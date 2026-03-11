清酒迷秋田旅遊必訪！天壽酒造百年酒藏，鳥海山純米大吟釀成秋田伴手禮首選。

清酒迷必訪秋田百年酒造！「天壽酒造」依山傍水，嚴選美山錦釀出清爽細膩的日本酒，提供見學與品酒體驗，代表作鳥海山純米大吟釀屢獲國際大獎，生酒更是必喝！

清酒愛好者不可錯過的秋田酒造體驗！位於秋田縣由利本莊市的「天壽酒造」，自明治七年（1874年）創立以來，依循傳統工藝釀造日本酒。酒造得天獨厚，背靠秋田百大名山鳥海山，利用山頂積雪滲入地層後形成的天然地下伏流水，以及由當地子吉川灌溉的稻田所孕育的優質米，釀造出清澈、風味純淨的日本酒。

▲創立於1874年的「天壽酒造」，為清酒迷必訪的秋田代表性酒造。（攝影：楊婷雅）

▲「天壽酒造」每日舉辦兩場見學體驗，由專人帶領導覽環境、講解酒造發展歷史。（攝影：楊婷雅）

「天壽酒造」精選美山錦，釀出細膩豐潤風味

「天壽酒造」嚴選100%由酒米研究會精心栽培的優質「美山錦」，導覽人員特別強調此款米粒飽滿且心白比例高，非常適合釀酒。釀出的清酒清爽輕盈、酒香飄逸悠長，喉韻純淨，完美呼應酒造名稱中「帶來幸福與長壽」的美好寓意。

▲「天壽酒造」嚴選100%由酒米研究會精心栽培的優質「美山錦」。（攝影：楊婷雅）

「天壽酒造」見學體驗，深入日本酒的世界

「天壽酒造」提供預約制見學體驗，每人費用1000日圓，每日兩場，分別於上午十點及下午兩點，活動全程約一小時。由專人帶領，介紹酒造創業以來的發展歷程，並讓參觀者近距離觀摩磨米、製麴、發酵等釀造流程。活動尾聲，得以品嚐多款酒造自豪的清酒，體驗各式風味與香氣；只是要注意的是，見學導覽全程以日語進行，因此建議具備日語能力者再行預約報名。



▲「天壽酒造」見學體驗，可以近距離觀摩磨米、製麴、發酵等釀造流程。（攝影：楊婷雅）

「天壽酒造」鳥海山純米大吟釀，香氣細膩的得獎佳釀

「天壽酒造」推出的「 鳥海山純米大吟釀」是一款屢獲國際肯定的清酒，酒體清澈細膩，散發青蘋果與淡雅花香，口感柔和順口，兼具芳香與層次感。並且榮獲2025年東京清酒挑戰賽白金獎、米蘭清酒挑戰賽銀獎，以及國際清酒挑戰賽等多項重要獎項，屢屢展現在國際舞台上的競爭力與風味實力；此外，「天壽酒造」的生酒也非常值得一試，但因需冷藏保存，不便攜帶出境，因此建議參觀時務必品嚐一杯，感受生酒的鮮明風味。

▲見學活動尾聲可以試飲「天壽酒造」數款自豪的清酒。（攝影：楊婷雅）

▲鳥海山純米大吟釀獲獎無數，適合作為秋田伴手禮送給喜愛清酒的親友。（攝影：楊婷雅）

「天壽酒造」店家資訊

營業時間：週一～週五08:00～17:00

地址：015-0411 秋田県由利本荘市矢島町城内字八森下117番地

電話：0184-55-3165

官網：天壽酒造

秋田美食、旅遊情報

推薦閱讀：最萌的秋田祭典！犬子祭 專為狗狗祈福的冬日祭典，愛狗人士2月秋田旅遊必衝。

推薦閱讀：日本三大樹冰之一！森吉山樹冰 搭乘阿仁滑雪場纜車直達，秋田犬北斗超萌迎賓。