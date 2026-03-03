廣島新體驗！路面電車「循環線」3月28日開通，JR車站直達比治山超方便。

23年來廣島將迎來全新路面電車路線，環狀設計，連接比治山、市中心，讓在地廣島人或觀光客都獲得最大的便利。

廣島路面電車全新「循環線」敲定2026年3月28日上路！環狀路線將連結比治山與市中心，這是廣島路面電車23年來第一條新路線，來回雙向運行，對於台灣旅客來說，觀光購物更便利！

廣島路面電車23年來第一條新路線

循環線是廣島自繼2003年7號線（橫川站到廣島港）之後，相隔23年開闢的全新路線，循環線採環狀運行設計，以廣電本社前為起點，經過21個站，繞行一周約7公里。全程約需45分鐘。路線分為「順時鐘」與「逆時鐘」兩個方向。逆時針從廣電本社前出發，經皆實町六丁目、比治山下、的場町、紙屋町東，再回到廣電本社前。順時鐘則方向相反，從廣電本社前經紙屋町東、八丁堀、比治山下、皆實町六丁目,回到廣電本社前。特別的是，順時針的首班車與第二班車將從日赤病院前出發。其餘班次皆從廣電本社前出發。



▲循環線是廣島23年來開闢的全新路線，全線採環狀運行設計，沿途經過21個站，全程搭乘約需45分鐘。





廣島路面電車連通比治山和市中心

循環線最大的特色是連結比治山地區與市中心。過去比治山與繁華街紙屋町、八丁堀之間需要轉乘，循環線開通後可直達，便利性大幅提高。預計之後還會推出套裝行程！循環線的運行時段集中在白天。平日與假日皆為上午10點到下午4點。平日班次較密集，順時鐘與逆時鐘各15班，間隔約25分鐘。假日則各8班，間隔約45分鐘。詳細時刻表目前尚未公布。如果你已經去過廣島，不妨為了新的路線，再去一次！想體驗就鎖定2026年3月28日之後！



▲過去比治山與繁華街紙屋町、八丁堀之間需要轉乘，循環線開通後可直達，便利性大幅提高。

