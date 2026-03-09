窮遊關西必看！不到台幣1千，暢遊大阪、京都、奈良，JR電車2天無限搭。

關西也有超划算新交通票券，一張Passs就能在連續兩天內往返大阪、京都、奈良等觀光熱門地區，會玩的行家快提早預訂吧。

關西自由行省錢神器來了！JR推出關西QR 2 day Pass，大人只要4,000日圓，就能在2天內無限搭乘電車。搭乘地區涵蓋大阪、京都、奈良、和歌山、姫路，車種包含普通列車、新快速、快速。另外，不用紙本票，只要手機裡有存QR碼就能立刻進站，免排隊取票。

關西2日周遊Pass：涵蓋範圍與票價

JR推出「JR西日本QR2day Pass」。價格方面，大人4,000日圓，兒童2,000日圓。只要持有這張乘車券，你就可以在連續的2天內，於指定區間無限搭乘電車。適用車種包含普通列車、快速、新快速的普通車自由座。自由周遊區間涵蓋範圍相當廣。東至長濱、西至姫路。大阪環狀線全線、關西本線（JR難波至木津）、奈良線全線、阪和線全線、關西機場線全線皆在範圍內。京都方面可搭至龜岡，福知山線可搭至寶塚。和歌山線的王寺至高田、櫻井線全線也包含在內。詳細的路線圖可以參照底下的圖片。以大阪到姫路為例，單程普通運費為大人1,460日圓，搭新快速約1小時。2天來回就已超過票價。對於想在關西多點移動的旅客來說，非常划算。



▲只要持有這張乘車券，你就可以在連續的2天內，於指定區間無限搭乘電車。





關西Pass購買方式：手機App線上訂購

這張關西周遊券僅能透過「KANSAI MaaS」網站或App購買。要注意的是，車站窗口與售票機均無販售！購買時須註冊KANSAI MaaS會員，並以信用卡付款。你可於搭乘日一個月前的上午10點起購買，最晚可於搭乘當日購入。發售期間至2027年3月30日，利用期間至2027年3月31日，但2026年3月31日及2027年3月31日無法作為使用開始日。一次最多可同時購買4張。購買後可透過分配功能，將票券轉給同行者使用。接收票券者也須註冊KANSAI MaaS會員，並於24小時內完成接收。

▲關西周遊券僅能透過「KANSAI MaaS」網站或App購買。





關西Pass使用方式與注意事項

搭乘時，你需要開啟KANSAI MaaS的票券畫面，顯示QR碼，對準QR碼對應閘機感應即可進站。不可使用螢幕截圖或列印的QR碼。部分無QR碼閘機的車站，則需掃描站內張貼的QR碼，並向站務員出示票券的畫面。在涵蓋路線中，可加購無紙化（Ticketless）的特急券或指定席券，來搭乘特急或新快速A-Seat的付費座位。但Sunrise瀨戶號、Sunrise出雲號、WEST EXPRESS銀河號、Hanaakari號不可使用！退票方面，未使用且在有效期間開始日前或期間內，可透過KANSAI MaaS辦理。扣除手續費220日圓後退還票款。若已分配票券，須全數回收後方可辦理。使用開始後，即使因列車停駛或延誤，也不予退費。搭乘途中若手機故障、沒電或網路不穩導致無法顯示票券畫面，須另行支付車資，且事後不退還。記得要帶行動電源，避免沒電。





票券資訊

票券名稱：JR西日本QR2day Pass

票價：大人4,000日圓／兒童2,000日圓

發售期間：至2027年3月30日

利用期間：至2027年3月31日起（連續2日有效）

販售管道：KANSAI MaaS網站・App（信用卡付款）

官方網站







