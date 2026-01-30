手機秒買北海道交通票！巴士火車票全包，免下載APP，用QR code直接進站，函館、釧路、帶廣周遊券通通有。

玩北海道越來越方便了，「環遊北海道」整合50+交通票券讓大家輕鬆用手機購買各種交通票券，可以好好來趟北海道之旅了。

北海道交通不再複雜！北海道推出「環遊北海道」整合50+交通票券，支援13種語言，手機就能一鍵購票。本文詳解使用方式、推薦票券，讓你輕鬆暢遊北海道。

北海道交通新平台：「環遊北海道」是什麼？

「環遊北海道」（ぐるっと北海道）交通整合平台，這平台於2025年11月17日正式上線，獲得日本國土交通省的認證支持。這個平台最大的特色是整合了北海道超過50種交通票券。從JR北海道的鐵路周遊券，到各地的巴士一日券，甚至連路面電車和觀光纜車的套票都一應俱全。





北海道交通票券選擇

「環遊北海道」平台的票券涵蓋北海道各主要區域。

函館地區推出「函館旅遊通行證」。這張票券整合了JR北海道、函館巴士、函館市電、道南ISARIbi鐵道等多家業者的服務。遊客可以自由搭乘這些交通工具遊覽函館市區與周邊景點。

道東地區提供釧網線周遊券與花咲線周遊券。這兩條路線連接釧路、網走、根室等城市。遊客可以沿途欣賞釧路濕原、知床等自然景觀。

札幌周邊有多種選擇。小樽水族館巴士套票、小樽天狗山巴士套票都從札幌出發。套票包含往返巴士與景點門票，適合一日遊行程。札幌市電24小時乘車券則方便市區移動。

其他地區包括特急根室號、帶廣至然別湖往返券、十勝帶廣機場至十勝川溫泉連絡巴士券、北見巴士周遊券、4/7日周遊通行證、女滿別機場線等。這些票券都能透過網站直接購買。不需要到現場窗口排隊。





北海道交通票券購買流程

在「環遊北海道」平台購買交通票券非常簡單。整個流程不需要下載APP，只要用手機瀏覽器就能完成。

步驟1：瀏覽與諮詢

首先進入「環遊北海道」官網。首頁會出現可愛的蝦夷松鼠AI助手，你可以直接與它對話，詢問適合的行程和票券。如果已經知道要買什麼票券，也可以直接瀏覽商品頁面。票券按照地區分類，例如函館地區、道東地區、札幌周邊等，方便快速找到需要的票券。

每張票券都有詳細的說明。包括使用範圍、有效期限、價格、注意事項等資訊。部分票券還附有使用地圖，清楚標示可以搭乘的路線和範圍。





步驟2：線上付款

選好票券後，點擊購買按鈕。系統會要求填寫基本資料，包括姓名、電子郵件、聯絡電話等。這些資訊用於票券發送和客服聯繫。付款方式支援信用卡。接受Visa、Mastercard、JCB、American Express等主要信用卡。完成付款後，系統會立即發送確認郵件。郵件中包含票券的QR碼和使用說明。建議將郵件加入星號或截圖保存，方便隨時查閱。





步驟3：出示使用

抵達北海道後，使用票券非常簡單。只需要打開手機上的票券畫面，出示給司機或站務人員查看即可。

部分車站支援QR碼自動閘門。目前函館站、五稜郭站、新函館北斗站、釧路站都已設置QR閘門。只要將手機上的QR碼對準掃描器，閘門就會自動打開。使用巴士時，上車時出示票券給司機確認。大部分司機都習慣看電子票券，所以不用擔心溝通問題。如果司機不確定，票券上也有清楚的日文說明可供參考。如果你計畫去北海道，也可以直接從這網站上確認可購買的交通票券，按照票券上的路線來排行程喔！

北海道交通平台「環遊北海道」資訊

平台名稱：ぐるっと北海道（環遊北海道）

網址

支援語言：日文、英文、韓文、繁體中文、簡體中文、越南文、泰文、馬來文、印尼文、西班牙文、法文、德文、義大利文

QR閘門對應車站：函館站、五稜郭站、新函館北斗站、釧路站