平價又充滿美味的春季巧克力上市，超平價價格犒賞每位想嚐一口甜品的巧克力控，作為伴手禮也是不錯的選擇喔。

日本知名巧克力品牌Mary's Chocolate推出全新概念商品「一石三鳥巧克力」已在全國量販店開賣。這系列巧克力鎖定「沒什麼特別的日子，更需要小小獎勵」的概念，要讓每天辛苦工作的你、陪伴你的家人，還有親密好友，都能輕鬆享受不奢侈卻令人開心的美味時光。

一盒三種口味的大滿足

「一石三鳥巧克力」系列最大特色就是每盒都裝有三種不同口味，就像在咖啡廳點了綜合甜點拼盤，一次滿足多種味蕾需求。開發團隊特別強調，他們希望創造出「真正自己想吃的巧克力」，在食材選擇上絕不妥協，同時又維持親民價格，讓人不用等特殊節日，隨時都能買來犒賞自己。

每盒份量剛好是能放進手掌的小巧尺寸，非常適合順手塞進包包或辦公室抽屜。當工作告一段落想喘口氣時，拿出來吃個一兩顆，那種短暫的放鬆與甜蜜，往往就足以重新充電，繼續面對接下來的挑戰。



▲開發團隊希望創造出真正自己想吃的巧克力，食材選擇上絕不妥協，同時又維持親民價格。





六大主題任你挑選

這次共推出六種主題組合，每一款都精心挑選三種相關風味，讓口味層次更豐富。



草莓三鳥巧克力

集結了栃木縣的栃乙女、福岡的甘王與新潟的越後姬三種草莓，酸酸甜甜的滋味讓人少女心大爆發。



▲選用栃木縣的栃乙女、福岡的甘王與新潟的越後姬三種草莓製成。





抹茶三鳥巧克力

囊括濃茶松露、西尾抹茶與宇治抹茶，從濃郁到清雅的香氣與微苦韻味，最適合喜歡日式茶香的人。



▲濃茶松露、西尾抹茶與宇治抹茶，從濃郁到清雅的香氣與微苦韻味。





堅果三鳥巧克力

融合杏仁碎片、榛果與開心果三種堅果，不同的脆度與香氣在口中交織，那種層次豐富的咀嚼樂趣，吃一顆就能感受到滿滿幸福感。



▲融合杏仁碎片、榛果與開心果三種堅果。





紅茶三鳥巧克力

包含伯爵茶、奶茶與印度香料茶三種風味，為平凡午後增添幾分優雅氣息。



▲伯爵茶、奶茶與印度香料茶三種風味增添分優雅。





柑橘三鳥巧克力

用柚子、瀨戶內檸檬與柳橙的清新酸甜，趕走疲憊帶來清爽好心情。



▲展現出柚子、瀨戶內檸檬與柳橙的清新酸甜。





春季限定賞花三鳥巧克力

將日式和菓子轉化為巧克力形式，推出御手洗丸子風味、櫻花麻糬風味與黃豆粉麻糬風味三款，讓人彷彿在櫻花樹下品嚐和菓子般，充滿春日浪漫情懷。



▲御手洗丸子風味、櫻花麻糬風味與黃豆粉麻糬風味三款表現春日情懷。



Mary's Chocolate這次推出的「一石三鳥巧克力」系列，用親民的價格、精緻的品質，還有貼心的概念設計，成功抓住了現代人想要小確幸卻不想太奢侈的心理。無論你是每天通勤的上班族、忙碌的家庭主婦，還是努力準備考試的學生，都值得在平凡的某一天，為自己準備一盒這樣的小獎勵，提醒努力生活的你，真的很了不起。





販售資訊 售價：每盒432日圓（含稅）

販售日期：2026年２月15日

販售地點：日本全國量販店等

官方網站

