地瓜控天堂降臨名古屋，2026年愛知地瓜美食博覽會名古屋綠洲21銀河廣場登場，全國地瓜料理大集合。

地瓜愛好者可以嚐到來自日本各地的美味地瓜料理，第三屆地瓜博覽會今年在名古屋舉辦，全國精選16間店家共襄盛舉。

對地瓜有著無限熱愛的饕客們注意了，「愛知地瓜博覽會2026」將於3月26日到29日在名古屋市東區的綠洲21銀河廣場熱鬧展開。這個在日本各地巡迴都大受好評的美食市集，今年第三度來到名古屋，這次更換了全新場地，記得別跑錯地方。從全國各地精選出約16間人氣店家，要用烤地瓜、地瓜甜點與各種創意地瓜料理，打造一場讓地瓜愛好者徹底滿足的美食盛宴。



▲愛知地瓜博覽會從全國各地精選出約16間人氣店家，要用烤地瓜、地瓜甜點與各種創意地瓜料理，打造一場美食盛宴。





從北到南精選日本16間店家

這次集結的店家陣容相當豪華，從日本北部的山形、關東的埼玉神奈川、關西的京都大阪兵庫奈良，一路到九州的福岡宮崎，甚至四國的德島都有代表參戰。每一間都是在當地擁有高人氣、對地瓜料理有獨到見解的專門店。



▲這次集結的店家陣容相當豪華，每一間都是在當地擁有高人氣、對地瓜料理有獨到見解的專門店。

▲從東北山形、關東埼玉神奈川、關的京都大阪兵庫奈良到九州福岡宮崎都有代表參戰。



像是來自德島的「東屋芋庵」、兵庫淡路島以金賞咖哩麵包聞名的「Sunheart」、福岡的地瓜甜點品牌「IMOKURIEMON」，還有埼玉的「OIMO cafe」與小江戶川越的「芋福堂」，都是在地瓜料理界響叮噹的名店。京都的「京都芋屋 芋與蔬菜」、大阪的「Creamy Croquette」與「和果」和菓子專門店，則展現了關西地區對地瓜甜點的精緻詮釋。



▲多種地瓜甜點展現地瓜的多元美味。



神奈川的地瓜專門店「oimo lab.」、宮崎的「SAZANKA」、奈良的派專門店「pie， guruguru」，以及兵庫的「BUTTER CREPE LAB.」，各自用不同形式演繹地瓜的美味可能性。來自茨城與東京的烤地瓜專門店「芋やす」、山形的「DOCO弐番館」，更是要讓大家品嚐到最純粹的烤地瓜風味。甚至還有大阪的香蕉果汁專門店「Crams Banana」，想必也會推出地瓜相關的創意飲品。



▲希望讓大家品嚐到最純粹的烤地瓜風味。





現場品嚐或外帶都方便

博覽會最貼心的設計就是同時提供內用與外帶選項。想要現場品嚐剛出爐熱騰騰的烤地瓜、酥脆的地瓜可樂餅或是綿密的地瓜派，可以選擇內用區慢慢享用，感受那種咬下去瞬間香甜在口中化開的幸福感。如果想多嘗試幾家店的商品，或是想帶回家與家人朋友分享，外帶商品也非常豐富，從地瓜甜點、麵包到加工食品應有盡有。



▲想多嘗試幾家店的商品可以外帶回家與家人朋友分享，品項非常豐富，從地瓜甜點、麵包到加工食品應有盡有。



各家店舖除了招牌商品，也可能推出博覽會限定款，這種只有現場才買得到的特殊口味，更是不容錯過的收藏品，絕對讓地瓜控們欲罷不能！吃貨們趕快衝一波囉！





活動資訊

活動名稱：愛知地瓜美食博覽會2026（愛知おいも万博 2026）

地址：愛知県名古屋市東区東桜1-11-1（オアシス21 銀河の広場）

活動期間：2026年3月26日～3月29日

時間：10：00～17：15

【第1場】10：00～11：15【第2場】11：30～12：45【第3場】13：00～14：15【第4場】14：30～15：45【第5場】16：00～17：15

入場費：預售票500日圓 當日票600日圓