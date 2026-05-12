抹茶控必吃！歡慶冰淇淋日，日本7-ELEVEN推出極致奢華的抹茶限定冰品。

喜愛冰品和抹茶的朋友快把握機會，日本7-11推出期間限定三款抹茶冰品，有人氣品牌聯名、嚴選宇治抹茶等重要特色。

為了迎接「冰淇淋之日」，日本7-11宣佈於全日本門市隆重推出三款極致奢華的抹茶限定冰品。今年的陣容誠意十足，不僅首度與抹茶名店「nana’sgreentea」聯名，更將2025年大阪萬博會期間大受好評的「匠茶最中」配方再升級。搭配人氣冰品Coolish的限定迷你貼紙贈獎活動，為熱愛抹茶與冰品的粉絲們，開啟一場沁涼的初夏饗宴。

▲日本7-11宣佈於全日本門市隆重推出三款極致奢華的抹茶限定冰品。





冰淇淋之日的浪漫起源

這要回溯到1964年，當時的東京冰淇淋協會（現為日本冰淇淋協會）為了推廣冰淇淋文化，選在初夏轉熱的5月9日舉辦大型紀念活動，從此定為「冰淇淋之日」。

▲為了推廣冰淇淋文化，選在初夏轉熱的5月9日舉辦大型紀念活動，從此定為「冰淇淋之日」。



其實日本與冰淇淋的緣分更早，早在1869年，町田房藏就在橫濱馬車道開設了第一家冰店，販售名為「あいすくりん（冰淇淋）」的冰品。雖然當時的首次販售日據傳是在7月，但如今5月9日已成為全日本冰淇淋愛好者心中，迎接夏天正式到來的美味儀式，每年各大品牌都會在此時推出最強新作。

#01重磅聯名：nana’sgreentea抹茶聖代

這是日本7-11首度與抹茶咖啡廳先驅「nana’sgreentea」跨界合作。底座選用混合了北海道生奶油的「nana’sgreentea原創特製抹茶」，香氣與甘甜滋味極其濃郁。這款聖代冰淇淋更豪邁地堆疊了甜而不膩的紅豆粒、抹茶蜜、Q彈麻糬以及鬆脆的餅乾碎屑等6種素材。每一口都能品嚐到層次鮮明的多重口感，宛如在店內親身體驗招牌聖代的奢華深度。售價：388日圓（未稅）。

▲日本7-11首度與抹茶咖啡廳先驅nana’sgreentea跨界合作。底座選用混合了北海道生奶油的nana’sgreentea原創特製抹茶。

▲這款聖代冰淇淋更豪邁地堆疊了甜而不膩的紅豆粒、抹茶蜜、Q彈麻糬以及鬆脆的餅乾碎屑等6種素材。





#02 優雅層次：7-Premium宇治抹茶牛奶霜淇淋

這款霜淇淋100%選用京都府產的宇治抹茶，完美平衡了抹茶特有的微苦與濃郁的乳香。特別的是，冰淇淋中加入了一抹「隱味鹽」，能更有效地帶出抹茶的深度與層次，口感猶如一杯頂級的抹茶拿鐵。搭配混有黑糖、焦糖香氣十足的脆皮甜筒，是一款直到最後一口都能讓人沈浸其中的精緻和式甜點。售價：328日圓（未稅）。

▲100%選用京都府產的宇治抹茶，完美平衡了抹茶特有的微苦與濃郁的乳香。

▲冰淇淋中加入了一抹「隱味鹽」，能更有效地帶出抹茶的深度與層次。





#03 萬博級美味再進化：匠茶最中

去年在大阪、關西萬博會（EXPO2025）引發話題的「匠茶最中」，今年以更完美的姿態回歸。內餡大量採用京都府產宇治抹茶中的「頭次茶（一番茶）」，占抹茶總量的64%，展現出新芽才有的清爽香氣與回甘。冰淇淋部分結合了北海道生奶油與沖繩和三盆糖，搭配綿密的紅豆餡，外層的最中餅皮內側還貼心地塗上一層薄薄的巧克力塗層以保持酥脆，將甘、苦、澀、甜四種滋味調和得天衣無縫。售價：348日圓（未稅）。

▲內餡大量採用京都府產宇治抹茶中的「頭次茶（一番茶）」，展現出新芽才有的清爽香氣與回甘。

▲冰淇淋部分結合了北海道生奶油與沖繩和三盆糖搭配綿密的紅豆餡。





日本夏季人氣甜點

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