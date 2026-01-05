澀谷新飯店Four Points Flex開幕，池尻大橋站3分鐘就到，超推特色便當式早餐。

東京又有新飯店，萬豪旗下的中價位飯店落腳目黑區，除了舒適的客房外，便當是早餐很吸引人，不過不是免費需要另外付費喔。

萬豪旗下的中階飯店品牌Four Points Flex by Sheraton在東京開設新館，「Four Points Flex by Sheraton東京澀谷西」正式於2025年年底在東京目黑區開幕，如果你是萬豪的會員，先筆記起來，準備下次踩點。

交通位置與客房

飯店位於東急田園都市線池尻大橋站步行3分鐘處，距離僅澀谷一站車程。成田機場和羽田機場均可直達，好逛的中目黑區亦在步行範圍內。周邊可前往的知名景點包含澀谷知名的十字路口、忠犬八公像、代代木公園、原宿及代官山等區域。飯店的房型包括：雙人房（11平方公尺）、雙床房（19平方公尺）、無障礙雙人房（16平方公尺）。最棒的是，全館禁煙，不只如此，每間客房還配備免費Wi-Fi、空調、小型冰箱、電熱水壺及工作空間。館內設置自助洗衣設備、製冰機及飲水機，也很適合Long Stay。

▲成田機場和羽田機場皆可直達，中目黑區也在步行範圍內，周邊也有不少可以前往的知名景點。





早餐服務

飯店提供便當式早餐，但是不是免費，是付費的，這是唯一美中不足的地方。房客可在櫃檯領取後，在客房或交誼廳內用餐。預訂截止時間為前一天的中午12點。

▲飯店提供付費式便當早餐，住客可在櫃檯領取後，在客房或交誼廳內用餐。





公共空間

飯店一樓設有備品吧台，提供各類盥洗用品供住客自取。備品包裝採用0.04毫米薄膜，講求環保以減少碳排放。交誼廳則設有18個座位，供住客用餐、會談或辦公使用，適合數位遊牧或遠端辦公的人。館內冰箱備有飲料可供購買，非常方便！

▲飯店一樓設有備品吧台，備品包裝採用0.04毫米薄膜，講求環保以減少碳排放；交誼廳則設有18個座位，適合數位遊牧或遠端辦公的人。





Four Points Flex by Sheraton東京澀谷西資訊

地址：東京都目黑區大橋2-22-7

交通方式：東急田園都市線池尻大橋站步行3分鐘

價格：雙人房每房每晚17,765日幣，每人每晚約8,882日幣

官方網站







盤點日本都市型飯店

推薦閱讀：大阪梅田新開飯店提供10,000本漫畫免費看到飽，梅田站7分鐘就到，官網訂房再給8折優惠。

推薦閱讀：福岡天神日航城市飯店！赤坂站3號出口即達，商務飯店中寬敞舒適的首選。

推薦閱讀：東京日本橋「SOIL Nihonbashi」新開幕，平價飯店＋咖啡+酒莊+共享空間，還能吃到手工酸種披薩。

推薦閱讀：預約起來！BASE LAYER HOTEL名古屋商務飯店新開幕，離地鐵步行只要5分鐘。

推薦閱讀：大阪絕美飯店再加一！長居公園運動系飯店健身房、三溫暖、瑜伽室隨你用。