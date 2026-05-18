奈良包棟民宿一晚不到1萬，享受得到檜木風呂、私人三溫暖，JR奈良站走路只要7分鐘。

想去奈良看鹿鹿不用當天來回了！JR奈良站附近也有包棟民宿，除了舒適的房間外，三溫暖更是民宿大賣點。



想去關西玩，但不知道該去哪裡嗎？推薦你來一場深度放鬆之旅，住在奈良，好好療癒自己。奈良新開幕的包棟民宿Enishi 奈良三条備有私人檜木風呂、三溫暖與壺型水浴池。距JR奈良站僅徒步7分鐘，最多可14人入住，方案從4萬日圓起。

民宿Enishi 奈良三条有什麼特色

「Enishi 奈良三条」位於奈良市三條町。距JR奈良站徒步7分鐘，近鐵奈良站也可步行抵達。周邊有三條通、奈良公園、東大寺與春日大社，交通易達性很高。民宿採「一棟包租」，私密感十足。設計走和風現代路線，以黑色基調搭配木紋質感，整體空間沉穩舒適。

▲「Enishi 奈良三条」位於奈良市三條町，周邊有三條通、奈良公園、東大寺與春日大社，交通易達性很高。

▲民宿採一棟包租私密感十足。





民宿Enishi 奈良三条的三溫暖體驗如何

三溫暖空間是這間民宿的主要亮點。三溫暖以木質裝潢為主，呈現出溫暖的氛圍，燈光採用間接照明，使用者可以充分休息。走出蒸氣室後，還有壺型水浴池與檜木風呂，動線也經過設計，非常流暢，你可以依序體驗熱到冷，冷到常溫，確保你肌肉的舒緩步調。值得一提的是，由於有建置檜木風呂，在空中可以聞到清新的檜木清香喔。

▲三溫暖以木質裝潢為主，呈現出溫暖的氛圍，燈光採用間接照明，使用者可以充分休息。





民宿Enishi 奈良三条還提供哪些文化體驗

民宿內還備有多種和風文化體驗。你可以用土鍋炊飯，直接感受日本米的香氣和美味。除此之外還有茶香爐與線香，讓你品味日本禪式生活的細節。全棟最多可容納14名旅客，共四間寢室。現場也不會有任何工作人員打擾你們。

▲民宿內還備有多種和風文化體驗，可以用土鍋炊飯感受日本米的香氣，還有茶香爐與線香，讓你品味日本禪式生活。





如何預約民宿Enishi 奈良三条

地址：奈良縣奈良市三条町593-1

交通：JR「奈良」站徒步7分鐘

方案費用：40,000日圓起（一棟包租）

官方網站



