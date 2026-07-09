九州秘湯級飯店新開幕，La Vista 南阿蘇北歐風房間和阿蘇五岳絶景，星空露台、熊本赤牛大餐一次滿足。

九州又有新飯店開幕了，熊本阿蘇全新飯店已經開放預約，提供北歐風房間、阿蘇美景、溫泉、星空露台和熊本赤牛大餐，都充滿在地頂級享受，準備前往九州的朋友趕快加入你的住宿的口袋名單，享受全新體驗趁現在。

熊本南阿蘇全新度假飯店「La Vista 南阿蘇」即將開放！亮點包含北歐風的房間、阿蘇五岳的美景、星空露台與熊本赤牛大餐，目前預計8月3日試營運，但6月22日起就已開放預約。如果你準備去九州，快把這間全新的渡假村列入你的口袋名單！

為什麼熊本南阿蘇值得專程一訪

南阿蘇擁有世界最大級的破火山口。你可以在這裡觀賞到經過火山地層過濾的清澈湧泉、壯闊的阿蘇五岳，以及東京、大阪少見的田園景色。不只如此，相較關東、關西的都會地區，熊本的南阿蘇較無光害，夜裡更有滿天星空，非常迷人。





熊本La Vista 南阿蘇飯店有哪些房型可選

飯店備有風格各異的房型，分別是北歐風的「本館」以及和風的「別館」，還有適合團體與家庭同樂的「Cottage」。全館共90間客房，全室禁菸，不用怕會有煙味。本館有La Vista Double、附景觀浴池的雙床房、無障礙雙床房與行政套房。別館則有附露天浴池的和洋房型。Cottage提供三人房到六床房，選擇豐富。

▲飯店的房型分別是北歐風的本館及和風的別館，還有適合團體的Cottage。





熊本La Vista 南阿蘇飯店有溫泉嗎

熊本La Vista 南阿蘇飯店設有天然溫泉大浴場，大浴場設有內湯、露天浴池與三溫暖。此外還有首度導入的包租三溫暖，以及無需預約的免費包租浴池三處。除此之外，還有讓你可以沉浸在澄淨夜空下的「星空露台」。

▲飯店設有天然溫泉大浴場，大浴場設有內湯、露天浴池與三溫暖。





熊本La Vista 南阿蘇飯店一定要品嚐的美食是什麼



▲餐點以熊本縣名產「赤牛」為主角，料理活用在地恩惠，依季節呈現不同風味。



熊本La Vista 南阿蘇飯店的餐點以熊本縣名產「赤牛」為主角，料理活用在地恩惠，依季節呈現不同風味。你可以在大自然的懷抱中，盡情享受奢華的料理。試營運期間還推出紀念方案：兩人一房、一泊二食、一人費用，原價含稅30,000日圓起，特惠價23,000日圓起（官網限定，入湯稅另計）。

熊本La Vista 南阿蘇飯店資訊

地址：熊本縣阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9

交通方式：阿蘇熊本機場開車約30分鐘；從熊本車站開車約70分鐘

公用設施：餐廳、紀念品店、星空露台與兒童遊戲區

盤點日本優質住宿選擇

推薦閱讀：享關西第1名絕景溫泉！初夏丹後大人系旅宿美景配美味，奢華大人之旅從這裡開始。

推薦閱讀：名古屋住宿免煩惱！大和Roynet飯店 名古屋車站館全面翻新，爽用ReFa吹風機、蓬蓬髮品。

推薦閱讀：京都比叡山「The Thousand比叡」旅宿2027年開幕，琵琶湖絕景溫浴度假飯店打造山林療癒新據點。

推薦閱讀：奈良包棟民宿一晚不到1萬，享受得到檜木風呂、私人三溫暖，JR奈良站走路只要7分鐘。