京都祇園美食推薦！京都抹茶拉麵專門店 世界首間開幕，免費送抹茶生巧克力。

京都祇園最新美食話題！世界首創抹茶拉麵專門店「らーめん錦 翠」開幕，限時點拉麵免費送抹茶生巧克力，抹茶控赴日必訪。

京都祇園美食推薦！抹茶拉麵專門店「らーめん錦 翠」新開幕

京都向來是台灣旅客造訪日本的熱門城市，而祇園地區近期再添全新話題美食。世界首創的抹茶拉麵專門店「らーめん錦 翠」正式開幕，主打只販售抹茶拉麵，顛覆傳統拉麵印象，並推出期間限定開幕活動，只要點拉麵就能免費品嚐抹茶生巧克力，迅速在社群間掀起討論熱潮。



▲京都祇園美食新地標「らーめん錦 翠」正式開幕，主打世界首創抹茶拉麵，顛覆傳統拉麵想像（らーめん錦 翠 提供）



▲京都祇園最新話題美食，抹茶品牌打造世界首間抹茶拉麵專門店（らーめん錦 翠 提供）

抹茶拉麵專門店「らーめん錦 翠」免費送抹茶生巧克

力！

本次開幕紀念活動由抹茶拉麵專門店「らーめん錦 翠」主辦，活動即日起至 2026 年 2 月 28 日止，凡於店內點一碗拉麵或拉麵套餐，並於點餐時出示追蹤官方 Instagram 畫面，即可免費獲得一份抹茶生巧克力。而他們家目前共推出四款抹茶拉麵，皆以鯛魚高湯為基底，搭配濃郁卻不苦澀的抹茶香氣，呈現視覺與味覺兼具的特色風格。



▲京都祇園美食推薦「らーめん錦 翠」以鯛魚高湯揉合濃郁抹茶香（らーめん錦 翠 提供）

▲京都祇園美食推薦「らーめん錦 翠」開幕限定活動，追蹤 IG 免費送抹茶生巧克力（らーめん錦 翠 提供）

抹茶拉麵專門店「らーめん錦 翠」四款抹茶拉麵、抹茶月見飯超酷

其中招牌「翠」以鯛白湯結合抹茶，湯頭滑順且層次分明，搭配炙燒鯛魚、蔬菜與起司點綴，展現細緻平衡。「椒」則加入自製山椒油，讓抹茶的深度與山椒香氣交織，並搭配長時間低溫處理的豬五花，口感更為豐富；「柚」主打清爽柚香，是自創業以來便深受歡迎的經典款；「錦」則回歸本店風格，呈現鯛魚與抹茶最純粹的搭配。





▲京都祇園美食推薦「らーめん錦 翠」菜單必點：招牌翠抹茶拉麵、山椒風味、柚香系列，以及創意抹茶月見飯（らーめん錦 翠 提供）



除了拉麵之外，店內也推出「抹茶月見飯」，將抹茶風味融入蛋黃與白飯之中，打造濃郁滑順的日式拌飯體驗。想一次品嚐多樣配料的饕客，則可選擇附上豪華別盛配料的套餐組合，讓整體用餐更具儀式感。如果大家這陣子準備前往京都，造訪祇園的美食行程可別忘了這間。對抹茶控與拉麵愛好者而言，這無疑是一趟只能在京都體驗到的限定味覺旅程。



▲京都祇園美食推薦「らーめん錦 翠」從山椒香氣到清爽柚香，四款特色抹茶拉麵打造京都祇園最奢侈的味覺體驗（らーめん錦 翠 提供）

京都祇園美食推薦 抹茶拉麵專門店 らーめん錦 翠

地址：京都府京都市東山區清本町末吉町一番路路 375-4

營業時間：11:00-14:30、18:00-21:00；週一公休

