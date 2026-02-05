中目黑的風味散步！木質設計Ｘ可可香Ｘ四季風味地圖，前進巧克力專賣店Green Bean to Bar 啟你的可可之旅。

風格悠閒的中目黑印象中是咖啡集中區，此外這區也有許多選物店，特別適合散步，一間藍色的巧克力小店坐落其中，快來場世界巧克力之旅吧。

漫步目黑川畔，很容易就能發現那棟低調卻滿是香氣的小屋。距離星巴克臻選®東京烘焙工坊不到五分鐘，一棟寶藍色木門搭配大片落地窗、黑格窗的green bean to bar CHOCOLATE 中目黒本店，推開門，你會發現每一塊巧克力看起來都像被精心對待。

▲目黑川畔很容易就能發現那棟低調卻滿是香氣的小屋。





迷人的目黑區

一直以來，目黑區都流露一種東京其他區域難以複製的靜奢感，位於澀谷與自由之丘之間，具備交通便利卻又保有住宅靜謐的特性，不像銀座的華美氛圍、代官山的潮感或表參道的設計密度，而是帶點距離感的靜奢文化。

目黑區之所以迷人，源自江戶時期，目黑川周邊就被視為遠足郊遊地，當時並非整齊的河堤，而是充滿田園風光的溪流，文人墨客常來此遠足，欣賞四季的變化； 可惜的是，隨著明治與大正時期的工業發展，溪流兩旁工廠林立，水質曾因工業廢水而嚴重惡化，幸於 1990 年代大舉整頓，尤其在目黑川沿岸重新種植約 800 株染井吉野櫻，並隨著夜間點燈櫻花祭的限定活動，再度成為如今東京的賞櫻景點和散步街區。

四季有景，目黑川街景卻始終維持一致的美感統一，讓人即使走在河岸邊，也像是在閱讀一本都市設計的教科書；除了每年春天的賞櫻活動，就屬日本唯一、亞洲唯二，全世界僅有六間的星巴克臻選®東京烘焙工坊最為知名，不僅隈研吾風格造型的建築引人打卡，店內的巨型銅製烘豆機、調酒吧、烘焙坊、茶飲區和臻選店專屬商品區，然而，每回步出星巴克的我的目光，總是會被對岸那棟寶藍色的巧克力專賣店所吸引。終於這次，正式登門了。

▲這一區以全世界僅有六間的星巴克臻選®東京烘焙工坊最為知名，隈研吾風格造型的建築引人打卡，店內的巨型銅製烘豆機、調酒吧、烘焙坊、茶飲區和臻選店專屬商品區也是特色。





green bean to bar CHOCOLATE 中目黒本店

從可可豆產地到餐桌（bean to bar），green bean to bar CHOCOLATE 中目黒本店根據可可豆的單一產地（非混合產地），分別完成12道工序，自可可豆烘焙、研磨到手工製成巧克力豆，一切都透明展示在眼前，你可以看著師傅在玻璃後面調溫、入模、包裝，整個過程幾乎沒有多餘修飾。

牆上掛著手繪的產地地圖，巧克力包裝標示著坦尚尼亞、秘魯、馬達加斯加等可可豆產地、烘焙度與風味特性標示，一排排櫥窗陳列，宛如一座可可豆的博物館。

甜點櫃展示當季限定巧克力、夾心巧克力、巧克力禮盒，採日本傳統和紙包裝的green bean to bar CHOCOLATE巧克力禮盒，無論是外帶自用或送禮，都相當合適！或是想嚐嚐冰箱甜點櫃內的各款巧克力甜食，不只可外帶，也供應現場內用品嚐，若你得空，不妨挑個樸質而明亮的內用座位，安靜地，內斂地，與春風，與可可豆機研磨的低鳴聲，相伴一個午後。

▲中目黒本店根據可可豆的單一產地分別完成12道工序。

▲巧克力包裝標示著坦尚尼亞、秘魯、馬達加斯加等可可豆產地，宛如一座可可豆的博物館。

▲冰箱甜點櫃內的各款巧克力甜食，不只可外帶，也供應現場內用品嚐。

▲明亮的內用座位可以安靜地度過一個午後。





內用的巧克力時光

在冰箱甜點櫃之前，徘徊一陣子，想嚐嚐大人感的苦味巧克力，卻又怕苦；想嚐嚐造型可愛的巧克力閃電泡芙或泡芙，但又覺得與今日心情不符。店員用簡單英文跟我說，可以依照酸度（例如酸味濃郁或微酸）、苦味（例如黑可可或牛奶）、特徵（特殊口味或經典口味）來決定，最終，我還是選擇了Esmeraldas，這是號稱可可豆的發源地－南美洲厄瓜多西北海岸的埃斯梅拉達斯省的大型可可農場「Costa Esmeraldas」的經典可可豆。

坐在靠窗的小圓桌，看著路人與花雨交錯的畫面，那天的春風把幾片櫻花吹進來，落在桌邊，整個畫面安靜得像一張被時間延長的底片。一口巧克力，瓜果的甜度和香氣，令人印象深刻，乳製品的發酵韻味發生在入口即化後，吞下那一口之前，則勾勒一絲香料或香草的香味，啊，或許那是薄荷吧。

▲坐在靠窗的小圓桌，看著路人與花雨交錯的畫面，整個畫面安靜得像一張被時間延長的底片。

▲可以依照酸度、苦味、特徵來決定你想品嚐的巧克力美味。





買幾個單品巧克力回家

每一片巧克力背後都有一段土地與氣候的故事。我在春季３月抵達，店內展示著經典苦味黑巧克力、牛奶巧克力及使用日本抹茶與印尼牛奶巧克力的抹茶巧克力，另外這幾款也讓我非常心動。Fortunato No.4（福爾圖納托 4 號）：採用一種被認為 100 年前就已滅絕的稀有可可品種製成，在口中融化時，散發香草、乾果、堅果和泥土的香氣。Tokyo Shio（滿月之鹽）：採用坦尚尼亞可可豆製成的黑巧克力，混合名為「滿月之鹽」的天然鹽（是由東京伊豆大島滿月日抽取的海水製成），層次感清晰，回甘特別。

▲每一片巧克力背後都有一段土地與氣候的故事。



目黑川兩岸的生活日常，流露著慢慢來也可以很講究的街區哲學，特別重視寫著產地標籤的花店、餐酒館、選物店、設計師品牌或獨立工作室與私人住宅混搭而成的社區生活。在這裡，「過日子」本身就是一種風格行為，如果你喜歡東京新世代的自由審美感，至少安排一天到目黑川走走吧！



▲目黑川兩岸的生活日常流露著慢慢來也可以很講究的街區哲學。





green bean to bar CHOCOLATE 中目黒本店

地址：東京都目黒区青葉台 2-16-11

營業時間：10：00～20：00