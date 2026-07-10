寶可夢30週年紀念項鍊限量預購！皮卡丘、卡比獸5款頂級輕奢飾品推薦。

精靈寶可夢迎來誕生30週年，日本珠寶品牌U-TREASURE推出5款真鑽與純金打造的立體紀念項鍊。資深編輯李維唐表示，這次將動漫情懷精緻化的跨界設計，成功把童年回憶轉化為成熟大人的日常輕奢美學。

伴隨無數人成長的精靈寶可夢迎來誕生30週年的重要里程碑，在這個值得慶祝的時刻，日本知名客製化角色珠寶品牌U-TREASURE，正式宣布推出引領時尚潮流的全新生活系紀念力作。這次品牌將經典動漫元素與高級珠寶工藝深度融合，以精緻的立體雕琢技術，把粉絲們耳熟能詳的經典角色幻化為日常穿搭的優雅點綴。這不僅是一次動漫周邊的跨界嘗試，更是一場將童年情懷精緻化，融入日常成熟生活美學的時尚革命。

▲寶可夢30週年限定款皮卡丘立體項鍊，精緻還原皮卡丘雙手抱著閃耀鑽石的可愛神情。圖／U-TREASURE提供；窩客島整理



寶可夢30週年限定項鍊重現童年感動

這次的30週年特別企劃中，最讓人眼睛一亮的設計莫過於藏在細節處的匠心。每一款項鍊的項鍊調節鏈末端，也就是佩戴時在首後的頸間位置，都細細刻印上了30週年的專屬紀念標誌。這項隱密卻極具儀式感的設計，讓人在轉身或撥弄頭髮的瞬間，低調展現出對寶可夢的熱愛。此外，本次所有預購成功的消費者，都將獲得品牌特別為30週年設計的專屬珠寶擦拭布與限定精裝禮盒，從開箱的那一刻起，就能感受到滿滿的收藏價值與尊榮感。

▲U-TREASURE特別推出全系列5款寶可夢紀念珠寶，將經典角色完美轉化為大人系的時尚穿搭配件。圖／U-TREASURE提供；窩客島整理

皮卡丘與百變怪絕美立體輕奢設計

在這次推出的5款作品中，人氣王皮卡丘自然沒有缺席。其中一款皮卡丘立體項鍊，巧妙捕捉了皮卡丘双手抱著閃耀鑽石的可愛模樣，不論是招牌的耳朵線條，還是經典的閃電尾巴與表情，皆透過360度立體工藝完美重現。這款項鍊適合日常佩戴，甚至能將它穩穩擺放在辦公桌或梳妝台上，當作療癒的小擺飾。另一款則是皮卡丘與精靈球的完美結合，活潑的皮卡丘站在鑲嵌了鑽石的精靈球上高舉雙手，散發滿滿活力。而象徵著靈活彈性的百變怪，則化身為緊緊抓著項鍊線條的可愛姿態，優雅的弧度搭配光滑的表面質感，彷彿在為佩戴者注入面對生活挑戰時所需的柔軟與彈性。

▲寶可夢30週年限定款皮卡丘立體項鍊，精緻還原皮卡丘雙手抱著閃耀鑽石的可愛神情。圖／U-TREASURE提供；窩客島整理



卡比獸與コイキング打破傳統的時尚反差

除了高人氣角色，設計團隊更將幽默感注入高端珠寶中。總是帶來滿滿療癒感的瞌睡寶可夢卡比獸，這次以極具份量感的全立體造型登場，完美還原了牠圓滾滾，讓人忍不住想摸一把的療癒身軀。而一向給人弱小印象的コイキング，則被定格在躍出水面的躍動瞬間，充滿生命力的動態線條，轉化為胸前最獨特的時尚配件。這些設計打破了傳統珠寶的刻板印象，將生活中的幽默感與高級感完美結合。

▲いねむり寶可夢卡比獸化身為極具份量感的純金項鍊，圓滾滾的療癒身軀讓人愛不釋手。圖／U-TREASURE提供；窩客島整理

U-TREASURE工藝打造一生珍藏的高級珠寶

這次的30週年限定款在材質上提供兩種極致的選擇，滿足不同預算與穿搭需求的粉絲。基礎款採用925純金屬鍍黃金，展現明亮時尚的年輕氣息，價格統一為33000日圓。而針對重度收藏家，品牌更推出了採用K18純黃金打造的頂級奢華版本，其中卡比獸18K金項鍊的售價更高達990000日圓，足見其用料之扎實與工藝之繁複。從產品開發到職人手工拋光，每一道工序都體現了品牌一生寶物的核心理念，讓這些珠寶能跨越時間，陪伴配戴者走過未來的歲月。

▲精靈球皮卡丘款項鍊展現活潑躍動感，背面更展現出細膩的360度金屬立體雕琢工藝。圖／U-TREASURE提供；窩客島整理



東京大阪限時預購與實體門市樣品展示

這系列充滿話題性的寶可夢30週年紀念珠寶，預購活動自2026年7月10日正式展開，並將一路開放預購至2026年8月14日為止。粉絲可以透過官方線上商店進行訂購，或者前往位於東京的池袋概念店與大阪的心齋橋概念店實體門市進行預約。在預購期間，池袋概念店更將獨家展出這5款項鍊的實體樣品，讓想要一睹真鑽與純金光采的粉絲，能夠親自前往門市感受精緻的立體細節。不論是想要犒賞自己，還是作為送給珍視之人之禮物，這無疑是2026年夏季最受矚目的生活系珠寶盛事。

▲本次活動特別推出印有30週年限定圖騰的精裝禮盒，與高質感的實體概念店陳列相互輝映。圖／U-TREASURE提供；窩客島整理





寶可夢30週年特別限定款項鍊預購活動

活動時間：2026年7月10日至2026年8月14日

活動內容

推出皮卡丘、精靈球皮卡丘、百變怪、卡比獸及コイキング全5款立體設計紀念項鍊

每款均於首後調節鏈處刻印30週年專屬標誌

購買即附贈30週年限定珠寶擦拭布與專屬精裝禮盒

預購期間於池袋概念店獨家展出5款項鍊實體樣品

U-TREASURE線上商店

官方預購網址：https://u-treasure.jp/licensor/pocketmonsters

U-TREASURE池袋概念店

門市地址：東京都豐島區東池袋1丁目23-5オトメイトビル4F

營業時間：11：00至19：00（每週三、週四公休）

門市資訊網址：https://u-treasure.jp/information/shoplist

U-TREASURE心齋橋概念店

門市地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1丁目19-21ANGLEONEビル1F

營業時間：11：00至19：00（每週三、週四公休）

門市資訊網址：https://u-treasure.jp/information/shoplist

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