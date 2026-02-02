2026年東京賞櫻新玩法！台場+隅田川屋形船包船7900日圓起吃到飽，還送和牛牛排。

今年在東京賞櫻有新玩法，隅田川賞櫻船開放預約，分別以隅田川和台場兩條路線，除了搭船賞景外，還各有不同美食可以品嚐。

東京隅田川的賞櫻船開放2026年的預約啦！江戶前汽船推出包船方案，共有隅田川與台場兩條路線，方案包含文字燒吃到飽、飲料暢飲，每人7900日圓起！

賞櫻船包船預約：已開始受理

2026年賞櫻屋形船的包船方案，從1月10日上午11點開始接受預約。注意！這一波主要針對團體客，為包船服務。如果你是獨行旅客，可以再等一下！包船的早鳥預約已結束，散客的拼船預約已開始。包船只接受電話預約，散客拼船預約則可透過線上系統預約。運航期間為2026年3月14日～4月12日，以涵蓋東京櫻花盛開的主要時期，不過實際櫻花開花時間會受氣候影響，可能會稍微調整日期。



▲運航期間為2026年3月14日～4月12日，以涵蓋東京櫻花盛開的主要時期，不過實際櫻花開花時間會受氣候影響，可能會稍微調整日期





賞櫻船路線：隅田川

江戶前汽船提供兩條賞櫻路線。遊客可以根據喜好選擇。隅田川路線航程為新木場、隅田川來回，航行時間約2.5小時。隅田川是東京著名的賞櫻景點，沿岸種植大量櫻花樹，你可以直接從船上眺望兩岸的櫻花。



▲隅田川路線航程為新木場、隅田川來回，航行時間約2.5小時。





賞櫻船路線：台場

台場路線航程從新木場出發，在台場折返，航行時間約2小時。台場主要涵蓋東京灣的台場海濱地區，可以欣賞東京灣景色，遠眺彩虹大橋、東京鐵塔等地標。由於航程時間較短，適合時間較緊湊的人。以上兩條路線都從新木場出發。新木場位於江東區，鄰近東京灣。搭乘JR京葉線或東京地下鐵有樂町線都能抵達。



▲台場主要涵蓋東京灣的台場海濱地區，可以欣賞東京灣景色，遠眺彩虹大橋、東京鐵塔等地標。





賞櫻船餐飲服務：文字燒吃到飽與牛排

賞櫻船的一大特色是船上的餐飲服務，江戶前汽船提供吃喝到飽方案。台場路線的船上預計提供以文字燒為主的創作鐵板料理。除此之外，酒精飲料與軟性飲料也能無限暢飲。選擇隅田川路線的乘客，每人可獲得日本產牛排100公克。特別注意的是，牛排是隅田川路線限定的特別餐點，台場路線不供應哦！



▲台場路線的船上預計提供以文字燒為主的創作鐵板料理，隅田川路線的乘客每人可獲得日本產牛排100公克。





賞櫻船價格方案：包船與散客票價

賞櫻船提供包船與散客拼船兩種方案。價格依人數與路線有所不同。

■包船價格

包船是指整艘船由單一團體包下。適合公司團體、家族旅遊等。

● 隅田川路線包船：每艘340,000日圓（可容納20～43人）

● 台場路線包船：每艘280,000日圓（可容納20～35人）

包船價格是以整艘船計費。不論實際搭乘人數，都是固定價格。但有最低與最高人數限制。換算下來，隅田川路線包船平均每人約7,900日圓起。台場路線包船平均每人約8,000日圓起。人數越多，平均單價越低。

預約電話：03-6276-9963

受理時間：上午11：00 ～ 下午19：30





■散客拼船價格

散客拼船是與其他乘客共乘。適合人數較少的遊客。

● 隅田川路線散客：大人9,980日圓／兒童（小學生）8,980日圓

● 台場路線散客：大人8,980日圓／兒童（小學生）7,980日圓

散客票價以個人計費。兒童票價較成人便宜1,000日圓。

官方網站

查詢表單