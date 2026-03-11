> 美食 > 清酒迷秋田旅遊必訪！天壽酒造百年酒藏，鳥海山純米大吟釀成秋田伴手禮首選。

清酒迷秋田旅遊必訪！天壽酒造百年酒藏，鳥海山純米大吟釀成秋田伴手禮首選。

天寿酒造秋田美食秋田酒造日本
2026-03-11 14:40文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

清酒迷必訪秋田百年酒造！「天壽酒造」依山傍水，嚴選美山錦釀出清爽細膩的日本酒，提供見學與品酒體驗，代表作鳥海山純米大吟釀屢獲國際大獎，生酒更是必喝！

清酒愛好者不可錯過的秋田酒造體驗！位於秋田縣由利本莊市的「天壽酒造」，自明治七年（1874年）創立以來，依循傳統工藝釀造日本酒。酒造得天獨厚，背靠秋田百大名山鳥海山，利用山頂積雪滲入地層後形成的天然地下伏流水，以及由當地子吉川灌溉的稻田所孕育的優質米，釀造出清澈、風味純淨的日本酒。▲創立於1874年的「天壽酒造」，為清酒迷必訪的秋田代表性酒造。（攝影：楊婷雅）
▲創立於1874年的「天壽酒造」，為清酒迷必訪的秋田代表性酒造。（攝影：楊婷雅）▲「天壽酒造」每日提供兩場見學體驗，由專人帶領導覽環境、講解酒造發展歷史。（攝影：楊婷雅）


▲「天壽酒造」每日舉辦兩場見學體驗，由專人帶領導覽環境、講解酒造發展歷史。（攝影：楊婷雅）


「天壽酒造」精選美山錦，釀出細膩豐潤風味

「天壽酒造」嚴選100%由酒米研究會精心栽培的優質「美山錦」，導覽人員特別強調此款米粒飽滿且心白比例高，非常適合釀酒。釀出的清酒清爽輕盈、酒香飄逸悠長，喉韻純淨，完美呼應酒造名稱中「帶來幸福與長壽」的美好寓意。▲「天壽酒造」嚴選100%由酒米研究會精心栽培的優質「美山錦」。（攝影：楊婷雅）
▲「天壽酒造」嚴選100%由酒米研究會精心栽培的優質「美山錦」。（攝影：楊婷雅）


「天壽酒造」見學體驗，深入日本酒的世界

「天壽酒造」提供預約制見學體驗，每人費用1000日圓，每日兩場，分別於上午十點及下午兩點，活動全程約一小時。由專人帶領，介紹酒造創業以來的發展歷程，並讓參觀者近距離觀摩磨米、製麴、發酵等釀造流程。活動尾聲，得以品嚐多款酒造自豪的清酒，體驗各式風味與香氣；只是要注意的是，見學導覽全程以日語進行，因此建議具備日語能力者再行預約報名。
▲「天壽酒造」見學體驗，參觀者可以近距離觀摩磨米、製麴、發酵等釀造流程。（攝影：楊婷雅）


▲「天壽酒造」見學體驗，可以近距離觀摩磨米、製麴、發酵等釀造流程。（攝影：楊婷雅）


 「天壽酒造」鳥海山純米大吟釀，香氣細膩的得獎佳釀

「天壽酒造」推出的「 鳥海山純米大吟釀」是一款屢獲國際肯定的清酒，酒體清澈細膩，散發青蘋果與淡雅花香，口感柔和順口，兼具芳香與層次感。並且榮獲2025年東京清酒挑戰賽白金獎、米蘭清酒挑戰賽銀獎，以及國際清酒挑戰賽等多項重要獎項，屢屢展現在國際舞台上的競爭力與風味實力；此外，「天壽酒造」的生酒也非常值得一試，但因需冷藏保存，不便攜帶出境，因此建議參觀時務必品嚐一杯，感受生酒的鮮明風味。▲活動尾聲，可以試飲「天壽酒造」數款自豪的清酒。（攝影：楊婷雅）
▲見學活動尾聲可以試飲「天壽酒造」數款自豪的清酒。（攝影：楊婷雅）▲「 鳥海山純米大吟釀」是獲獎無數的清酒，特別適合作為秋田伴手禮送給喜愛清酒的親友。（攝影：楊婷雅）


▲鳥海山純米大吟釀獲獎無數，適合作為秋田伴手禮送給喜愛清酒的親友。（攝影：楊婷雅）



「天壽酒造」店家資訊

營業時間：週一～週五08:00～17:00
地址：015-0411 秋田県由利本荘市矢島町城内字八森下117番地
電話：0184-55-3165
官網：天壽酒造

秋田美食、旅遊情報

推薦閱讀：最萌的秋田祭典！犬子祭 專為狗狗祈福的冬日祭典，愛狗人士2月秋田旅遊必衝。

推薦閱讀：日本三大樹冰之一！森吉山樹冰 搭乘阿仁滑雪場纜車直達，秋田犬北斗超萌迎賓。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
秋田「大人系旅行」提案：微醺酒造、農家慢活、絕美祭典，解鎖你的深度旅程。
秋田「大人系旅行」提案：微醺酒造、農家慢活、絕美祭典，解鎖你的深度旅程。
Walker新發現
宜蘭伴手禮推薦!! 「島匠商行」醬油糰子必吃 復刻阿嬤手釀醬油 超美老屋就在這(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)/ #宜蘭美食 #三星美食 #宜蘭小吃 #醬油糰子
宜蘭伴手禮推薦!! 「島匠商行」醬油糰子必吃 復刻阿嬤手釀醬油 超美老屋就在這(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)/ #宜蘭美食 #三星美食 #宜蘭小吃 #醬油糰子
WalkerLand數位編輯室
日本三大樹冰之一！森吉山樹冰 搭乘阿仁滑雪場纜車直達，秋田犬北斗超萌迎賓。
日本三大樹冰之一！森吉山樹冰 搭乘阿仁滑雪場纜車直達，秋田犬北斗超萌迎賓。
記者 楊婷雅
淡路島牛奶美味研究計畫！淡路島山丘上的牛奶研究室全新開幕，首波推出三款美味淡路島白色牛奶費南雪必嚐。
淡路島牛奶美味研究計畫！淡路島山丘上的牛奶研究室全新開幕，首波推出三款美味淡路島白色牛奶費南雪必嚐。
特派員 Trish
名古屋伴手禮新開幕！吉伊卡哇燒3/17進駐名古屋PARCO，限定草莓口味、17款周邊必收。
名古屋伴手禮新開幕！吉伊卡哇燒3/17進駐名古屋PARCO，限定草莓口味、17款周邊必收。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

天寿酒造

-
東北秋田縣015-0411由利本荘市矢島町城内字八森下117番地
0