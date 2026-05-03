東京車站飯店住宿新提案，深度沉浸重要文化財，都心度假時光不藏私大公開。

東京車站樓上有飯店喔！入住這個重要的交通樞紐上除了交通便利外，東京車站的文化財資產也是一大特色，飯店內餐點也是亮點。

日本重要的交通樞紐東京車站不只是上班族通勤的關鍵要道，其古色古香的特色建築也吸引大批觀光客爭相前往，這次位於車站內的「東京車站飯店」為即將來臨的日本黃金週假期預備了多元方案，在百年歷史空間中享受都心非日常體驗，與重要的人共度特別時光！

▲東京車站不只是日本重要的交通樞紐，其古色古香的特色建築也吸引大批觀光客爭相前往。





亮點01：重要文化財中的優雅住宿

最優惠房價方案提供超寬敞雙人房並附Atrium早餐自助餐。飯店位於車站正上方交通便利，踏入館內卻宛如另一個世界。來客可持入住時發放的樓層導覽，探索館內展示的100件以上藝術作品。翌日早晨在位於站舍中央的賓客交誼廳Atrium享用講究早餐，可在復古的環境享受豐盛早餐，為旅程開啟美好的一天。

亮點02：期間限定！櫻花抹茶下午茶

▲飯店位於車站正上方交通便利，踏入館內卻宛如另一個世界。費用127,526日圓起（兩人一室）。

Bar&Cafe Camellia推出「櫻花抹茶下午茶」即日起至5月31日，以溫柔綻放的櫻花與香氣高雅的西尾抹茶為主角，巧妙融入和風食材的日式下午茶。適合購物觀光途中前來休憩片刻，享受滿滿櫻花與抹茶甜蜜饗宴！

地點：Bar&Cafe Camellia（バー＆カフェカメリア）

販售期間：即日起～2026年5月31日

時間：11：30～13：30、六日假11：30～14：00

*用餐時間為2小時

費用：8,500日圓 ▲即日起至5月31日在Bar&Cafe Camellia推出櫻花抹茶下午茶。





亮點03：皇居慢跑與丸之內散策

飯店全新製作原創慢跑地圖免費提供，新綠舒適季節推薦皇居周邊慢跑或散步，可向櫃台索取。丸之內與八重洲地區也是散步與美術館巡禮的絕佳地點，飯店步行範圍內即可抵達多間美術館，適合在宜人季節漫步街頭，度過充實愜意的一天。

▲飯店全新製作原創慢跑地圖免費提供，新綠舒適季節推薦皇居周邊慢跑或散步，可向櫃台索取。



預約請至東京車站飯店官方網站





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