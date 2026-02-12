> 旅遊 > 隈研吾設計Ｘ地瓜發電！宮崎霧島酒造攜手星巴克打造夢幻複合設施KIRISHIMA GREENSHIP icoia，在植物園裡喝咖啡太療癒。

隈研吾設計Ｘ地瓜發電！宮崎霧島酒造攜手星巴克打造夢幻複合設施KIRISHIMA GREENSHIP icoia，在植物園裡喝咖啡太療癒。

tiger Walker 玩樂季星巴克綠色建築隈研吾
2026-02-12 11:49文字：特派員 Trish 圖片提供:スターバックスコーヒージャパン株式会社
日本又有很酷的設施，星巴克第一間得來速、隈研吾操刀設計、100%地瓜發電等都讓新設施變得很有趣。

日本知名燒酎品牌「霧島酒造」與星巴克攜手打造的複合設施「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」，於2026年1月27日在宮崎縣都城市正式開幕。這座由建築大師隈研吾操刀設計的建築，結合星巴克得來速門市、霧島酒造直營店和玻璃溫室植物園三大空間，最特別的是整座設施使用「地瓜發電100%」的電力營運，星巴克的咖啡渣也回收做發電燃料，環保概念做到極致。

隈研吾的自然系建築美學

建築由日本建築大師隈研吾設計，延續他一貫的「與自然對話」理念。整棟建築大量採用玻璃，讓陽光充分照進室內，外觀融入都城的自然景觀，遠看就像從綠意中生長出來的透明盒子。室內天花板使用經過特殊處理的竹子，牆面則混入星巴克咖啡渣和九州南部火山灰土壤製成的裝潢板材，走進去就能聞到淡淡的竹香和土壤氣息，視覺、嗅覺都被自然包圍。這種將在地素材融入建築的手法，讓整座設施不只是商業空間，更像是都城自然的延伸。

▲整棟建築大量採用玻璃，讓陽光充分照進室內，遠看就像從綠意中生長出來的透明盒子。
▲整棟建築大量採用玻璃，讓陽光充分照進室內，遠看就像從綠意中生長出來的透明盒子。▲室內天花板使用經過特殊處理的竹子，牆面則混入星巴克咖啡渣和九州南部火山灰土壤製成的裝潢板材，視覺、嗅覺都被自然包圍。
▲室內天花板使用經過特殊處理的竹子，牆面則混入星巴克咖啡渣和九州南部火山灰土壤製成的裝潢板材，視覺、嗅覺都被自然包圍。

三大空間各有亮點

首間星巴克得來速

都城市第一間設有得來速的星巴克，店內延續建築主題，吧台上方排列著與天花板連動的曬竹，視覺效果超有層次。最吸睛的是山灰土壤製作的星巴克女海神標誌，由左官職人手工塗抹完成，每個細節都是獨一無二的藝術品。

▲吧台上方排列著與天花板連動的曬竹，視覺效果超有層次。
▲吧台上方排列著與天花板連動的曬竹，視覺效果超有層次。

店內座位採用木質調設計，溫暖舒適，戶外還有露台座位區。得來速車道兩旁種滿竹子，開車經過就像穿越竹林，從點餐到取餐的等待時間也變成一種享受，創意巧思滿點！


前進霧島酒造直營店體驗在地燒酎文化

「KIRISHIMA LIFE STORE ipomea」是霧島酒造的直營商店，販售「黑霧島」等招牌燒酎和各種周邊商品。店內可以透過玻璃看到植物園景色，一邊選購一邊欣賞綠意，購物體驗超級放鬆。對於想深入了解日本燒酎文化或買伴手禮的人來說，這裡是最佳選擇。

▲店內可以透過玻璃看到植物園景色，購物體驗超級放鬆。
▲店內可以透過玻璃看到植物園景色，購物體驗超級放鬆。

60種植物的綠色療癒！玻璃溫室植物園「巡禮之森」

最讓人期待的就是這座全玻璃打造的溫室植物園「巡禮之森」，種植約60種亞熱帶植物，生機盎然的綠色空間讓人瞬間忘記外面的世界。植物園按照四大主題配置：「支撐生活的植物」、「味覺享受的植物」、「增添色彩的植物」、「與水共生的植物」，每個區域都有不同特色。

▲種植約60種亞熱帶植物，生機盎然的綠色空間讓人瞬間忘記外面的世界。
▲種植約60種亞熱帶植物，生機盎然的綠色空間讓人瞬間忘記外面的世界。

戶外空間同樣精彩

屋頂花園「眺望之丘」

爬上屋頂可以遠眺霧島山和沖水川，視野開闊到讓人心胸也跟著開闊起來。都城市被群山環繞，從這個角度看過去特別壯觀，天氣好的時候甚至能看到遠方的火山輪廓。

▲屋頂可以遠眺霧島山和沖水川，視野開闊到讓人心胸也跟著開闊起來。
▲屋頂可以遠眺霧島山和沖水川，視野開闊到讓人心胸也跟著開闊起來。

草皮區「憩息之庭」

設施外圍整理出大片草坪，種植各種樹木和花卉，像個小型公園。帶小孩的家庭可以讓孩子在草地上跑跳，大人在旁邊喝咖啡看著，或是情侶在樹下野餐約會，用途很多元。

地瓜發電100%：環保做到極致

最酷的環保設計來了！整座設施使用的電力100%來自「地瓜發電」，這是霧島酒造獨創的技術，利用燒酎製作過程產生的地瓜廢料發電。植物園的溫控系統也使用燒酎蒸餾過程的廢熱，完全不浪費任何能源。

▲整座設施使用的電力100%來自「地瓜發電」，這是霧島酒造獨創的技術，
▲整座設施使用的電力100%來自「地瓜發電」，這是霧島酒造獨創的技術，

此外，都城市內兩間星巴克門市萃取咖啡後的咖啡渣，也會回收拿來做地瓜發電的燃料。這種循環經濟的概念落實得徹底，讓喝咖啡這件事變得更有意義，每一杯咖啡的廢料最後都回饋到能源系統，真正做到零浪費。

星巴克×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」資訊

地點：霧島酒造 本社増設工場北側
地址：宮崎県都城市下川東4-5869-8
公休日：不定
營業時間：
・星巴克店舖・草皮區「憩息之庭」 07：30～22：00
・植物園「巡禮之森」・屋頂花園「眺望之丘」 09：00～19：00
・霧島酒造直營店鋪 KIRISHIMA LIFE STORE ipomea 10：00～19：00

