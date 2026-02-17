頂級觀光列車THE ROYAL EXPRESS最後一年開進北海道，富良野花海、函館夜景一次全包。

日本觀光列車絕對是探訪日本最棒的選擇，THE ROYAL EXPRESS北海道巡航列車最後一年營運，快把握機會玩一趟北海道吧。

頂級觀光列車「THE ROYAL EXPRESS北海道巡航列車」2026年夏季將邁入第7年。這也是THE ROYAL EXPRESS車輛（伊豆急2100系）行駛北海道的最後一年。2026年8月至9月，共計8個班次，提供3條不同路線。抽籤只到3月底，動作要快！

北海道THE ROYAL EXPRESS最終年

THE ROYAL EXPRESS北海道巡航列車自2020年起每年夏季運行。如今，已經邁入第7年，但是THE ROYAL EXPRESS車輛（伊豆急2100系）將在2026年邁入歷史。2027年夏季起將改用新觀光列車「赤色之星」編組。想體驗現行THE ROYAL EXPRESS車輛的旅客，2026年是你的最後機會！最後一次運行期間為2026年8月、9月，總班次8班，路線數3條。

▲最後一次運行期間為2026年8月、9月，總班次8班，路線數3條。





北海道路線1：道南海岸線之旅

這是THE ROYAL EXPRESS首次前往道南地區的特別路線。出發日期為2026年8月6日和2026年8月13日共2梯，天數為5天4夜。景點包含八幡坂、大沼湖上巡航和道南漁火鐵道。充分體驗道南魅力後，將前往美瑛、富良野。這條路線融合了北海道海洋、城市、田園的精華，你可以一次品盡北海道的魅力。

▲共2梯，天數為5天4夜。景點包含八幡坂、大沼湖上巡航和道南漁火鐵道。





北海道路線2：經典周遊之旅

這調適廣受好評的經典路線。出發日期為2026年8月21日、2026年8月28日和2026年9月4日共3梯，天數為4天3夜。觀光景點包含屈斜路湖自然導覽，可體驗源流獨木舟，同時會經過拼布之丘，觀賞美瑛的彩色丘陵。

▲天數為4天3夜，可體驗源流獨木舟，同時會經過拼布之丘，觀賞美瑛的彩色丘陵。





北海道路線3：日本最北端之旅

出發日期為2026年9月11日、2026年9月18日、2026年9月25日共3梯。天數為4天3夜3泊。目標是日本最北之地「稚內」。你可以看見無盡延伸的壯闊大地、被平緩丘陵環繞的大草原以及利尻富士的身姿。重點景點包含大雪山系和宗谷岬！

▲目標是日本最北之地「稚內」。可以看見無盡延伸的壯闊大地、被平緩丘陵環繞的大草原以及利尻富士的身姿。





北海道THE ROYAL EXPRESS費用

旅行費用包含完整服務。北海道各路線價格每人旅行費用（2人1室使用的基本費用）：

● HOKKAIDO～NORTHERN COASTLINE～道南海岸線之旅：116萬日圓起（含稅）

● HOKKAIDO CRUISE TRAIN經典周遊：98萬日圓起（含稅）

● HOKKAIDO 日本最北端之旅：96萬日圓起（含稅）

價格依出發日期與房型可能有所不同。詳細價格請參考官方網站或洽詢旅遊服務台。





北海道THE ROYAL EXPRESS預約資訊

預約即日起開始，分為早鳥抽籤與一般抽籤。

■早鳥抽籤販售

申請期間：即日起～ 2月28日23:59

資格條件：參加者（含同行者）全員在2026年1月之前，曾參加附住宿的THE ROYAL EXPRESS巡航方案2次以上（旅行社主辦行程除外）

符合資格的顧客將收到旅遊服務台通知。早鳥販售若未中籤，將自動進入一般抽籤販售。





■一般抽籤販售

申請期間：即日起～ 3月22日23:59

申請方式：填寫官方網站線上表格。申請人數超過名額時採抽籤無參加次數限制。首次參加者也能申請。

官方網站

2026年讓人期待的觀光列車

