庫縣神戶市中央區中山手通1段22巷26號3樓（PEANUTS HOTEL 3F）

電話：0788623912

官方網站：https://www.peanutsdiner.jp/kobe/

PEANUTS Cafe Snoopy Museum 南町田（僅販售周邊商品）

地址：東京都町田市鶴間3段1巷4號（南町田Grandberry Park Park Life棟）

電話：0428507390

官方網站：https://www.peanutscafe.jp/shoplist/snoopymuseum-tokyo/

PEANUTS Cafe 名古屋

地址：愛知縣名古屋市中區丸之內3段18巷15號（RAYARD Hisaya-odori Park）

電話：0522119660

官方網站：https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen 原宿

地址：東京都澀谷區神宮前1段14巷30號地下2樓（WITH HARAJUKU B2F）

電話：0364340046

官方網站：https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunnysidekitchen/

PEANUTS Cafe 大阪

地址：大阪府吹田市千里萬博公園2段1號1樓（LaLaport EXPOCITY 1F）

電話：0661556634

官方網站：https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/

PEANUTS Cafe 官方線上購物網站

網址：https://online.peanutscafe.jp/

享用完可愛爆表的生日限定餐點後，不妨順道安排周邊的打卡景點，讓整趟日本之旅更加豐富精彩

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