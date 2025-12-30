> 美食 > 東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過。

東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過。

2025-12-30 17:00文字：記者 蕭芷琳 圖片提供:株式会社グレープストーン
東京必買伴手禮再添話題！VERY RUBY CUT 冬季限定草莓巧克力奶油三明治登場，品川站限時販售、開賣即秒殺，草莓控赴日必收。

日本東京冬季甜點市場再掀話題熱潮！草莓甜點專門店「VERY RUBY CUT」宣布，推出冬季限定新品「THE 草莓巧克力奶油三明治」，自2026年1月10日起至2月14日限時販售。這款曾於日本最大巧克力祭典引發搶購熱潮的話題甜點，正式首度進軍關東地區，成為台灣旅客冬季造訪東京時不可錯過的必買伴手禮之一。

▲東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過（株式会社グレープストーン 提供）
▲東京必買伴手禮話題新品！VERY RUBY CUT 冬季限定草莓巧克力奶油三明治登場，品川站限時販售引爆排隊人潮（株式会社グレープストーン 提供）
▲東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過（株式会社グレープストーン 提供）
▲東京必買伴手禮「VERY RUBY CUT」THE 草莓巧克力奶油三明治／3 入裝 1,890 日圓（含稅）（株式会社グレープストーン 提供）

東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 冬季新品開賣

位於東京品川站的「VERY RUBY CUT ecute品川店」長期名列排隊名店，是許多日本甜點迷與海外旅客心中的東京必吃甜點之一，也被視為品川站最具代表性的伴手禮據點。此次推出的「THE 草莓巧克力奶油三明治」為品牌招牌商品「草莓奶油三明治」的冬季限定升級版。將草莓果肉慢火熬煮成果醬凍，搭配自家製巧克力鮮奶油與甘納許，入口即可感受到草莓果酸與雙重巧克力交織出的濃厚層次。

▲東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過（株式会社グレープストーン 提供）
▲東京美食推薦必買，VERY RUBY CUT 推出冬季升級版草莓巧克力奶油三明治，草莓果酸與雙重巧克力完美融合（株式会社グレープストーン 提供）

東京品川限定販售！台灣旅客冬季日本行必鎖定

「THE 草莓巧克力奶油三明治」僅於 VERY RUBY CUT ecute 品川店販售，且每日採限時、限量方式供應，經常開賣即完售。對於計畫冬季前往東京的台灣旅客而言，這款結合草莓與巧克力的期間限定甜點，不僅話題性十足，也兼具送禮體面與收藏價值，是今年東京冬季必買伴手禮清單中的重點推薦。想搶先品嚐日本最新甜點潮流，建議行程中務必將品川站排入清單。

▲東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過（株式会社グレープストーン 提供）
▲台灣旅客日本自由行必鎖定，VERY RUBY CUT 冬季限定草莓巧克力奶油三明治僅在品川站買得到（株式会社グレープストーン 提供）

東京必買伴手禮 東京美食推薦 VERY RUBY CUT

販售店鋪：VERY RUBY CUT ecute 品川店
販售期間：2026 年 1 月 10 日（六）至 2 月 14 日（六）
售價：THE 草莓巧克力奶油三明治／3 入裝 1,890 日圓（含稅）
注意事項：
（1）需冷藏保存
（2）每日僅於 8:00 開店及 17:00 兩個時段限定販售
（3）可與常態商品「草莓奶油三明治」合併購買，每人限購合計 3 盒
（4）各販售時段將於開賣前 30 分鐘發放購買整理券，實際發放時間可能依現場狀況調整
（5）販售方式可能有所變更，最新資訊請以官方網站公告為準

