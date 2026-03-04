地瓜控天堂降臨名古屋，2026年愛知地瓜美食博覽會名古屋綠洲21銀河廣場登場，全國地瓜料理大集合。

地瓜愛好者可以嚐到來自日本各地的美味地瓜料理，第三屆地瓜博覽會今年在名古屋舉辦，全國精選16間店家共襄盛舉。
對地瓜有著無限熱愛的饕客們注意了，「愛知地瓜博覽會2026」將於3月26日到29日在名古屋市東區的綠洲21銀河廣場熱鬧展開。這個在日本各地巡迴都大受好評的美食市集，今年第三度來到名古屋，這次更換了全新場地，記得別跑錯地方。從全國各地精選出約16間人氣店家，要用烤地瓜、地瓜甜點與各種創意地瓜料理，打造一場讓地瓜愛好者徹底滿足的美食盛宴。
從北到南精選日本16間店家
這次集結的店家陣容相當豪華，從日本北部的山形、關東的埼玉神奈川、關西的京都大阪兵庫奈良，一路到九州的福岡宮崎，甚至四國的德島都有代表參戰。每一間都是在當地擁有高人氣、對地瓜料理有獨到見解的專門店。
現場品嚐或外帶都方便
博覽會最貼心的設計就是同時提供內用與外帶選項。想要現場品嚐剛出爐熱騰騰的烤地瓜、酥脆的地瓜可樂餅或是綿密的地瓜派，可以選擇內用區慢慢享用，感受那種咬下去瞬間香甜在口中化開的幸福感。如果想多嘗試幾家店的商品，或是想帶回家與家人朋友分享，外帶商品也非常豐富，從地瓜甜點、麵包到加工食品應有盡有。
活動資訊
活動名稱：愛知地瓜美食博覽會2026（愛知おいも万博 2026）
地址：愛知県名古屋市東区東桜1-11-1（オアシス21 銀河の広場）
活動期間：2026年3月26日～3月29日
時間：10：00～17：15
【第1場】10：00～11：15【第2場】11：30～12：45【第3場】13：00～14：15【第4場】14：30～15：45【第5場】16：00～17：15
入場費：預售票500日圓 當日票600日圓